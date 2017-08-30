EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Политика Украины, За рубежом
  2774  81
Материалы по теме:
Все про:Австрия (373) арест (10377) Испания (399) суд (21485) Фирташ (989)

 Земельный суд Вены отказался выдать Фирташа Испании

фирташ

Земельный суд Вены во вторник, 29 августа, решил не выдавать испанскому правосудию украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на австрийское издание Kurier.

Читайте также: "Сказочничество вещь не наказуемая": в "Херсоноблэнерго" опровергают информацию о поставках электричества в оккупированный Крым на завод Фирташа

Австрийский суд решил, что суд в Барселоне не сумевший предоставить достаточное обоснование европейского ордера на арест, выданного на Фирташа по подозрению в отмывании денег и создании криминальной группировки.

Издание цитирует защитников Фирташа экс-министра юстиции Дитера Бомдорфера и Рюдигера Шендера, которые утверждают, что судебная система Испании пыталась навязать Австрии политически мотивированную экстрадиции.

"Испанская судебная система по просьбе США пыталась продавить политически мотивированную экстрадицию нашего подзащитного. Испанцы даже не сумели удовлетворить минимальные требования, которые требует европейский ордер на арест", - заявил изданию Бомдорфер.

Смотрите также: Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой Украины, - Джемилев. ВИДЕО

Напомним, 29 ноября 2016 года Австрия получила запрос на экстрадицию бизнесмена Дмитрия Фирташа в Испанию, которая объявила его в розыск. Ранее украинский олигарх Фирташ был объявлен в розыск Антикоррупционной прокуратурой Испании вместе с двумя своими предполагаемыми сообщниками - гражданами Украины. Фирташа обвиняют в отмывании денег в Испании.

Так, одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелье 24 ноября были задержаны пять других предполагаемых сообщников Фирташа. По данным испанской прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний, хотя определенная доля капиталов оседала в Испании и вкладывалась в недвижимость. Речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения". "Нам известны сообщения в испанской прессе о нашем клиенте, господине Фирташе. Он категорически отвергает озвученные обвинения", - ответили на запрос DW австрийские адвокаты украинского олигарха.

Представитель Фирташа не сообщил, находится ли миллиардер до сих пор в Вене. После положительного решения суда в прошлом году украинцу вернули его заграничный паспорт и залог в 125 млн евро. Фирташу надо лишь время от времени отмечаться в правоохранительных органах. Вариантов скрыться от следствия у олигарха мало - ему закрыт путь в более чем сто стран мира, с которыми у США и Испании действуют соглашения об экстрадиции. В Украине Фирташу также грозит арест, о чем неоднократно лично заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков. Среди стран, куда он мог бы поехать - Россия.

25 ноября Испания объявила Фирташа в розыск. Его подозревают в отмывании крупных сумм денег. 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены как апелляционная инстанция разрешил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, признав решение первой инстанции неправомерным. Предыдущее решение от 30 апреля 2015 года признавало, что запрос США на экстрадицию Фирташа имел "в том числе, и политическую составляющую". Сразу после заседания апелляционного суда Фирташа задержали на 48 часов через запрос Испании о его экстрадиции.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пашу Лазаренко Швейцарія видала США і там судили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як навіщо? Для управління продажними маріонетками-депутатами в Верховній Раді спільно з другими олігархами типу Льовочкина, Ахметова, Кононенко, та іншими пя'вками на тілі України.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Після дозволу Вищого земельного суду Відня на екстрадицію Фірташа до США іспанський ордер на арешт був єдиною причиною, чому Фірташа одразу не видали Сполученим Штатам. Міністр юстиції Австрії, який має ухвалити остаточне рішення про екстрадицію олігарха, повинен був дочекатися рішення суду в іспанській справі.
паша 50 на50 . В августе 2006 года был приговорен судом в Калифорнии к девяти годам тюремного заключения и штрафу в размере $10 миллионов. 1 ноября 2012 года вышел из американской тюрьмы Terminal Island на свободу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
австрияки в этом вопросе не хотят его отдавать Испании, потому что та в свою очередь отдаст его США- а там скорее всего, за тихую отсидку, он расскажет все- и тогда всплывет куча имен связанных с хуйлом и с мафией, как и в самой австрии, в германии так и во многих других странах... посыпятся все как карточный домик

Даже за большое бабло не так просто нанять себе в адвокаты бывшего министра юстиции австрии- походу фирташа чуть ли не всей австрией покрывают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Земельный суд Вены отказался выдать Фирташа Испании - Цензор.НЕТ 9183 Филипп Филиппович Преображенск

Суд Вены сообщил Испании что в очереди за тушкой Фирташа они стоят вторыми, сразу после США.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что то я начал сомневаться в правосудии в Европе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Австрийцы такие же жадные до больших денег, как и наши судьи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
его потом отдадут, через n- кол-во лет, только сначала выдоят его досуха)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну так от повышения цены на сжиженый газ ему тоже капает .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вот ещё одно событие после посещения путиным Венгрии
 показать весь комментарий
Ответить
 
