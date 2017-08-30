 Земельный суд Вены отказался выдать Фирташа Испании

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на австрийское издание Kurier.
Австрийский суд решил, что суд в Барселоне не сумевший предоставить достаточное обоснование европейского ордера на арест, выданного на Фирташа по подозрению в отмывании денег и создании криминальной группировки.
Издание цитирует защитников Фирташа экс-министра юстиции Дитера Бомдорфера и Рюдигера Шендера, которые утверждают, что судебная система Испании пыталась навязать Австрии политически мотивированную экстрадиции.
"Испанская судебная система по просьбе США пыталась продавить политически мотивированную экстрадицию нашего подзащитного. Испанцы даже не сумели удовлетворить минимальные требования, которые требует европейский ордер на арест", - заявил изданию Бомдорфер.
Напомним, 29 ноября 2016 года Австрия получила запрос на экстрадицию бизнесмена Дмитрия Фирташа в Испанию, которая объявила его в розыск. Ранее украинский олигарх Фирташ был объявлен в розыск Антикоррупционной прокуратурой Испании вместе с двумя своими предполагаемыми сообщниками - гражданами Украины. Фирташа обвиняют в отмывании денег в Испании.
Так, одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелье 24 ноября были задержаны пять других предполагаемых сообщников Фирташа. По данным испанской прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний, хотя определенная доля капиталов оседала в Испании и вкладывалась в недвижимость. Речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения". "Нам известны сообщения в испанской прессе о нашем клиенте, господине Фирташе. Он категорически отвергает озвученные обвинения", - ответили на запрос DW австрийские адвокаты украинского олигарха.
Представитель Фирташа не сообщил, находится ли миллиардер до сих пор в Вене. После положительного решения суда в прошлом году украинцу вернули его заграничный паспорт и залог в 125 млн евро. Фирташу надо лишь время от времени отмечаться в правоохранительных органах. Вариантов скрыться от следствия у олигарха мало - ему закрыт путь в более чем сто стран мира, с которыми у США и Испании действуют соглашения об экстрадиции. В Украине Фирташу также грозит арест, о чем неоднократно лично заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков. Среди стран, куда он мог бы поехать - Россия.
25 ноября Испания объявила Фирташа в розыск. Его подозревают в отмывании крупных сумм денег. 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены как апелляционная инстанция разрешил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, признав решение первой инстанции неправомерным. Предыдущее решение от 30 апреля 2015 года признавало, что запрос США на экстрадицию Фирташа имел "в том числе, и политическую составляющую". Сразу после заседания апелляционного суда Фирташа задержали на 48 часов через запрос Испании о его экстрадиции.
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паша 50 на50 . В августе 2006 года был приговорен судом в Калифорнии к девяти годам тюремного заключения и штрафу в размере $10 миллионов. 1 ноября 2012 года вышел из американской тюрьмы Terminal Island на свободу.
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Даже за большое бабло не так просто нанять себе в адвокаты бывшего министра юстиции австрии- походу фирташа чуть ли не всей австрией покрывают
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Суд Вены сообщил Испании что в очереди за тушкой Фирташа они стоят вторыми, сразу после США.
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Самые настоящие крысы.
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есть угорщина.
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Так почему мне нельзя о лазаре и йуле..??
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Хотя в мой вопрос..это был не вопрос на разрешение...и вопрос почему нельзя...ну да ладно...главное что бы твой воспаленный мозг слегка остыл...все остальное пустяки....
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А суду в Европе знать что фирташ вор мало...ему нужны доказательства....
А доказательств Испания не предоставила......
Так от чего истерика господа...?:?
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Ты-то уж наверняка знаешь, какие доказательства предоставили испанцы. А как же, самолично помогал Димону красть.
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Что тебя так возбудило ...не понятно.....
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