 ГПУ подает иск в суд об отстранении генерала полиции Будника от выполнения служебных обязанностей после завершения служебного расследования

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины
В сообщении отмечается: " После завершения служебного расследования соответствующее ходатайство будет вновь подано в суд Генеральной прокуратурой.
Напомним, Генеральной прокуратурой Украины совместно со Службой безопасности Украины 22.08.2017 по подозрению в получении неправомерной выгоды был задержан начальник Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины. Его и посредника задержали во время получения неправомерной выгоды в размере 96 тыс грн.
Управлением по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью, Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины 23 августа 2017 милиционеру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины".
Напомним, Будника и посредника задержали на взятке 22 августа.
Начальник ГСО кроме официальных платежей за физическую охрану требовал еще более 80 000 ежемесячно.
Позже, Будник вышел под залог, уплатив 128 тысяч залога.
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