 Глава отделения Радикальной партии в Фастове пойман на взятке в 70 тыс. долларов США, - Сарган. ФОТО

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган, сообщает Цензор.НЕТ.
Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, при оперативном сопровождении Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).
Досудебным расследованием установлено, что депутат Фастовского городского совета, председатель местного отделения политической партии "Радикальная партия О. Ляшко", председатель земельной комиссии Фастовского городского совета требовал у главы религиозной организации неправомерную выгоду в размере 70 тыс. долларов США за принятие положительного решения городским советом и подчиненной ему земельной комиссией о выделении в аренду религиозной организации территории кладбища площадью 1,5 га.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения части неправомерной выгоды в сумме 15 тыс. долларов США.
В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления, а также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
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Ляшко Олег Валерійович. 03.12.1972 р.н.
Уродженець: Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів.
Дактоформула: 2557393/0417741
Мешкав: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневий, вул. Червоноармійська, д.3, кв. 53.
Заарештовано: 21 червня 1994 р. за санкцією прокуратури м. Києва за обвинуваченням у скоєнні злочинів, передбачених ст. ст. 86-1; 191 ч.1; 42 КК. (всі статті в редакції КК України, що діяв на момент арешту - ще 1960 р, зі змінами).
Засуждено: 9 грудня 1994 р. судом м. Києва за ст.ст. 86-1; 44; 191; 194 ч.1; 42 КК до позбавлення волі на термін ШІСТЬ років, з конфіскацією майна.
За визначенням ВС України від 9 березня 1995 р. вирок було змінено: ст. 86-1 КК було перекваліфіковано на ст. 143 ч. 2 КК і термін позбавлення волі було знижено до ЧОТИРЬОХ років, але, як і раніше, з конфіскацією майна.
2001 год - условная судимость на почве профессиональной деятельности.
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- Скажите, а вы могли бы выйти замуж, за радикала?
- Заради чего?!!!
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"Пожспецмаш", Прилуцкий завод противопожарного и специального машиностроения"
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Мне кажется -это неискоренимо. Это в крови, или как обьяснить
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Воттебекрест! Я нехотел... Я нехотел,я механически, граждане.
Командор,до свидания!
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ага, кто там будет садить) этот наверное просто занимался самодеятельность забывая про общак, вот и порешили
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На хабарі $5 тис з бурштином та наркотикам схопили депутата від партії Ляшка http://vgolos.com.ua/news/na_habari_5_tys_z_burshtynom_ta_narkotykam_shopyly_deputata_vid_partii_lyashka_280205.html
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и видео было и всякая херня...
только похудел и все...
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