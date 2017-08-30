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 Политика Украины
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Все про:арест (10376) Ирпень (154) Киевская область (1690) суд (21484)

 Заместителя мэра Ирпеня Христюка посадили под ночной домашний арест с электронным браслетом

христюк

В среду, 30 августа, Шевченковский районный суд Киева назначил первому заместителю городского головы Ирпеня Дмитрию Христюку 60 суток домашнего ареста с электронным браслетом до 29 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Громада Приірпіння".

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Отмечается, что чиновник должен находиться дома с 22:00 до 6:00. При этом от должности его не отстранили.

Ходатайство о том, чтобы взять политика на поруки, суд не удовлетворил. Прокуратура решением суда не удовлетворена.

Прокуратура требовала для Христюка меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 18,9 млн грн.

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Напомним, 28 августа прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении первому заместителю Ирпенского городского головы Христюку, который подозревается в причастности к хищению бюджетных средств и земель на территории города Ирпеня.

Ранее 7 июня в горсовете Ирпеня прошли обыски. В начале августа сообщалось, что прокуратура подозревает чиновников Ирпенского горсовета в злоупотреблении властью, изымались документы за три года.
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Холост, БПП, сочувствующий… Судился 3 раза и оправдан. Первый раз благодаря недостатку улик второй раз спасло происхождение. Третий раз - условно каторга на 15 лет...
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Эти "вердикты" скоро могут стать эталоном дебилизма. Какой-то дурдом, чесслово.
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А ещё на браслете можно время посмотреть. полезная вешица.этот браслет!
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ну, взяли зама, на его место поставят другого зама, которого потом тоже возьмут, а мер и дальше будет бабло пилить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаместителя мэра Ирпеня Христюка посадили под ночной домашний арест с электронным браслетом
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