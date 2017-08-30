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Все про:журналистика (2526) посольство РФ (309) пропаганда (2213) нота протеста (83)

 Посольство РФ направило ноту в МИД Украины из-за ситуации с сотрудницей "Первого канала"

россия посольство курбатова

Российское посольство направило ноту в министерство иностранных дел Украины в связи с сообщениями о задержании в Киеве журналистки Первого канала Анны Курбатовой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Также читайте: Российская пропагандистка Курбатова будет принудительно выдворена в РФ, - Гитлянская

"В связи с распространением в СМИ информации о похищении в Киеве корреспондента Первого канала А.С. Курбатовой посольство направило оперативные запросы в украинские правоохранительные органы и ноту в МИД Украины с требованием принять срочные меры по выяснению обстоятельств случившегося и освобождению российской журналистки", - рассказали российские дипломаты.

Также читайте: Пока Сущенко за решеткой, Курбатова нам нужна как обменный фонд, - журналист о задержании СБУ сотрудницы "Первого канала" РФ

Как сообщалось ранее, "Первый канал" РФ заявил, что журналистка Анна Курбатова задержана в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины. Позже в Службе безопасности Украины заявили, что в настоящее время проводится оформление документов для официального выдворения из Украины пропагандистки российского "Первого канала" Анны Курбатовой.
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А що таке ця "акредитація"? Згідно яких законів відбувається?
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отправить им эту ноту назад с комментарием "не получили, наверное потерялась по дороге- повторите еще раз" и так каждый раз отправлять им обратно
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Срочно возьму в аренду двух рабов-кацапов на осенне-полевой период.
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МИД рф:*шо тварицца.Ай,яй,яй! *
СБУ:*А кто это сделал? *
так хотелось бы .Но... Украина -европейская страна со своим кодексом чести и совести,в отличии от кремля.
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Просил бы мид РФии ноты писать на мягкой бумаге и присылать в рулонах!
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да уж , представляю сюжет первого , после её возвращения ... :D

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Нічого дивного... Міжнародна практика... Треба вести себе як Європейська країна.
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Рашка не европейська держава- і ніколи нею не була.
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На жаль, МОРДОР- це не територія. Він в головах!
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Анна Курбатова получит пенка в зад и полетит в РФ белым лебедем.Толи ещё будет.
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так інколи хочеться комусь вказати напрямок руху, але утримаюсь...
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А як каци відповідали на ноти про Сєнцова,Клиха? Та і про інших? Відповідь має бути адекВатна
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ладно, а пока немного приятных новостей
В Украине открыли завод, который будет делать продукцию для BMW

Производитель кабельных сетей для автомобилей ООО «Электроконтакт Украина», дочернее предприятие мирового концерна Nexans, открыл новый завод во Львовской области.

На заводе будет производится кабельная продукция для немецкого автоконцерта BMW. Ранее в пресс-службе производственного предприятия сообщили, что концерн уже провел аудит завода и заключил с ним договор.

https://inforesist.org/v-ukraine-otkryili-zavod-kotoryiy-budet-delat-produktsiyu-dlya-bmw/
Посольство РФ направило ноту в МИД Украины из-за ситуации с сотрудницей "Первого канала" - Цензор.НЕТ 4297

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Жаль, что в дипломатическом языке не допускаются наиболее понятные для российского уха слова и выражения.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосольство РФ направило ноту в МИД Украины из-за ситуации с сотрудницей "Первого канала"
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