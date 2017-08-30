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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:НАТО (5705) Евросоюз (12105) Юнкер (127) Точицкий Николай (12)

 Украина ждет от Еврокомиссии разъяснений по скандальному заявлению Юнкера о членстве Украины в НАТО и ЕС, - представитель Украины в ЕС Точицкий

юнкер

Представитель Украины при Евросоюзе, посол Николай Точицкий выразил Европейской комиссии свою обеспокоенность в связи с высказываниями президента ЕК Жана-Клода Юнкера в адрес Украины, которые не соответствуют действительности и которые были использованы российскими СМИ для дискредитации Украины накануне вступления в силу Соглашения об ассоциации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил в Брюсселе, комментируя по просьбе агентства высказывание Юнкера о том, что якобы президент Украины Петр Порошенко говорил, что Украина уже в ЕС и НАТО.

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В частности, президент ЕК сказал: "Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским Союзом и НАТО, но сейчас это не то и не другое. Я думаю, что мы должны это иметь в виду".

Представитель Украины при ЕС заявил, что эти слова не остались без внимания руководства государства и Представительства при Евросоюзе.

"Я официально обратился в Европейскую комиссию за разъяснениями по поводу недавних высказываний президента Жана-Клода Юнкера во время ежегодной конференции послов в Брюсселе. Я также привлек внимание к фактическим словам президента Украины Порошенко, который, выступая по случаю 26-й годовщины Независимости Украины, отметил неизменность стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры. Якобы сказанное (президентом) о том, что Украина уже в ЕС и НАТО, не соответствует действительности. Поэтому своим коллегам в Еврокомиссии я выразил обеспокоенность, потому что слова президента ЕК были широко использованы в первую очередь для пропаганды в российских СМИ с целью дискредитации Украины и нашего евроинтеграционного курса", - сказал Точицкий.

По мнению посла, такие высказывания накануне вступления в силу Соглашения об ассоциации "подрывают и уровень нашего доверия, и наш серьезный уровень сотрудничества". Вместе с тем, украинский дипломат констатировал, что в то же время Евросоюз предоставляет "масштабную политическую и финансовую поддержку противодействию агрессии РФ, отмечает реформы, которые осуществляет Украина". "Мы должны дождаться официальных разъяснений, но свою обеспокоенность мы выразили", - отметил он.

Напомним, 29 августа на конференции послов ЕС Юнкер напомнил, что Украина сегодня не является членом Европейского Союза и НАТО. "В мире сейчас продолжаются 60 войн, ни одной нет в Европе, не считая Украины, которая не в ЕС. Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским Союзом и НАТО, но сейчас это не то и не другое. Я думаю, что мы должны это иметь в виду", - сказал Юнкер.

Читайте также: Саммит "Восточного партнерства" пройдет в Брюсселе 24 ноября, - посол Украины в ЕС

24 августа во время выступления на военном параде по случаю 26-й годовщины Независимости Украины Порошенко заявил, что дорога у Украины одна - широкий евроатлантический автобан, ведущий к членству в Европейском Союзе и НАТО. По словам президента, "на 26-м году независимости мы успешно завершили борьбу за ратификацию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Чтобы заблокировать этот процесс, Москва приложила еще больше усилий, чем в свое время к срыву подписания самого договора". "Но есть такая поговорка: "Собака лает, ветер дует, а караван (наш украинский караван) - идет". 1 сентября Соглашение вступает в силу и становится для нас "дорожной картой" реформ. А дорога у нас одна - широкий евроатлантический автобан, ведущий к членству в Европейском Союзе и НАТО", - сказал глава государства.
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І нашо нам чергова брехня ЕС про чергову брехню ЕС?
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куйлові друзі в Європі німці і французи плюс італійці створили війну в Україні.відрізавши частину України в Мінську ,для створення республік,котрі мають воювати проти України зброєю рашиста...і саме створення війни європейськими посібниками , має бути тормозом ,по недопущенні України ні в ЕС ні в НАТО...
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Бухаешь? Такого бреда еще здесь не писали.
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не пью і ти не бухай..хіба в Україні немає террористичних республік.котрі без Мінська не були б створені? а може рашист в ці республіки не поставляє зброї?-тоді де "бред"?
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куйлові друзі в Європі німці і французи плюс італійці створили війну в Україні --- по твоєму це не бред? Тоді я краще помовчу...........
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Интересные "друзi" французы для москвы, даже оплаченные Мистрали отдавать не захотели и санкции поддержали, я бы таких друзей опасался.))
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"но сейчас это не то и не другое"
"не то, не сё"
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Непонятно что за обеспокоенность, Юнкер сказал как оно есть.
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В чём он сбрехал? Или я пропустил вступление в ЕС или НАТО?
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В том, что он прокоментировал кацапские говно-СМИ, а не выступпление Порошенко.
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Да не совсем. Видать залетал этот Юнкер (с) в россию за инструкциями. По их нотам и поет. Уж очень похоже..
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Юнкер солгал, чтобы сказать это:
"мы должны это иметь в виду"
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вот хочу наше родненькое ЯО - есть большое такое желание)))
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не Саша - зачем - хочу как Израиль - у нас нет ЯО - но, если вы нападете, то обижайтесь на себя сами))
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Почув на Сахаліні у 1982-"Где прошёл хохол-там еврею делать нечего!".
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надо коррупцию выжечь каленным железом и экономику из жопы вытащить,а там можно и подумать,хотя о чем это я?-мечты,мечты)))
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тю, ради такого дела мы скинемся ,ну как в 2014 - легко))
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А що тут пояснювати???.............................. Адекватним людям і так все зрозуміло.............. а іншим - немає сенсу............. їм хоч плюй в очі - кричатимуть що то дощ йде.............
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Вовремя и хорошо ответили,и главное не замедлили с ответом
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Опять офшорника неправильно поняли как и в случаях с циничными бандерами и то, что он победил бы усех и без волонтеров
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Щось не зрозуміло?
Диктую великими літерами: "...Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским Союзом и НАТО, но сейчас это не то и не другое. Я думаю, что мы должны это иметь в виду"
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Семену Поштовому. Что мы имеем , то и в виду !!
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разъяснений по скандальному заявлению Юнкера о членстве Украины в НАТО и ЕС

