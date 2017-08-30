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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7417) СБУ (14807) Найем (389) Грицак Василий (309) сжиженный газ (15) Демчина Павел (9)

 Грицак поручил выяснить все детали расследований, инициированных отношении газотрейдеров управлением, возглавляемым Демчиной, - Найем

газ митинг найем демальянс сжиженный

Также на встрече с главой СБУ Василием Грицаком договорились организовать встречу бизнес-омбудсмена, представителей бизнеса, членов парламента и сотрудников профильных подразделений СБУ, по результатам которой будет создана постоянно действующую группу с открытой повесткой о конкретных случаях конфликтов между СБУ и бизнесом.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (БПП) Мустафа Найем, комментируя встречу нардепов с главой СБУ по вопросу ситуации на рынке автомобильного газа, передает Цензор.НЕТ.

"Только что вышли со встречи с главой СБУ Василием Грицаком. Был непростой откровенный разговор без купюр. По результатам встречи договорились на следующей неделе организовать первую встречу бизнес-омбудсмена, представителей бизнеса, членов парламента и сотрудников профильных подразделений СБУ, по результатам которой создать постоянно действующую группу с открытой повесткой о конкретных случаях конфликтов между СБУ и бизнесом. Глава службы обещал лично присутствовать на регулярных встречах и давать оперативную оценку действиям своих подчиненных", - рассказал он.

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"Помимо этого глава службы поручил выяснить все детали расследований, инициированных отношении газотрейдеров Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, возглавляемого Павлом Демчиной. Результаты проверки будут обнародованы. Мы же со своей стороны соберем все материалы по фактам вмешательства СБУ в работу бизнеса и передадим в военную прокуратуру с требованием провести расследование в отношении Павла Демчины и его подчиненных", - добавил нардеп.

"Если честно, очень все это абсурдно. Я знаю множество сотрудников СБУ, которые честно выполняют свою работу, болеют своим делом. Я лично знаком с несколькими офицерами, которые служат в зоне АТО и месяцами не видят свои детей и жен. В это же время за их спинами, здесь в Киеве, в здании на Владимирской сидят их "коллеги", которые используют ровно те же погоны и служебные полномочия для шантажа, вымогательства взяток у бизнеса и наполнения своих кошельков. Эти крысы позорят службу. Об этом мародерстве говорят депутаты, кричит сам бизнес и уже открыто пишет пресса. У этой беды есть рецепт - силовики должны выйти из бизнеса, в прямом и переносном смысле. Крысы будут мародерствовать до тех пор, пока у этих ведомств есть право заводить и расследовать дела на экономической почве", - резюмировал Найем.

Напомним, вчера премьер Гройсман, комментируя ситуацию на рынке автомобильного газа, заявил: "Это диверсия против Украины. Я хочу, чтобы службы, от кого это зависит, навели порядок ". В АМКУ в свою очередь заявили, что пока у них нет данных, которые свидетельствуют о каких-либо антиконкурентных действиях на рынке сжиженного газа: "Есть объективные факторы, спровоцировавшие рост".

Отметим, за период с 18 по 21 августа цена автогаза в крупных сетях АЗС в Киеве выросла в среднем на 1,5 грн за литр - до 14,99 грн за литр. 22 августа на бирже сжиженный газ был реализован по рекордно высокой цене - около 29 тысяч грн за тонну. За период с 23 по 28 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем еще на 50 копеек за литр до 16,5 грн за литр.

Сегодня в Киеве пикетировали СБУ в связи с ситуацией на рынке автомобильного газа. Организаторы митинга заявили: "В результате заговора Порошенко и Медведчука в конце 2016-го, начале 2017 года, руками 1-го заместителя СБУ Демчины и министра экономики Кубива, была остановлена деятельность по импорту сжиженного газа в Украину многими трейдерами. Зато доля на рынке сжиженного газа четырех компаний, подконтрольных Медведчуку, выросла с 1 до 38%. В августе 2017 года, пользуясь монопольным положением на рынке сжиженного газа Украины, "Роснефть" и российские власти вдвое сократили поставки сжиженного газа в Украину, чем спровоцировали искусственный дефицит и стремительный рост розничной цены на 40%".

Ранее НАБУ начало расследование по фактам незаконного обогащения первого замглавы СБУ Демчины.
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ну, все, писец рынку газа...
на всю эту кодлу не хватит...
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Ответ будет примерно таким: "В результаті проведеної перевірки ознак причетності П.Демчини до подорожчання газу не виявлено."
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Вы в этот бред верите верх абсурда вор рецидивист сказал что не будет воровать все в восторге бурные овации и лапша на ушах
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сплошные иллюзионисты:

По сути, сам себе поручил выяснить, в конечном итоге, у самого себя, что сам же и сварганил.

Вопрос в студию: кто еще, кроме него самого, получает денюжковый оргазм от фокусов этого "себеушного онаниста"?
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развод для лохов - он, что не знал???????????????
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грицак не придурюйся, выяснять нужно у порошенки, за всеми гешефтами торчит свинячий хвост
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Тут не поручать надо, а всех этих Демчин и Грицаков, как минимум, пинком под зад. Кроме того, за использование служебного положения в корыстных целях предусмотрена еще и уголовная ответственность.
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Когда договариваются Найем, Лещенко с Грицаком, толку ждать нечего, ибо одни имитаторы договариваются с другими имитаторами.
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так кто с кем слился - бизнес с СБУ или СБУ с бизнесом? Как все запущено!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГрицак поручил выяснить все детали расследований, инициированных отношении газотрейдеров управлением, возглавляемым Демчиной, - Найем
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