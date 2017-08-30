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 Политика Украины
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 Украина и Польша проведут несколько совместных военных учений в 2018 году

суравский

В 2018 году предварительно запланировано 4 совместных военных учений Украины с Польшей.

Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС Польши генерал-лейтенант Лешек Суравский после встречи с украинским коллегой Виктором Муженко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZIK.

"Предварительно запланировано 4 учений. Но только к концу года мы сможем подробнее рассказать о наших намерениях", - отметил Суравский. Он добавил, что скорее всего стороны увеличат количество мероприятий, которые проводит Украинско-польско-литовская бригада.

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Также это будет касаться совместного участия в учениях в Польше и Украине.

"Мы можем отправить наших командиров и военных на подготовку и переподготовку по тем направлениям, которые потребует украинская сторона. Мы открыты для любых предложений", - подчеркнул польский военный.

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та не ждите 2018 года!
давайте сейчас, пока "братья" рядом тусуются...
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В донецкой обл.желательно!Как курсанты Кацапские!
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вы там поаккуратней, а то у нас канализация не выдержит
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Польша проведут несколько совместных военных учений в 2018 году
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