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 Политика Украины
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Все про:армия (8089) зарплата (1743) Турчинов (3307)

 Турчинов: Вопрос обеспечения военнослужащих - это вопрос национальной безопасности страны

Вопрос денежного обеспечения военнослужащих является вопросом национальной безопасности нашей страны и одним из важнейших государственных приоритетов.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время церемонии вручения военнослужащим Национальной гвардии Украины сертификатов для получения жилья и ключей от квартир, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБОУ.

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Турчинов высоко оценил героизм и мужество бойцов Нацгвардии, которые "выполняют свой долг по защите страны не только на передовой, но и в тылу, защищая Украину от внешнего и внутреннего врага".

В то же время Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что кадровые офицеры и солдаты-контрактники должны иметь "надежный тыл", который, по его словам, невозможен без уютной квартиры и достойного денежного обеспечения.
В этом контексте Турчинов отметил, что руководство и Министерства внутренних дел, и Национальной гвардии прилагают все усилия для обеспечения военнослужащих качественным жильем.

"Сегодня у нас есть настоящее военное братство, где генерал, офицер и рядовой чувствуют себя членами единой команды, способной защитить Украину, остановить и уничтожить врага. За такое короткое время невозможно решить все проблемы, которые накапливались годами, но мы системно работаем в направлении, чтобы каждый офицер и солдат-контрактник имели достойное денежное обеспечение и уютный дом для своей семьи", - сказал Секретарь СНБО Украины.

"Безусловно, и в бюджете следующего года мы продолжим финансировать строительство жилья для военнослужащих", - сказал он.
Турчинов также заявил, что принципиальным является темп роста денежного обеспечения солдат и офицеров, отметив, что "во многих государственных учреждениях чиновники не обижают себя в зарплатах ". "Потихоньку они догнали и перегнали наши Вооруженные Силы, Национальную гвардию, Национальную полицию, но так не будет", - подчеркнул он.

"Принципиально для нас, чтобы денежное обеспечение солдата и офицера было камертоном для всей бюджетной сферы. Я не призываю уменьшать зарплаты государственных служащих, но их зарплата не может быть больше зарплаты тех, кто отдает кровь и жизнь за свою страну, и именно опережающие темпы роста денежного обеспечения солдат и офицеров должны быть приоритетом бюджета на следующий год ", - заявил Секретарь СНБО Украины.
"Уверен, что вопрос обеспечения наших военнослужащих - это вопрос национальной безопасности нашей страны и один из важнейших приоритетов, поскольку от военных зависят победа на фронте и спокойствие в тылу", - подытожил Турчинов.

В военном городке в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области Секретарь СНБО Украины вместе с Министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым и командующим Национальной гвардии Украины Юрием Аллеровим приняли участие в церемонии открытия жилых домов для личного состава Нацгвардии и пришли в гости к новоселам.
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Та честі держави. Держава- в тебе є честь? Чи вона є тільки у волонтерів та пересічних українців?
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