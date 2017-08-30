 Грицак поручил выяснить все детали расследований, инициированных отношении газотрейдеров управлением, возглавляемым Демчиной, - Найем

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (БПП) Мустафа Найем, комментируя встречу нардепов с главой СБУ по вопросу ситуации на рынке автомобильного газа, передает Цензор.НЕТ.
"Только что вышли со встречи с главой СБУ Василием Грицаком. Был непростой откровенный разговор без купюр. По результатам встречи договорились на следующей неделе организовать первую встречу бизнес-омбудсмена, представителей бизнеса, членов парламента и сотрудников профильных подразделений СБУ, по результатам которой создать постоянно действующую группу с открытой повесткой о конкретных случаях конфликтов между СБУ и бизнесом. Глава службы обещал лично присутствовать на регулярных встречах и давать оперативную оценку действиям своих подчиненных", - рассказал он.
"Помимо этого глава службы поручил выяснить все детали расследований, инициированных отношении газотрейдеров Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, возглавляемого Павлом Демчиной. Результаты проверки будут обнародованы. Мы же со своей стороны соберем все материалы по фактам вмешательства СБУ в работу бизнеса и передадим в военную прокуратуру с требованием провести расследование в отношении Павла Демчины и его подчиненных", - добавил нардеп.
"Если честно, очень все это абсурдно. Я знаю множество сотрудников СБУ, которые честно выполняют свою работу, болеют своим делом. Я лично знаком с несколькими офицерами, которые служат в зоне АТО и месяцами не видят свои детей и жен. В это же время за их спинами, здесь в Киеве, в здании на Владимирской сидят их "коллеги", которые используют ровно те же погоны и служебные полномочия для шантажа, вымогательства взяток у бизнеса и наполнения своих кошельков. Эти крысы позорят службу. Об этом мародерстве говорят депутаты, кричит сам бизнес и уже открыто пишет пресса. У этой беды есть рецепт - силовики должны выйти из бизнеса, в прямом и переносном смысле. Крысы будут мародерствовать до тех пор, пока у этих ведомств есть право заводить и расследовать дела на экономической почве", - резюмировал Найем.
чера премьер Гройсман, комментируя ситуацию на рынке автомобильного газа, заявил: "Это диверсия против Украины. Я хочу, чтобы службы, от кого это зависит, навели порядок ". В АМКУ в свою очередь заявили, что пока у них нет данных, которые свидетельствуют о каких-либо антиконкурентных действиях на рынке сжиженного газа: "Есть объективные факторы, спровоцировавшие рост".
Отметим, за период с 18 по 21 августа цена автогаза в крупных сетях АЗС в Киеве выросла в среднем на 1,5 грн за литр - до 14,99 грн за литр. 22 августа на бирже сжиженный газ был реализован по рекордно высокой цене - около 29 тысяч грн за тонну. За период с 23 по 28 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем еще на 50 копеек за литр до 16,5 грн за литр.
. Организаторы митинга заявили: "В результате заговора Порошенко и Медведчука в конце 2016-го, начале 2017 года, руками 1-го заместителя СБУ Демчины и министра экономики Кубива, была остановлена деятельность по импорту сжиженного газа в Украину многими трейдерами. Зато доля на рынке сжиженного газа четырех компаний, подконтрольных Медведчуку, выросла с 1 до 38%. В августе 2017 года, пользуясь монопольным положением на рынке сжиженного газа Украины, "Роснефть" и российские власти вдвое сократили поставки сжиженного газа в Украину, чем спровоцировали искусственный дефицит и стремительный рост розничной цены на 40%".
Ранее НАБУ начало расследование по фактам незаконного обогащения первого замглавы СБУ Демчины.
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на всю эту кодлу не хватит...
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По сути, сам себе поручил выяснить, в конечном итоге, у самого себя, что сам же и сварганил.
Вопрос в студию: кто еще, кроме него самого, получает денюжковый оргазм от фокусов этого "себеушного онаниста"?
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