 Заместителя мэра Ирпеня Христюка посадили под ночной домашний арест с электронным браслетом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Громада Приірпіння".
Отмечается, что чиновник должен находиться дома с 22:00 до 6:00. При этом от должности его не отстранили.
Ходатайство о том, чтобы взять политика на поруки, суд не удовлетворил. Прокуратура решением суда не удовлетворена.
Прокуратура требовала для Христюка меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 18,9 млн грн.
Напомним, 28 августа прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении первому заместителю Ирпенского городского головы Христюку, который подозревается в причастности к хищению бюджетных средств и земель на территории города Ирпеня.
Ранее 7 июня в горсовете Ирпеня прошли обыски. В начале августа сообщалось, что прокуратура подозревает чиновников Ирпенского горсовета в злоупотреблении властью, изымались документы за три года.
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