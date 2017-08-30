EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Политика Украины, Общество
  1502  52
Все про:зарплата (1743) Луценко (7088) прокуратура (3145)

 Луценко: "Считаю справедливым решение ВР и правительства о повышении зарплат прокуроров"

луценко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко считает обоснованным рост зарплат сотрудников органов прокуратуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте также: "Новый порядок начисления денежного довольствия военнослужащим повысит социальную справедливость", - Полторак

"С начала моей работы в должности Генпрокурора я заявил, что повышение зарплат прокуроров возможно только после ощутимой активизации нашей работы. В прошлом году правоохранители обнаружили и отправили в суд 1 739 коррупционеров и вернули в бюджет 10 млрд грн. За полугодие 2017 мы отправили в суд 1 202 коррупционера и пополнили бюджет рекордными 45 млрд грн. Именно поэтому считаю справедливым решение ВР и Правительства о повышении зарплат прокуроров", - написал Луценко.

Он сообщил, что прокурор ГПУ в зависимости от выслуги будет получать 20-34 тыс. грн (было 16-23), прокурор региональной и местной получит 14-26 тыс. грн (было 9-14).

Луценко добавил, что генпрокурора и его заместителей правительство приравняло к руководителям других правоохранительных органов.

"Поэтому я получу за август 94 тыс грн (было 49). Знаю, это много. Считаю, что я эти деньги отрабатываю. И все же я решил ежемесячно 24 000 выделять на благотворительные цели раненым в АТО", - сказал Генпрокурор.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"...и когда вы уже, пиляти, накуритесь нажретесь ? ..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
было 9... ты уже три раза говорил что минимум 12-ть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как же! На такую зарплату нельзя купить достойную, прокурора, машину, скажем Х-6 или Мерседес S500!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не иначе Кабмин бес попутал))) когда "понижал" оклад...
 показать весь комментарий
Ответить
 
"...и вернули в бюджет 10 млрд грн" - уверен, Югик, что за 5 тысяч сложно ждать от прокурора отдачи на работе, но, все же, скрысятничали твои подчиненные из того-же бюджета, крышуя контрабанду и теневой рынок подакциза, не меньше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Які 5 тисяч? )))) Ви не в курсі, шановний. З доплатами і преміями порядка 10 тісяч в місяць у рядового прокурора районного масштабу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
сейчас да, уже второй месяц. С начала года было где то семь, а в конце прошлого, еще было 3,5... Но у нас швея на фабрике получает от десятки... так что я бы не сказал что это круто.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не поверишь. В последнее время уходят, причем низовые. Вот только швачку на прокурора обучить тяжело....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Як на мене праця швачки більш гідна, ніж робота наших прокурорів- хабарників і шахраїв. Якщо Ви не згодні, то Ви або сліпий, або прокурор.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Под "вернули в бюджет" Югиком понимается сумма выгоды, полученной преступным путем, которая прописывается в уголовном деле при отправке его в суд... Только и всего...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Югик когда в отставку или ты уже до глубины кости "прокурор"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так, обов'язково! Хіба ви не бачили на яких авто вони їздять, в яких палацах живуть? За що все це утримувати? Як же їм не підняти зарплатню. Вам що- кусень хліба є- і досить. А у них сплошні затрати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ситаю, шо тебя , сука картавая, напрасно Майдан выпустил и тюряги.
Когда оно чалилось на нарах, то слёзные письма хряку писало, раскаивалось и просило...
А щас вишь, как раздухарилось! Шоколадную прокладку в трусах почувствовало.
Ну-ну... Надеюсь , шо оно ещё свой срок досидит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эту гниду выпустил Овощь -1 . Майдан выпустил - Тимоху !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы будите смеяться, но" суку картавую " выпустил из тюряги не Майдан, а в апреле 2013 президент Янукович ,указом о помиловании. Тогда жинка Луцика всех достала нытьем о плохом здоровье Югика.В списке было все, вплоть до цирроза печени,мол все одно не жилец. А оно не здохло ,а оно вон что творит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что начато расследование по заявлениям лидера Радикальной партии Олега Ляшко по поводу дома и декларации генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

http://prokurorska-pravda.today/news/nardep-lyashko-i-genprokuror-lutsenko-pomeryalis-yajtsami-sap-otkryila-proizvodstvo-na-poslednego/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это как НАЗК, результатов нет, а премии себе уже повыписывали.
Да за бездеятельность и очковтирательство луцика уже гнать надо, а они зарплаты повышают.
Лучше бы премии давали, за дела доведенные до окончательного решения судов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жрете, жрете и не нажретесь, не подавитесь,когда голодный народ смотрит вам в рот
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уже все прокуроры отчитались о соответствии их доходов тому что они и их родственники имеют в собственности?
 показать весь комментарий
Ответить
 