не может быть? Вот сейчас это понял. Только сейчас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Выделение денег для РПЦ в Венгрии ни на какую мысль не наводит вас?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ещё один супермультик.Вальнуть бы его вместе с памагателем дамбаса и проблем бы меньше было у ВСЕХ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Суд Вены сообщил Испании что в очереди за тушкой Фирташа они стоят вторыми, сразу после США.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
классика жанра - "почём сегодня земельный суд вены?" (С)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Такому покупателю полагается знаменитый, венский торт - "Захер"! Ну очень вкусный!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а от на вкус и цвет "за хера" - товарисчей нет!!)))) . йа вечно троллю месечковых - шо они жрут его "кусочек" с кофой, только потому - шо их соседи, уже соопчили им, шо в одноимённой кахвешке - он совсем другой, а не тот, шо из холодильной витрины супермаркетов. (ну и правда ж - хамно хамном, хочь и весь в шоколаде. ниииичо вкусного там, после пробы, не нашёл. так - масскульт. )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати у нас в Киеве "Пражский" гораздо вкусней и в своё время попробовав "Захер" мы поняли, что наш торт лучше!
 показать весь комментарий
Ответить
 
согласен. но местечковые то "пражского", и не только его, не пробовали в жисти. нет им с чем сравнивать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поэтому слова "Ну очень вкусный" надо понимать иронично!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот этих двоих за яйца взять. + Медведчука. Пока Украина от них не избавится, будет топтаться на месте (в лучшем случае). Эти трое управляют страной.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И кто же добровольно отдаст чумадан с деньгами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Из Испании он бы спокойно перебрался в Россию там оседает весь Российский криминал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какай нафик пендаль - это внутренние дела Евросоюза и США это вообще не касается. Ещё и санкции какие-то приплёл
 показать весь комментарий
Ответить
 
а потому что Австрия очень прагматичная страна, чтобы не сказать хуже, а у Фирташа есть средства, он их будет там тратить, и никого не волнует где он их награбил, им глубоко ..... на украинцев, это не серьёзная страна чтобы волноваться, и вообще главное что не в Австрии, вот если бы наоборот, ото был бы визг и шухер, я имею ввиду со стороны австрийцев, они бы землю грызли и заваливали требованиями выдать им преступника)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Главное чтоб Штатам выдали. Там он расскажет как с Виталиком и кондитером терки терли
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лазаренко много чего рассказал...и про подельницу Йулю скорее всего тоже....и что..??
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что правда о том что Йуля подельница лазаря глаза колет..??
 показать весь комментарий
Ответить
 
Подними сливы и найди упоминание Йули и Лазаренко
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Но так ведь ты с какого то перепугу приплел виталика и кондитрра.... хотя выше по ветке..и в топике о них нет ни слова...
Так почему мне нельзя о лазаре и йуле..??
 показать весь комментарий
Ответить
 
Можно, бот. Можно. Только лепи своих йуль где-нибудь в другом месте
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я тебя..йулька забыл спросить..где мне писать о йуле..а где нет.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет, диабетное. У тебя двойной склероз. Ты уже забыл, что как раз и не забыл у меня спросить где тебе писать о йуле, а где нет. Вот цитата твоего рохкота "Так почему мне нельзя о лазаре и йуле..??" А вот ссылка, если тебя опять подомкнет и забудешь https://ua.censor.net.ua/comments/locate/8/453454/64685015
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну пусть от осознания этого тебя йулька слегка попустит...я не против.....
Хотя в мой вопрос..это был не вопрос на разрешение...и вопрос почему нельзя...ну да ладно...главное что бы твой воспаленный мозг слегка остыл...все остальное пустяки....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да негде ставить клейма...да вор... но у него юристы и адвокаты бабло получают и не малое....И не в наглую он крал...а там все прикрыто теми же юристами....
А суду в Европе знать что фирташ вор мало...ему нужны доказательства....
А доказательств Испания не предоставила......
Так от чего истерика господа...?:?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну гавкни еще что-нибудь из будки, построенной Фирташем для своих ботов.
Ты-то уж наверняка знаешь, какие доказательства предоставили испанцы. А как же, самолично помогал Димону красть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не знаю...и ты не знаешь ( но почему то истеришь)...а суд в Вене знает...и признал что этих доказательств не достаточно....
Что тебя так возбудило ...не понятно.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
а Украина хотя бы для приличия как бы ищет этого олигарха или так как и Лазаренко, только тот немножко поссорился с США потому сильно тут оборзел и не аклиматизировался как-то сразу, потмоу и трохи огрёб, а как же Украина?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, тогда давайте так:половину Фирташа - Испании, половину нам, а деталь, похожую на Путина о отошлите Путину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Страна питарасов вечно танцующих венский вальс перед кацапией в верности перед мацквой в ответ на не оккупацию австрии и вывод кацапских войск. Прошло уже много лет, сменилось не одно поколение а как были продажными так ими и остались.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я смотрю в навешивании ярлыков многим равных нет. Сделала страна нечто положительное - всё, молодцы, союзники т.д., а стоит сделать нечто не очень - так сразу агенты кремля, пидарасы и прочее... А включать мозги, что например не была предоставлена достаточная доказательная база для экстрадиции не получается?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для кого-то, типа этих на фотожабе, 26 часов прошли как одна секунда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот желаю, чтобы Фирташ перенёс свой бизнес и идеи на Австрию, чтобы он начал "трудиться" на Вену!
 показать весь комментарий
Ответить
 
хорошо платит венской фемиде деньгами украинских налогоплательщиков ведь источник доходов до сих пор широкой рекой открыт благо ПАП рулит можно и платить
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗемельный суд Вены отказался выдать Фирташа Испании
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти