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 Политика Украины
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Все про:ДТП (6052) прокуратура (3145) суд (21484) Шуфрич (857)

 Прокуратура планирует обжаловать меру пресечения сыну Шуфрича

шуфрич дтп

Прокуратура Киева будет подавать апелляцию на меру пресечения Нестору Шуфричу-младшему.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец после заседания суда, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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По ее словам, прокуратура ожидает текста решения суда, чтобы изучить его обоснованность. Вместе с тем, Максимец отметила, что уже сейчас может утверждать, что апелляция будет подана. Она сообщила, что суду были предоставлены документы о состоянии пострадавшего из больницы, из отделения политравмы. В документах не была указана степень тяжести телесных повреждений, так как она устанавливается в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Максимец уточнила, что такая экспертиза не проводилась, потому что больной еще не выписан из больницы.

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Напомним, что 30 августа суд передал Шуфрича-младшего на поруки отцу, хотя прокуратура настаивала на круглосуточном домашнем аресте.

Напомним, 27 августа вечером сын народного депутата Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобили Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован.

В Сети опубликовано видео оказания первой помощи пострадавшему пешеходу.

Позже полиция открыла дело по факту ДТП с сыном Шуфрича.
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Самый главный вопрос - на сколько еще нужно поднять зарплату судьям????
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Да расстрелять -- и меры пресечения уже ненадо....
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И апелляций - тоже... Только быстро - времени нет.....
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А кто будет расстреливать?Кандидатура есть у вас?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура планирует обжаловать меру пресечения сыну Шуфрича
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