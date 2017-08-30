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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13663) США (13309) ураган (251) Трамп (1359)

 "Сегодня наши мысли и молитвы с американскими друзьями", - Порошенко отправил письмо Трампу в связи с ураганом "Харви"

порошенко трамп

Президент Украины Петр Порошенко направил письмо со словами поддержки американскому президенту Дональду Трампу в связи с ураганом "Харви" в штате Техас.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Очень трогательно видеть, как рядовые американцы помогают друг другу, часто рискуя собственной жизнью. Такой героизм и единство, несмотря на экстремальные условия, в очередной раз убеждают нас в несокрушимости духа и воли американского народа перед любыми вызовами, будь-то разрушительные стихийные бедствия или международные проблемы. Сегодня наши мысли и молитвы с американскими друзьями, которые преодолевают трагические последствия природного катаклизма", - написал Порошенко.

Напомним, уже несколько дней подряд в штате Техас бушует ураган Харви. В результате стихии пострадали около 6,8 млн человек. Вчера президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в штат Техас, пострадавший от урагана "Харви".
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Прекратите! Голубь шекелей стоит. Послал письмо с дешевой маркой в американское посольство
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Порошенко отправил письмо Трампу в связи с ураганом "Харви" - Мы утихомирим ураган,только дайте нам денег.
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Правильно. А еще умнее, предложить им помощь. Мы конечно не многое можем, но думаю что хоть чем то бы помогли.
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Почему? МЧС, лишние руки им там не повредят. Может Мрию направить, если это возможно. Да мало ли чем?
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Лизнув................ .................... а не допоможе.............. там пам'ятають хто кого підтримував на виборах.......
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Кумира образили?.............посовай ніжками від люті..........

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Та не. Просто кацап, вооруженный гугл-транслейтом, все равно остается тупым кацапом.
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"Сегодня наши мысли и молитвы с американскими друзьями" - Порошенко
А он может, хоть когда-нибудь, не лгать?
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Це ж треба! В же не можу дізнатись, чи пересічний виборець поділяє думки і малітви дьякона мацковськой церкви. Видаляють миттєво цитати прєзідєнта! Ганьба зрадофілам
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Дипломатичні підлабузництва зрозумілі.

Вчора була чергова річниця загибелі українських воїнів під Іловайськом. Хтось чув, щоб порошенко висловлював слова глибокої підтримки сім'ям, близьким, рідним загиблих?
Чи американці з Техасу рідніші?
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И самолет надо пожарный послать,по традиции.
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самолет не нада...
именно тот случай когда словa важнее самолетов.
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...у кожного "своимысли"...На Луганщине в городе Северодонецк почтили память погибших украинских бойцов вблизи Иловайска.Источник: https://censor.net.ua/v453453
...
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Очень трогательно было видеть волонтёрское движение Украины в 2014-ом.Когда всё было развалено и рядовые украинцы помогали друг другу, часто рискуя собственной жизнью. Такой героизм и единство, несмотря на экстремальные условия, в очередной раз убедили нас в несокрушимости духа и воли украинского народа перед любыми вызовами.А потом один абсолютный моральный урод сказал,что всё хорошо было бы и без волонтёров.Как же его звали?...
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Поехал бы ты Петя, в США волонтером - американцы и украинцы, тебе спасибо скажут!
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Что-бы твои мысли и молитвы были и в отношении тех Воинов которые гибнут КАЖДЫЙ день в АТО, хотя тебе, жидовская харя, глубоко насрать, ну а Украинский Народ, я не сомневаюсь, и без тебя сочувствует американцам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Сегодня наши мысли и молитвы с американскими друзьями", - Порошенко отправил письмо Трампу в связи с ураганом "Харви"
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