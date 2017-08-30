 РФ демонстрирует свою способность вести масштабную континентальную войну в Европе, - Турчинов об учениях "Запад-2017"

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, отвечая на вопросы журналистов в с. Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
При этом он не исключил, что часть вооружения и военнослужащих могут остаться на территории Беларуси после завершения учений.
По словам Турчинова, на проведение российско-белорусских учений тратятся "колоссальные ресурсы", в частности, задействованы более 7000 железнодорожных платформ для переброски войск.
"Безусловно, Российская Федерация этими учениями демонстрирует свою способность к ведению континентальной масштабной войны в Европе, и именно это, по их мнению, может быть предупреждением для Запада, чтобы он не вмешивался в новые авантюры, которые Кремль может спровоцировать как в Украине, так и на территории других независимых стран в регионе", - заявил Секретарь СНБО Украины.
В то же время он отметил, что "Вооруженные Силы Украины готовы дать отпор врагу".
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Евреи не желают зла персам как народу; они лишь очень не любят когда им угрожают Холокостом.
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ты сам с Перта пишешь?
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Смотри, до Казахстана облачко долететь может.
Лучше попроси персов быть поспокойнее, особенно с учётом что у них нет общей границы с Израилем.
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Вроде и нигде не замазан, но и в протестах к шоколадной шобле - не замечен.
Во, бля, хитрая жучара!
Не верю из их никому. Они предали Майдан и кровь погибших.
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я бы за кровавого пастора топил - русня серет жиденько при одном слове "пастор".
а значит не все так плохо...
"крым сдал и вся зрадоботная ерунда не принимаются."
проебе...те пастора, панове, значит рыжий ахмет и вона.....
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говорю же - кацапню прет при одном слове "пастор".
начувайся, скотыно...
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