После всех бед должны работать за идею и отрабатывать за прошлые грешки. Полгода поработали более менее нормально и сразу повышать зарплату? Да может они там себе статистку сами рисуют, но активно просят повышения. И не надо только прикрываться благотворительностью! За счет повышения зарплаты силовикам, не дополучат учителя, пенсионеры, врачи и остальные работники бюджетной сферы. За одни такие высказывания Луценко можно отстранять и проводить в отношении ГПУ проверку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это замкнутый круг. И будут недополучать пока у этих не будет достойных зарплат..
 показать весь комментарий
Ответить
 
А то шо вси Пгокугоги ездят на Х-5 и инфинити яким боком до зарплат ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А каким образом у прокуроров повышается ответственость?
 показать весь комментарий
Ответить
 
для них отдельные статьи ККУ, где санкции не маленькие и только реальное лишение свободы. Кроме того, они лакомый кусочек (показатель) для других органов. Есть информация, что некоторые "правоохранители" предлагают доплатить (налом) тому кто согласиться занести взятку прокурору или судье... Любая щука охотник и добыча одновременно..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Самые нищие в стране это прокуроры и судьи, за ними идут сбу-шники, менты и налоговая, богатым учителям и врачам зарплаты нехрен поднимать, и так жируют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С нашими врачами, особенно с гинекологами, прокурорские и рядом не стояли. Разве что судьи, да и то не все.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Умаялся ты Югик от трудов праведных. Все о народе думаешь. Отдохнуть бы тебе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
пока весь этот гной у власти бес предел в стране будет усугубляться
Луценко: "Считаю справедливым решение ВР и правительства о повышении зарплат прокуроров" - Цензор.НЕТ 9942
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
правильно...вот хочется хлопать в ладоши и слушать прожекты и гаранта, и всех кто ему обеспечивает сытую жизнь, но...требования МВФ-выплаты по кредитам, а для этого-сокращение финансирования пенсионного фонда, уменьшение финансирования медицинского обслуживания, образования....и бесконечная война....ребята это геноцид. поэтому если у вас есть своя собственная позиция, как она есть и у гаранта, и первого министра и их семей-не заблуждайтесь и уезжайте из этой страны....чудес не бывает....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Учителям год рассказывают, что ищут возможность поднять зарплату и так и не понятно когда и на сколько, повысят зарплату, а тут раз в 1,5раза подняли, при том что бедного прокурора я то и не видел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
сколько там учителей и сколько тех прокуроров? Прокуроров всего навсего 15000. В три раза меньше, чем в Нацгвардии, в 10 раз меньше, чем в полиции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что им еще и зарплату платят? Надбавку за коррупционную интенсивность в условиях войны?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прокурорам зарплату подняли. ЗАЖИВЁМ ТЕПЕРЬ!
===============
Всего навсего взятки для прокуроров станут в 4 раза больше. А на остальных плевать. Пенсионерам достаточно по 1300 грн пенсии, что бы побыстрее повыздыхали.
В Украине третий год на все европейские цены, а вот зарплаты никуя не мировые.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что был "день прокурора",что им зарплату повышают??? Был "день шахтёра" президент даже не поздравил,а Гройсман сказал В ПРИОРИТЕТЕ повышение благосостояния шахтёров и шахтёров-инвалидов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
пгакугогы самый нистчий и безпгавный нагод им надо...
 показать весь комментарий
Ответить
 
я тоже так считаю.
встречаюсь щас с внучкой прокурора. денех немерено
так что теперь я не зрадоеб а настоящий Патриот. почти Ылита
топлю за Петра Алексеича. дай Бог ему здоровья
в общем жизнь удалась. ёптаЛуценко: "Считаю справедливым решение ВР и правительства о повышении зарплат прокуроров" - Цензор.НЕТ 4225
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
суки когда вы уже подавитесь!!!!
Пенсия 970 гр.!!!!!
Меня терзают смутные сомненья по-поводу югика.....готовит трамплин на президенство???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, нахрен этих пенсионеров, врачей, учителей. Пусть дохнут, зато платить никому не надо будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Навіть переглядаючи Цензор: майже щодня пишуть про затримання прокурворів -хабарників, корупціонерів. Затримання... А де звіт про те скільки і на скільки посадили? Як там "діамантові" поживають?
 показать весь комментарий
Ответить
 
за их работу, за результаты, их место возле Михайловского с протянутой рукой......вместе с тобой ас рыбной юриспруденции
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко: "Считаю справедливым решение ВР и правительства о повышении зарплат прокуроров"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти