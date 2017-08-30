 Украина и Польша проведут несколько совместных военных учений в 2018 году

Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС Польши генерал-лейтенант Лешек Суравский после встречи с украинским коллегой Виктором Муженко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZIK.
"Предварительно запланировано 4 учений. Но только к концу года мы сможем подробнее рассказать о наших намерениях", - отметил Суравский. Он добавил, что скорее всего стороны увеличат количество мероприятий, которые проводит Украинско-польско-литовская бригада.
Также это будет касаться совместного участия в учениях в Польше и Украине.
"Мы можем отправить наших командиров и военных на подготовку и переподготовку по тем направлениям, которые потребует украинская сторона. Мы открыты для любых предложений", - подчеркнул польский военный.
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давайте сейчас, пока "братья" рядом тусуются...
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