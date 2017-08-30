 Посольство РФ направило ноту в МИД Украины из-за ситуации с сотрудницей "Первого канала"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"В связи с распространением в СМИ информации о похищении в Киеве корреспондента Первого канала А.С. Курбатовой посольство направило оперативные запросы в украинские правоохранительные органы и ноту в МИД Украины с требованием принять срочные меры по выяснению обстоятельств случившегося и освобождению российской журналистки", - рассказали российские дипломаты.
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СБУ:*А кто это сделал? *
так хотелось бы .Но... Украина -европейская страна со своим кодексом чести и совести,в отличии от кремля.
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В Украине открыли завод, который будет делать продукцию для BMW
Производитель кабельных сетей для автомобилей ООО «Электроконтакт Украина», дочернее предприятие мирового концерна Nexans, открыл новый завод во Львовской области.
На заводе будет производится кабельная продукция для немецкого автоконцерта BMW. Ранее в пресс-службе производственного предприятия сообщили, что концерн уже провел аудит завода и заключил с ним договор.
https://inforesist.org/v-ukraine-otkryili-zavod-kotoryiy-budet-delat-produktsiyu-dlya-bmw/
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