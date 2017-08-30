EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 За рубежом
  811  38
Все про:пропаганда (2213) СМИ (3347) Эстония (525) Евросоюз (12104)

 В Эстонии не аккредитовали журналистов Russia Today за их подрывную деятельность

эстония

Эстонское председательства в Совете Европейского Союза отказало в аккредитации трем журналистам российского пропагандистского канала Russia Today. В представительстве заявили, что имеют право отказывать российским журналистам в аккредитации, если посчитают, что их действия направлены на подрывную деятельность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Euobserver.

Читайте также: Российская пропагандистка Курбатова будет принудительно выдворена в РФ, - Гитлянская

"Эстония оставляет за собой право не аккредитовать или не рассматривать как средства массовой информации такие каналы (принадлежащие к группе "Россия сегодня", - ред.), редакции которых не являются независимыми и не соблюдают надлежащую журналистскую практику", - отметили в эстонском председательстве.

В Эстонии также уточнили, что отказали в аккредитации трем российским журналистам на встречу на уровне министров иностранных дел ЕС в Таллинне из-за того, что они "способствуют вражеской подрывной деятельности и пропаганде под прикрытием свободы прессы".

Кроме этого, эстонская сторона отметила, что этот принцип действует во время всех мероприятий, проводимых в течение шестимесячного председательства Эстонии в Совете ЕС.

Пресс-секретарь эстонского председательства Пирет Симан не уточнила, исключат ли "Россию сегодня" из всех мероприятий ЕС.

В эстонском председательстве также подчеркнули, что приветствуют посещение мероприятий российскими журналистами, "придерживаются принципов и ценностей независимой прессы в своей работе".

Читайте также: Пока Сущенко за решеткой, Курбатова нам нужна как обменный фонд, - журналист о задержании СБУ сотрудницы "Первого канала" РФ

Напомним, накануне Эстония отклонила запрос на аккредитацию сотрудников информационного агентства Russia today, которое должно было освещать неофициальные встречи глав МИД стран Европейского союза в Таллинне 7-8 сентября.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел России удивились по поводу отказа Эстонии в аккредитации трех журналистов информационного агентства Russia today.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
міровой заговор протів духовной прікрасной рассіюшкі, нє іначє
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно! Зачем своими руками создавать себе проблемы. А то пустят свинью за стол, а потом удивляются, почему все горит, взрывается и т.д.и т.п.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Заранее извиняюсь за флуд... Но нигде не нашла новости о крымском мосте. Вон корр и РосСМИ трубят об этом уже несколько дней (типа, арку там установили), а на Цензоре молчок. Странно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я не переживаю, а просто спросила, почему так откровенно замалчивается эта тема
 показать весь комментарий
Ответить
 
хута запретила об этом писать, обещали если что распять редактора на майдане под крик фошЫздоф
 показать весь комментарий
Ответить
 
она не "замалчивается" она просто кроме тебя никому не интересна)
 показать весь комментарий
Ответить
 
да какие новости - просто ждем осенних штормов, а потом ледовых нагрузок. А там сразу и новости будут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То есть, будем писать про то, что нравится - такие журналистские стандарты?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Катя, да не волнуйся, нае*нутся пролеты весной, не переживай, никакие там стандарты не соблюдаются....
 показать весь комментарий
Ответить
 
подожди зимы) про него будет больше новостей
 показать весь комментарий
Ответить
 
народ аж страшно становиться - за границей нас часто с цапами путают - а ведь бить их скоро будут - надо придумать как сразу шоб нас различали - да проблема)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да , есть проблема , у многих наших на роже написано - "вата" .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а я про шо - а если начинают говорить то вообще))) зато нас индейцев не с кем не перепутаешь - ну если в нац костюме ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
держи
1. быть культурными, уважать жителей страны и не зарываться
2. Больше приветливо улыбаться и вести себя позитивно, но в рамках приличия, естественно.

3. обозначить себя в цветах нашего флага
4. разговаривать на украинском языке там, где более-менее знают русский, тогда сразу отличают от кацапов
5. увидел быловатого кацапоида - отнекиваешься от него и говоришь, что это кацапоид. Пусть бьют его, а не тебя
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эсты с финнами на этой неделе лидеры в номинации "Злые бандеровцы"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а шо так?
ах своих собак хватает хватает? - а то раша тодау подгавкнет
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Балтийских странах сейчас огромные скидки на рюсофобию почти даром раздают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тот самый момент, когда побежденные живут лучше победителей
 показать весь комментарий
Ответить
 
в кацапии дети уже рождаются победителями здравого смысла)
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вот это уже респект Эстонии за принципиальную позицию.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Эстонии не аккредитовали журналистов Russia Today за их подрывную деятельность
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти