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 Общество, За рубежом, Здоровье
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Все про:Россия (72056) смерть (5218) ВИЧ (85)

 Ребенок с ВИЧ умер в Санкт-Петербурге после отказа приемных родителей от лечения по религиозным соображениям, - росСМИ

вич

В Санкт-Петербурге 29 августа умер ребенок с ВИЧ, которому приемные родители долгое время отказывались давать антиретровирусную терапию из религиозных соображений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс".

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По информации агентства, ребенок с ВИЧ, умерший в Санкт-Петербурге, последний год жизни получал антиретровирусную терапию по решению суда, но было уже поздно. Собеседники агентства также рассказали, что погибший ребенок - девочка - была удочерена. Приемные родители знали о ее диагнозе. Лишь после удочерения выяснилось, что приемные родители - ВИЧ-диссиденты, которые отказывались обследовать и лечить дочь.

"Малышка была удочерена, её приемные мама и папа знали о болезни и отнеслись к этому спокойно. Лишь потом выяснилось, что оба усыновителя - ярые противники традиционной медицины, уверенные, что СПИД - мистификация, придуманная алчными фармкомпаниями. На протяжении нескольких лет они утверждали, что обследуют дочку в Германии, не сдавали анализов и не допускали к ней медиков", - отметили в аппарате детского омбудсмена Санкт-Петербурга Светланы Агапитовой.

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Бог дал, Бог забрал...
в данном случае, речь о мозгах.
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О отсутствии мозгов.
Надеюсь что продолжения рода в той семейке не будет.
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И у меня первая мысль. Это другой мир. Интересно, какие именно убеждения заставили их избегать лечения.
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Свидетели Иеговы.
Питер - это их оплот на постсоветском пространстве
ДБ!
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В России их запретили недавно. Хотя по моему мнению они безобидные. Что касается лечения, то есть у них догмат о непереливании крови. Но мне кажется, они в общей массе не слишком зомбирующие. Хотя конечно могут быть фанатики.
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"Ребенок с ВИЧ умер в Санкт-Петербурге после отказа приемных родителей от лечения по религиозным соображениям, - росСМИ" - ну и что, к чему этот пост в Украине о том, что вытворяют и как существуют человекоподобные в диком. тупом Кацапстане?
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наші дамбаси на фоні кацапів цілком адекватні люди
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Да знаете ли, в Украине тоже религиозным фундаментализмом смердит все сильнее.
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Украине обязательно нужно знать всю мерзость происходящую в Хуйлостане?
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Еще одна жертва либерастии, культа половой распущенности и наркотизации народа.
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Когда Вера переходит в болезнь, это страшно...
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духовные скрепы не позволили лечить бесовскую болезнь
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Наверняка эти маскали любители левашова и прочих фоменок. У меня есть знакомые верящие в этот бред. Помню как один утверждал о том што сталинских репрессий не было или теории мирового заговора, славяно-арийско-ведический бред. Да это пи...ец. Когда ребята заряжают порцию бреда, я в ответ сам насыпаю. Смешно смотреть на них когда говоришь им што сралин был чемпионом по тайскому боксу, или членин был трансексуалом, танк т-34 делали по останкам древнего корабля инопланетян. Забавно дебилы тогда замолкают на время.
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родители православнутые на оба полужопия моцка
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возможно протестантские течения... там, ради наживы мозг, ой как забивают...
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А я вважаю що це правильні скрєпи. Більше б таких!
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Сделайте этим ВИЧ-диссидентам по инъекции из сыворотки крови девочки. Они же не верят, что ВИЧ существует. Посмотрим, какие они диссиденты.
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У мене на дільниці є така дисидентка. Теж кричить що СНІД- видумка фармакологів і не дозволяє своїм дітям робити щеплення. Але антиретровірусну терапію вона отримує. Жити то хочеться.
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Вообще-то , это уголовное дело. Они убили ребенка , умышленно не давая ему оказать мед.помощь.
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Не сильно ли вумная медицина убила этого ребенка, объявив содомию нормой и похоть сексом?
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Недавно читала статью российского журналиста о страшной эпидемии ВИЧ в россии, цифры просто ужасают. А потом прочла коменты расеянцев и у меня волосы на голове зашевелились. Их не волнует эпидемия ВИЧ они требовали посадить этого журналиста за то что он "играет на руку хохлам" и является "госдеповским шпионом" и "пятой колонной. Что еще можно ждать от этих тупых тварей.
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Мы все умрём, а нужно было "лечение" от пока неизлечимой болезни, только продлевать мучения, трудно сказать что гуманее?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРебенок с ВИЧ умер в Санкт-Петербурге после отказа приемных родителей от лечения по религиозным соображениям, - росСМИ
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