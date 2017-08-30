 Ребенок с ВИЧ умер в Санкт-Петербурге после отказа приемных родителей от лечения по религиозным соображениям, - росСМИ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс".
По информации агентства, ребенок с ВИЧ, умерший в Санкт-Петербурге, последний год жизни получал антиретровирусную терапию по решению суда, но было уже поздно. Собеседники агентства также рассказали, что погибший ребенок - девочка - была удочерена. Приемные родители знали о ее диагнозе. Лишь после удочерения выяснилось, что приемные родители - ВИЧ-диссиденты, которые отказывались обследовать и лечить дочь.
"Малышка была удочерена, её приемные мама и папа знали о болезни и отнеслись к этому спокойно. Лишь потом выяснилось, что оба усыновителя - ярые противники традиционной медицины, уверенные, что СПИД - мистификация, придуманная алчными фармкомпаниями. На протяжении нескольких лет они утверждали, что обследуют дочку в Германии, не сдавали анализов и не допускали к ней медиков", - отметили в аппарате детского омбудсмена Санкт-Петербурга Светланы Агапитовой.
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в данном случае, речь о мозгах.
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Надеюсь что продолжения рода в той семейке не будет.
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Питер - это их оплот на постсоветском пространстве
ДБ!
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