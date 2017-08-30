 Украина и Польша пристально следят за российско-белорусскими учениями "Запад - 2017", - Генштаб ВСУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"Мы обсудили вопросы учений "Запад - 2017". Были рассмотрены возможные угрозы, связанные с этими учениями, а также пути реагирования как со стороны Войска Польского, так и Вооруженных Сил Украины", - сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.
"По опыту предыдущих лет мы видим, что россияне с каждыми последующими учениями увеличивают количество привлеченных сил. Россияне говорят, что эти учения для защиты, но они мобилизовали 100 тыс. солдат. Если перебрасывание 1 танковой армии является защитой, то сколько же солдат нужно перебросить, чтобы это было наступление?" - отметил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Польша Лешек Суравский.
Муженко добавил, что сейчас сформирован комплекс тактических учений, которые уже проводятся на территории Украины.
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Вроде как август еще на дворе.... :D
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