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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2714) Россия (72054) Турчинов (3307) учения (1961)

 РФ демонстрирует свою способность вести масштабную континентальную войну в Европе, - Турчинов об учениях "Запад-2017"

турчинов

Мы внимательно наблюдаем за концентрацией войск непосредственно у наших границ в рамках проведения российско-белорусских военных учений "Запад-2017", и Вооруженные Силы Украины готовы ответить на любую провокацию.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, отвечая на вопросы журналистов в с. Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

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При этом он не исключил, что часть вооружения и военнослужащих могут остаться на территории Беларуси после завершения учений.

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По словам Турчинова, на проведение российско-белорусских учений тратятся "колоссальные ресурсы", в частности, задействованы более 7000 железнодорожных платформ для переброски войск.

"Безусловно, Российская Федерация этими учениями демонстрирует свою способность к ведению континентальной масштабной войны в Европе, и именно это, по их мнению, может быть предупреждением для Запада, чтобы он не вмешивался в новые авантюры, которые Кремль может спровоцировать как в Украине, так и на территории других независимых стран в регионе", - заявил Секретарь СНБО Украины.

В то же время он отметил, что "Вооруженные Силы Украины готовы дать отпор врагу".
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Там всё просто: если аятоллы начнут тащить в Сирию свои стреляющие железяки, Израиль разх*рачит всё что там ещё осталось, включая дворец Асада.
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Может без проблем, одним залпом Pop-eye.
Евреи не желают зла персам как народу; они лишь очень не любят когда им угрожают Холокостом.
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вот когда расхерачат я поверю что могли

ты сам с Перта пишешь?
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А тебе что, хочется на ядерную войнушку поглазеть ?
Смотри, до Казахстана облачко долететь может.
Лучше попроси персов быть поспокойнее, особенно с учётом что у них нет общей границы с Израилем.
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Похоже я вгадал с Пертом думаешь отсидеться получиться там ? ....
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Думаю что ислам головного мозга - неизлечимое психическое заболевание, и его цивилизованный мир будет лечить оперативно.
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Даже заложника украли. Мальчишку 19 летнего
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2 идиота на планете демонстрируют нечто подобное, северокорейское "чудо" и ботоксное чмо.
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Кровавый Пастор дело говорит, был бы хороший Президент..
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Как обычно глубокая аналитика, широкое видение мировых событий в свете последних изменений разно-полярного мира и калейдоскопа событий . Верный анализ и пути решений проблем от господина Турчинова...
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Точняк! Сидит себе в тени, деньги на банковский счёт ему капают, не светится и не заморачивается, а шерсть ( с Войны с кацапами!) свою стрежёт!
Вроде и нигде не замазан, но и в протестах к шоколадной шобле - не замечен.
Во, бля, хитрая жучара!
Не верю из их никому. Они предали Майдан и кровь погибших.
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лютый - про Крым и захват Донбасса даже говорить не хочется... - ничтожество, которое надувает щеки...
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Мы вже выслали на цю "загрозу" 200 правосеков.Амеры 7 самолётов Литве подогнали.Здержим якось
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Та ще подивимося, скільки вони танків в болоті втоплять...
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этого они не скажут... Да и нет там уже давно тех знаменитых болот. Лукашенко осушил...
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Не скажуть офіційно, звичайно- тільки фотки викладуть.
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США в ответ тоже кое-что демонстрирует РФ. И, кажется, это что-то способно убедить даже кремлевских негодяев США отправят в Европу высокоточные ядерные бомбы В61-12
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олеее .... думашь в ответ на одну высокоточную ядрену бимбу не вывалят всех что есть невысокоточных термоядерных?
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это все равно что выстрелить находясь в замкнутом пространстве с реактивного огнемета...
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Гладко было на бумаге, да забыли про овраги...
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украинский естаблишмент? - подайте сосиски и пиво.
я бы за кровавого пастора топил - русня серет жиденько при одном слове "пастор".
а значит не все так плохо...
"крым сдал и вся зрадоботная ерунда не принимаются."
проебе...те пастора, панове, значит рыжий ахмет и вона.....
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Значитца, слышали мы уже и от пастора и от барыги про готовность дать ответ, Дебальцево что-то даже в первую очередь вспоминается....
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А я не Иисус Христос, чтобы подставлять левую щеку, после того, как ударили по правой. Давно кацапов пора по канавах прикапывать. Или пусть псы жрут.
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да что там континентальную ... когда у РФ полно межконтинетальных
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Не бубновый, не червовый, не пиковый = трефовый
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Ты о себе лучше беспокойся, думаешь если они на старте будут взрываться, в степи отсидишься, ? Или по стартовым площадкам влупят - песец и к казахам прибежит, они ж там рядом Будешь в лучшем случае медленно гнить от радиации.
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После межконтинентальной - в мире кто-то выживет, а вот на месте кацапстана - не останется ничего.
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Та уж больше, чем казахских, кацапы не портили никого - почитай свою историю, вы там все - полукровки, кацапы вас пялили как хотели.
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Срочно возьму в аренду двух рабов-кацапов на осенне-полевой период.
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Ну как назвать этого человека?Ведёт себя как мразь.Обладая информацией , что Россия едва способна в нынешних условиях вести локальную военную операцию и она её проводит в Сирии .На большее в существующих реалиях она просто не способна. Это знают все аналитики, это знают и высказывают открыто офицеры российской армии и её аналитический состав. Если Украина не имеет ничего для самостоятельного ведения войны то и Россия многое уже не имеет. Зачем этот"чес". Грабте пока "бешенный Мишико" власть не захватил и не пересадили вас с конфискацией.
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Эту "глубокую мысль" по Кисель ТВ узнала?
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Насчет украинской горе-власти - согласна. Насчет России - нет.
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Мало того, що замучили весь світ демонстрацією свого х#йла, та на додаток демонструють готовність ізидохнуть невідомо за що.
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Военно-политический бздун,патологический боягуз РФ - Турчинов.
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ТУрчинов то еще дерьмо, надеюсь увидеть его в каталажке. Или в петле. Русской.
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когда украинцы кацам дадут слово - вам сообщат по имейлу.
говорю же - кацапню прет при одном слове "пастор".
начувайся, скотыно...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРФ демонстрирует свою способность вести масштабную континентальную войну в Европе, - Турчинов об учениях "Запад-2017"
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