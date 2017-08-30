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Все про:взятка (4422) ГПУ (8860) Будник (3)

 ГПУ подает иск в суд об отстранении генерала полиции Будника от выполнения служебных обязанностей после завершения служебного расследования

будник

В среду, 23 августа 2017 года, начальник Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины генерал полиции третьего ранга отстранен от исполнения служебных обязанностей до завершения проведения служебного расследования приказом Председателя Нацполиции Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины

В сообщении отмечается: " После завершения служебного расследования соответствующее ходатайство будет вновь подано в суд Генеральной прокуратурой.

Напомним, Генеральной прокуратурой Украины совместно со Службой безопасности Украины 22.08.2017 по подозрению в получении неправомерной выгоды был задержан начальник Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины. Его и посредника задержали во время получения неправомерной выгоды в размере 96 тыс грн.

Управлением по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью, Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины 23 августа 2017 милиционеру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал задержанного за взятку начальника Департамента полиции охраны генерала Будника с залогом 128 тыс. грн

Напомним, Будника и посредника задержали на взятке 22 августа.

Начальник ГСО кроме официальных платежей за физическую охрану требовал еще более 80 000 ежемесячно.

Позже, Будник вышел под залог, уплатив 128 тысяч залога.

Смотрите также - На взятке в 96 тысяч задержан начальник Департамента полиции охраны генерал Будник, - Луценко. ФОТО






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Охренеть - ГПУ ДОЛЖНА подать иск об остранении министра, у которого генерал - ворюга еще не уволен.
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а как? просто должны взять и вывезти? или может надо дождаться решения суда?
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Факт взятки установлен. До побачення. Всім і зразу. А решение суда - это уже наказание за взутку, должность уже должна быть утрачена. Разные вещи.
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кем? И факт не установлен, а лишь - подозрение. это суд устанавливает, а потом принимает решение. Завтра тебе, в карман, наши полисмены засунут бабло в карман, и начнут об этом в рупор кричать, это уже установленный факт? Этот, просто отстранен. Решает суд. Была ли это взятка или просто положили коллеги в карман, чтобы за пивом сбегал.
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Этот Будник - один из опричников Сабакова, поскольку занимается рейдерством предприятий. Полиция охраны причастна к силовому захвату Житомирской кондфабрики, где Хенерал Будник принимал непосредственное участие. Скорее всего это разборки между Югиком и Сабаковым у кого пиписька толще!
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"ГПУ подает иск в суд об отстранении генерала полиции Будника от выполнения служебных обязанностей после завершения служебного расследования" - во время войны заниматься поборами - равносильно предательству, единственно правильное и справедливое наказание - к стенке!
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Ну по попі дадуть і відпустять. Це реалії нашого життя. Адже суди це зброд хапуг і сєпарів.
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Вопрос, к чему процедура "отстранения" через слидчего судью, в случае предъявления подозрения чиновнику в коррупционном преступлении? Ну не маразм?
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интересно, у Югика какое сейчас звание? А у Петра?
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Тю...у прокуроров брюлики с мульйонами баксов изъяли.......и ничего, на свободе и при должностях. А тут какую-то мелочь нашли......мельчают хенералы.
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Это нужно для повышения ранга, ведь пока только третий.
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Знущаються судді! Зовсім не цінують хенерала. Присудили заставу як сержанту ...
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Да и к Цензору. Раз вы столько времени уделяете публикациям так или иначе относящимся к юриспруденции, найдите себе консультанта. Иск, это категория гражданского права, прокуратура подает "клопотання слідчому судді"
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откуда им в штатах знать наше законодательство?
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Нё "после", а "на время" проведения расследования. После расследования может оказаться, что ему нечего предьявить, зачем же тогда отстранять? А сейчас он на больничку заляжет, потом отпуск, потом за свой счет, а потом все забудется.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГПУ подает иск в суд об отстранении генерала полиции Будника от выполнения служебных обязанностей после завершения служебного расследования
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