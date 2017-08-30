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 Политика Украины
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 Украина и Польша пристально следят за российско-белорусскими учениями "Запад - 2017", - Генштаб ВСУ

генштаб

Начальники генеральных штабов Вооруженных Сил Украины и Войска Польского во время пограничной встречи, которая состоялась 30 августа во Львове, обсудили возможные угрозы российско-белорусских учений "Запад - 2017".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Мы обсудили вопросы учений "Запад - 2017". Были рассмотрены возможные угрозы, связанные с этими учениями, а также пути реагирования как со стороны Войска Польского, так и Вооруженных Сил Украины", - сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

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"По опыту предыдущих лет мы видим, что россияне с каждыми последующими учениями увеличивают количество привлеченных сил. Россияне говорят, что эти учения для защиты, но они мобилизовали 100 тыс. солдат. Если перебрасывание 1 танковой армии является защитой, то сколько же солдат нужно перебросить, чтобы это было наступление?" - отметил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Польша Лешек Суравский.

Муженко добавил, что сейчас сформирован комплекс тактических учений, которые уже проводятся на территории Украины.

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во время пограничной встречи, которая состоялась 30 сентября во Львове, Источник: https://censor.net.ua/n453450

Вроде как август еще на дворе.... :D

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ЦИТАТА:*Украина и Польша пристально следят за российско-белорусскими учениями *___не только .Весь прогрессивный мир следит. Что может кремль? Одному богу известно и то под сомнением
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пся кров.Где наше войско украинское? ВСУ, АТО...одни генералы песчаных киевских карьеров.
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зачем нам войско, если у нас есть аж 200 правосеков в ровенской области, готовых отразить любое вторжение?)))
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да те правосеки просто звери для рашистов, они их голыми руками порвут)))
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Не надо следить, надо действовать! Перекрыть границы с Белоруссией и Россией! Перекрыть воздушные и наземные сообщения!
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так что там, какие ставки, путин нападет или нет?)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Польша пристально следят за российско-белорусскими учениями "Запад - 2017", - Генштаб ВСУ
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