Будем ждать, что Еврокомисия скажет: "Украина в НАТО и ЕС"?
.
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Обеспокоены и Ждем

Украина ждет от Еврокомиссии разъяснений по скандальному заявлению Юнкера о членстве Украины в НАТО и ЕС, - представитель Украины в ЕС Точицкий - Цензор.НЕТ 3501
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"...Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским Союзом и НАТО, но сейчас это не то и не другое. Я думаю, что мы должны это иметь в виду..." Такое впечатление что это речь Залдостанова.
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Ну если у его в друзьях порошенко, то он совершенно не умет разбираться в людях Но это всё херня.
Меня вот шо больше интересует: когда уже западные бонзы прозреют, шо их наши ворюги тупо разводят?! Разозлятся сильно и перекроют им кислород?
А там и мы подтянемся...
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Какая разница кто там что сказал?Сотни раз и многие люди из ЕС и США говорили уже что не светит при такой коррупции ни то,ни другое.Уже три года как страной пора заниматься,а не под МВФы реформы делать.
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Лукашенко всех иностранных представителей, кто соглашается с ним общаться, называет друзьями и, что, от этого они стали его друзьями?
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А что сказал Юнкир по сути?Что Украина сейчас не является членом НАТО и Евросоюза?Дайте ему почетное звание генерал-очевидность.
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Правильно! Пусть объясняют свою позицию и зачем подрывать взаимоотношения между ЕС и Украиной?! Или этот юнкер отрабатывает деньги кремля?! Зачем перекручивать слова Президента Украины?!
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Да, от і дорулився барижник до ганьби. Уже європейці прямо в барижне рило тикають тотальною корупцією, продажними судами, прокурворськими ворюгами, охейдовськими, кумівством, розкраданням бюджету, панамськими офшорами, ахметківськими тарифами. А баригам хоч би що. Іще два роки понацарьовують мільярдиків - і в Ростов.
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Українці ЗРОЗУМІЙТЕ ВИ ВЖЕ ЄС - ВЕРТЛЯВА ТА ХИТРА. Британці зрозуміли і виходять. Треба мати відносини економічні та інші але ТІЛЬКИ САМИ МАЄМО БУДУВАТИ СИЛЬНУ ДЕРЖАВУ!!! Разраховувати треба тільки на себе. І краще бути друзями з однією країною-США ніж усім ЄС. Ізраїль це доказав!
п.с. хлопають консерви путлера одна за іншою щось останнім часом.
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Теперь главное чтобы шотландцы от вас не вышли.
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Украина-одна из самых нищих и самых коррумпированных стран мира.

Со стремительно сокращающимся населением.

С миллиардерами и мультимиллионерами во власти.
Поэтому в Евросоюзе и в НАТО Украину ждут с распростёртыми объятьями.
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Пончик, ты о своей засРашке? Та хоть задавитесь там, козломордые!)))
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Нормально заявил , заявление тянет на тридцать шрёдеров, и в будущем на место в совете директоров РЖД.
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Юнкер "выковырял из носа" и представил Президента Украины не вполне вменяемым.
нехай сволота Юнкер признаеться, що збрехав.




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Придёт ответ: "Еврокомиссия выражает свою обеспокоенность в связи с обеспокоенностью украинского посла и надеется что это не приведёт к дальнейшему росту обеспокоенностей"

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Додона требуют привлечь к уголовной ответственности за госизмену
August 30th, 18:13
Молдавская оппозиционная партия "Действие и солидарность" обратилась в Генпрокуратуру с иском о привлечении к уголовной ответственности президента страны Игоря Додона "за продвижение интересов Российской Федерации и госизмену". Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.
"Нарушив положения Конституции и клятву, данную при вступлении в должность президента Молдовы, гражданин Игорь Додон открыто продвигает интересы другого государства - Российской Федерации. Поздравление лидера самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского "с убедительной победой" на так называемых выборах "президента ПМР", его стремление наградить приднестровских и российских миротворцев государственными наградами Модовы, а также намерение участвовать в мероприятиях по случаю 25-й годовщины миротворческой миссии на Днестре являются грубым нарушением статуса президента, как гаранта Конституции, суверенитета и территориальной целостности государства", - говорится в иске.

Подчеркивается также, что "своими действиями президент Игорь Додон способствует разобщению в обществе по этническим, языковым и религиозным критериям".
Письмо с аналогичным содержанием направлено также в адрес парламента Республики Молдова.
В администрации президента пока никак не прокомментировали обращение партии "Действие и солидарность" (председатель - бывший кандидат в президенты Молдовы, экс-министр образования Майя Санду).
Украина ждет от Еврокомиссии разъяснений по скандальному заявлению Юнкера о членстве Украины в НАТО и ЕС, - представитель Украины в ЕС Точицкий - Цензор.НЕТ 3195
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина ждет от Еврокомиссии разъяснений по скандальному заявлению Юнкера о членстве Украины в НАТО и ЕС, - представитель Украины в ЕС Точицкий
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