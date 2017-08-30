 "Сегодня наши мысли и молитвы с американскими друзьями", - Порошенко отправил письмо Трампу в связи с ураганом "Харви"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Очень трогательно видеть, как рядовые американцы помогают друг другу, часто рискуя собственной жизнью. Такой героизм и единство, несмотря на экстремальные условия, в очередной раз убеждают нас в несокрушимости духа и воли американского народа перед любыми вызовами, будь-то разрушительные стихийные бедствия или международные проблемы. Сегодня наши мысли и молитвы с американскими друзьями, которые преодолевают трагические последствия природного катаклизма", - написал Порошенко.
Напомним, уже несколько дней подряд в штате Техас бушует ураган Харви. В результате стихии пострадали около 6,8 млн человек. Вчера президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в штат Техас, пострадавший от урагана "Харви".
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А он может, хоть когда-нибудь, не лгать?
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Вчора була чергова річниця загибелі українських воїнів під Іловайськом. Хтось чув, щоб порошенко висловлював слова глибокої підтримки сім'ям, близьким, рідним загиблих?
Чи американці з Техасу рідніші?
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именно тот случай когда словa важнее самолетов.
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...
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