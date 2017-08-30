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 Политика Украины, Общество
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Все про:взятка (4422) Киевская область (1691) Сарган (205) Радикальная партия (342)

 Глава отделения Радикальной партии в Фастове пойман на взятке в 70 тыс. долларов США, - Сарган. ФОТО

Правоохранителями задержан глава земельной комиссии Фастовского городского совета Киевской области за вымогательство 70 тыс. долларов США взятки.

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган, сообщает Цензор.НЕТ.

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Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, при оперативном сопровождении Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

Досудебным расследованием установлено, что депутат Фастовского городского совета, председатель местного отделения политической партии "Радикальная партия О. Ляшко", председатель земельной комиссии Фастовского городского совета требовал у главы религиозной организации неправомерную выгоду в размере 70 тыс. долларов США за принятие положительного решения городским советом и подчиненной ему земельной комиссией о выделении в аренду религиозной организации территории кладбища площадью 1,5 га.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения части неправомерной выгоды в сумме 15 тыс. долларов США.

Глава отделения Радикальной партии в Фастове пойман на взятке в 70 тыс. долларов США, - Сарган 01

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В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления, а также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.
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проголосут О.бляшко как надо и.. все члены побывавшие в его дупе будут на свободе..хотя и сам пред дважды судим -типа януковича .. не веришь???
Ляшко Олег Валерійович. 03.12.1972 р.н.
Уродженець: Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів.
Дактоформула: 2557393/0417741
Мешкав: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневий, вул. Червоноармійська, д.3, кв. 53.
Заарештовано: 21 червня 1994 р. за санкцією прокуратури м. Києва за обвинуваченням у скоєнні злочинів, передбачених ст. ст. 86-1; 191 ч.1; 42 КК. (всі статті в редакції КК України, що діяв на момент арешту - ще 1960 р, зі змінами).
Засуждено: 9 грудня 1994 р. судом м. Києва за ст.ст. 86-1; 44; 191; 194 ч.1; 42 КК до позбавлення волі на термін ШІСТЬ років, з конфіскацією майна.
За визначенням ВС України від 9 березня 1995 р. вирок було змінено: ст. 86-1 КК було перекваліфіковано на ст. 143 ч. 2 КК і термін позбавлення волі було знижено до ЧОТИРЬОХ років, але, як і раніше, з конфіскацією майна.
2001 год - условная судимость на почве профессиональной деятельности.
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Эти по бокам не очень довольны, а Шляжко улыбку до ушей скрыть не может!
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Еще бы! На людях - соси! В номере - тоже соси. Задолбались сосать реально!
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Как в рекламе про черное и белое мороженное...
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ну что за название статьи.... я не старонник ляжка, но задержанный вначале ЧИНОВНИК, а потом уже представилель радиКАЛЛА......
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Потому что у нас нет коррупционеров - есть политики, и борьба с ними это политические преследования...
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чиновник,представитель,*честнейшей партии радетеля за народ* Особенно после декларации самого Ляшка
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Вот здесь ошибочка! Он вначале радикАл, а потом чиновник, поскольку у нас везде квотный принцип. Назначают не профессионалов, а по партийным квотам и дают задание - накосить бабла в партийную кассу ну и себя не забыть.
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Згоден. партійна належність - це не основний критерій.
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Не по чіну,курва,взяв! Але ще не все втрачено,як вважаєте-на поруки,чи під домашній арешт?
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В таких випадках в усьму цивілізованому світі, як правило, судді засотосвують запобіжний захід у вигляді грошової застави.
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по ходу их больше всего ловят - а может там все поголовно берут - вопрос открыт))
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ох, "покарають", його, з особливим цинізмом та політичною волею. Пан Ляшко уже натягує на себе та витягує з під дивана, усі свої улюблені прибамбаси)
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радикальный нос в песке...а ведь должен быть в ляшке
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ЖдёмС боевых визгов от боевого педераста шЛяшка о политическом преследовании
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И о том, что прАтивные баксы подбросили!
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Мосийчук опять похудеет. Он, кажись, тоже к Фастову отношение имел. (За что ему большое спасибо, но старые заслуги не универсальная индульгенция на будущее.)
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Мимишную Барби-блонду спрашивают:
- Скажите, а вы могли бы выйти замуж, за радикала?
- Заради чего?!!!
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Нет идеологических партий. Поэтому на местах всякую шушару набирают в свои партии. Просто радикалов в новый политический сезон опять садят на крючок. Хотя за деньги они готовы продаться каждому.
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Короля играет свита! Сам Ляшко уже давно на кручке, потому и не в оппозиции. Одна из тем -
"Пожспецмаш", Прилуцкий завод противопожарного и специального машиностроения"
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Шлюшко будет орать .что под него копают и все это НЕ ПРАВДА!!!!
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Ай, мольодець(
Мне кажется -это неискоренимо. Это в крови, или как обьяснить
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Нічого дивного. Кабінет, посаду дали і крутись як вмієш.
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неудивительно в партии "шлюшка" все такие...в моем городе вообще бывшая проституха депутат..
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Я ненарочно.Я машинально.
Воттебекрест! Я нехотел... Я нехотел,я механически, граждане.
Командор,до свидания!
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Команда Порошенко, запуская на политическую арену клоунов и идиотов типа Ляшко, Каплина, Кивы, Рабиновича хочет размыть электорат действительно порядочных и сильных оппозиционеров, таких как Гриценко, Садовой и конечно же Тимошенко.
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Почему Вы известных коррупционеров называете "порядочными и сильными оппозиционерами"? "Король то голый"!
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по фото видно что носик припудрили при приеме.....а вдруг там песик перед этим поссал ? сплошные контактеры......
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Это все что надо знать о Ляшко и его радикалах. Пора хоронить эту партию.
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только один и только в Фастове7( они там все берут, садите всех, не прогадаете)
ага, кто там будет садить) этот наверное просто занимался самодеятельность забывая про общак, вот и порешили
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ось ще свіжачок :

На хабарі $5 тис з бурштином та наркотикам схопили депутата від партії Ляшка http://vgolos.com.ua/news/na_habari_5_tys_z_burshtynom_ta_narkotykam_shopyly_deputata_vid_partii_lyashka_280205.html
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Відчувається що Радикальна партія - і хабар радикальний!
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За какие же бабки харчеваться партии ? А вилы за что покупать ?
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Ляшко на трибуне чернозем ел и этого тоже землей накормили.))) Глава отделения Радикальной партии в Фастове пойман на взятке в 70 тыс. долларов США, - Сарган - Цензор.НЕТ 673
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та мельничука уже "посадили"
и видео было и всякая херня...
только похудел и все...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава отделения Радикальной партии в Фастове пойман на взятке в 70 тыс. долларов США, - Сарган. ФОТО
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