 В Эстонии не аккредитовали журналистов Russia Today за их подрывную деятельность

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Euobserver.
"Эстония оставляет за собой право не аккредитовать или не рассматривать как средства массовой информации такие каналы (принадлежащие к группе "Россия сегодня", - ред.), редакции которых не являются независимыми и не соблюдают надлежащую журналистскую практику", - отметили в эстонском председательстве.
В Эстонии также уточнили, что отказали в аккредитации трем российским журналистам на встречу на уровне министров иностранных дел ЕС в Таллинне из-за того, что они "способствуют вражеской подрывной деятельности и пропаганде под прикрытием свободы прессы".
Кроме этого, эстонская сторона отметила, что этот принцип действует во время всех мероприятий, проводимых в течение шестимесячного председательства Эстонии в Совете ЕС.
Пресс-секретарь эстонского председательства Пирет Симан не уточнила, исключат ли "Россию сегодня" из всех мероприятий ЕС.
В эстонском председательстве также подчеркнули, что приветствуют посещение мероприятий российскими журналистами, "придерживаются принципов и ценностей независимой прессы в своей работе".
Напомним, накануне Эстония отклонила запрос на аккредитацию сотрудников информационного агентства Russia today, которое должно было освещать неофициальные встречи глав МИД стран Европейского союза в Таллинне 7-8 сентября.
В свою очередь в Министерстве иностранных дел России удивились по поводу отказа Эстонии в аккредитации трех журналистов информационного агентства Russia today.
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1. быть культурными, уважать жителей страны и не зарываться
2. Больше приветливо улыбаться и вести себя позитивно, но в рамках приличия, естественно.
3. обозначить себя в цветах нашего флага
4. разговаривать на украинском языке там, где более-менее знают русский, тогда сразу отличают от кацапов
5. увидел быловатого кацапоида - отнекиваешься от него и говоришь, что это кацапоид. Пусть бьют его, а не тебя
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ах своих собак хватает хватает? - а то раша тодау подгавкнет
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