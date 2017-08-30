 Украина ждет от Еврокомиссии разъяснений по скандальному заявлению Юнкера о членстве Украины в НАТО и ЕС, - представитель Украины в ЕС Точицкий

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил в Брюсселе, комментируя по просьбе агентства высказывание Юнкера о том, что якобы президент Украины Петр Порошенко говорил, что Украина уже в ЕС и НАТО.
В частности, президент ЕК сказал: "Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским Союзом и НАТО, но сейчас это не то и не другое. Я думаю, что мы должны это иметь в виду".
Представитель Украины при ЕС заявил, что эти слова не остались без внимания руководства государства и Представительства при Евросоюзе.
"Я официально обратился в Европейскую комиссию за разъяснениями по поводу недавних высказываний президента Жана-Клода Юнкера во время ежегодной конференции послов в Брюсселе. Я также привлек внимание к фактическим словам президента Украины Порошенко, который, выступая по случаю 26-й годовщины Независимости Украины, отметил неизменность стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры. Якобы сказанное (президентом) о том, что Украина уже в ЕС и НАТО, не соответствует действительности. Поэтому своим коллегам в Еврокомиссии я выразил обеспокоенность, потому что слова президента ЕК были широко использованы в первую очередь для пропаганды в российских СМИ с целью дискредитации Украины и нашего евроинтеграционного курса", - сказал Точицкий.
По мнению посла, такие высказывания накануне вступления в силу Соглашения об ассоциации "подрывают и уровень нашего доверия, и наш серьезный уровень сотрудничества". Вместе с тем, украинский дипломат констатировал, что в то же время Евросоюз предоставляет "масштабную политическую и финансовую поддержку противодействию агрессии РФ, отмечает реформы, которые осуществляет Украина". "Мы должны дождаться официальных разъяснений, но свою обеспокоенность мы выразили", - отметил он.
Напомним, 29 августа на конференции послов ЕС Юнкер напомнил, что Украина сегодня не является членом Европейского Союза и НАТО. "В мире сейчас продолжаются 60 войн, ни одной нет в Европе, не считая Украины, которая не в ЕС. Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским Союзом и НАТО, но сейчас это не то и не другое. Я думаю, что мы должны это иметь в виду", - сказал Юнкер.
24 августа во время выступления на военном параде по случаю 26-й годовщины Независимости Украины Порошенко заявил, что дорога у Украины одна - широкий евроатлантический автобан, ведущий к членству в Европейском Союзе и НАТО. По словам президента, "на 26-м году независимости мы успешно завершили борьбу за ратификацию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Чтобы заблокировать этот процесс, Москва приложила еще больше усилий, чем в свое время к срыву подписания самого договора". "Но есть такая поговорка: "Собака лает, ветер дует, а караван (наш украинский караван) - идет". 1 сентября Соглашение вступает в силу и становится для нас "дорожной картой" реформ. А дорога у нас одна - широкий евроатлантический автобан, ведущий к членству в Европейском Союзе и НАТО", - сказал глава государства.
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"не то, не сё"
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"мы должны это иметь в виду"
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ахуе//.. - с колен не встать.
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Диктую великими літерами: "...Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским Союзом и НАТО, но сейчас это не то и не другое. Я думаю, что мы должны это иметь в виду"
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Будем ждать, что Еврокомисия скажет: "Украина в НАТО и ЕС"?
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Меня вот шо больше интересует: когда уже западные бонзы прозреют, шо их наши ворюги тупо разводят?! Разозлятся сильно и перекроют им кислород?
А там и мы подтянемся...
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п.с. хлопають консерви путлера одна за іншою щось останнім часом.
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Со стремительно сокращающимся населением.
С миллиардерами и мультимиллионерами во власти.
Поэтому в Евросоюзе и в НАТО Украину ждут с распростёртыми объятьями.
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нехай сволота Юнкер признаеться, що збрехав.
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August 30th, 18:13
Молдавская оппозиционная партия "Действие и солидарность" обратилась в Генпрокуратуру с иском о привлечении к уголовной ответственности президента страны Игоря Додона "за продвижение интересов Российской Федерации и госизмену". Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.
"Нарушив положения Конституции и клятву, данную при вступлении в должность президента Молдовы, гражданин Игорь Додон открыто продвигает интересы другого государства - Российской Федерации. Поздравление лидера самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского "с убедительной победой" на так называемых выборах "президента ПМР", его стремление наградить приднестровских и российских миротворцев государственными наградами Модовы, а также намерение участвовать в мероприятиях по случаю 25-й годовщины миротворческой миссии на Днестре являются грубым нарушением статуса президента, как гаранта Конституции, суверенитета и территориальной целостности государства", - говорится в иске.
Подчеркивается также, что "своими действиями президент Игорь Додон способствует разобщению в обществе по этническим, языковым и религиозным критериям".
Письмо с аналогичным содержанием направлено также в адрес парламента Республики Молдова.
В администрации президента пока никак не прокомментировали обращение партии "Действие и солидарность" (председатель - бывший кандидат в президенты Молдовы, экс-министр образования Майя Санду).
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