 Луценко: "Считаю справедливым решение ВР и правительства о повышении зарплат прокуроров"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"С начала моей работы в должности Генпрокурора я заявил, что повышение зарплат прокуроров возможно только после ощутимой активизации нашей работы. В прошлом году правоохранители обнаружили и отправили в суд 1 739 коррупционеров и вернули в бюджет 10 млрд грн. За полугодие 2017 мы отправили в суд 1 202 коррупционера и пополнили бюджет рекордными 45 млрд грн. Именно поэтому считаю справедливым решение ВР и Правительства о повышении зарплат прокуроров", - написал Луценко.
Он сообщил, что прокурор ГПУ в зависимости от выслуги будет получать 20-34 тыс. грн (было 16-23), прокурор региональной и местной получит 14-26 тыс. грн (было 9-14).
Луценко добавил, что генпрокурора и его заместителей правительство приравняло к руководителям других правоохранительных органов.
"Поэтому я получу за август 94 тыс грн (было 49). Знаю, это много. Считаю, что я эти деньги отрабатываю. И все же я решил ежемесячно 24 000 выделять на благотворительные цели раненым в АТО", - сказал Генпрокурор.
1502 52
В столичном изоляторе сидит гражданин сверхдержавы, который пытался украсть военные секреты Украины, - Луценко(66)
В деле о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского 24 августа появились подозреваемые, - Луценко(80)
Для меня как Генпрокурора и бывшего зэка - это шок, - Луценко о событиях в Одесском СИЗО. ВИДЕО(79)
На взятке в 96 тысяч задержан начальник Департамента полиции охраны генерал Будник, - Луценко. ФОТО(92)
Оголтелый пиар и мутноватый результат. Кредит доверия утерян безвозвратно – Речинский про Луценко(0)
Луценко сегодня встретится с Гройсманом: Буду добиваться полного обновления силовых структур пенитенциарной системы(55)
Найем об обвинениях Шабунину: "Если Филимоненко - журналист, то эпоха Порошенко мало чем будет отличаться от эпохи Януковича"(110)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
накуритесьнажретесь ? ..."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Когда оно чалилось на нарах, то слёзные письма хряку писало, раскаивалось и просило...
А щас вишь, как раздухарилось! Шоколадную прокладку в трусах почувствовало.
Ну-ну... Надеюсь , шо оно ещё свой срок досидит.
Ответить
Ответить
Ответить
http://prokurorska-pravda.today/news/nardep-lyashko-i-genprokuror-lutsenko-pomeryalis-yajtsami-sap-otkryila-proizvodstvo-na-poslednego/
Ответить
Да за бездеятельность и очковтирательство луцика уже гнать надо, а они зарплаты повышают.
Лучше бы премии давали, за дела доведенные до окончательного решения судов.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
===============
Всего навсего взятки для прокуроров станут в 4 раза больше. А на остальных плевать. Пенсионерам достаточно по 1300 грн пенсии, что бы побыстрее повыздыхали.
В Украине третий год на все европейские цены, а вот зарплаты никуя не мировые.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
встречаюсь щас с внучкой прокурора. денех немерено
так что теперь я не зрадоеб а настоящий Патриот. почти Ылита
топлю за Петра Алексеича. дай Бог ему здоровья
в общем жизнь удалась. ёпта
Ответить
Пенсия 970 гр.!!!!!
Меня терзают смутные сомненья по-поводу югика.....готовит трамплин на президенство???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить