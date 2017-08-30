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 Политика Украины
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 Фигуранта дела "крымских диверсантов" Захтея лишили российского гражданства, - жена

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Против фигуранта "дела украинских диверсантов" Андрея Захтея, который находится под арестом в аннексированном Крыму, возбудили уголовное дело по статье 324 УК России по обвинению в незаконном приобретении российского паспорта. Таким образом, его российские документы признаны недействительными и он остается гражданином Украины.

Об этом Крым.Реалии рассказала жена арестованного Оксана Захтей, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Возбудили уголовное дело за приобретение паспорта. Весной он подал заявление, чтобы его лишили гражданства. Сначала была причина отказа, что пока ведется уголовное дело - гражданства не лишают, но вышел закон, что сейчас можно (поправки к закону России об отзыве российского гражданства за терроризм и участие в террористических организациях - КР). Будет суд, может будем подавать на экстрадицию, чтобы отбывал наказание в Украине", - сказала Оксана Захтей.

Как стало известно 11 июля, арестованный по делу "украинских диверсантов" Андрей Захтей, который находится под арестом в аннексированном Крыму, признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Он также отказался от услуг своего адвоката Алексея Ладина, который в свою очередь больше не может предоставлять информацию о ходе дела.

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В начале июля адвокат другого заложника РФ, который проходит в этом деле, Евгения Панова заявил, что его подзащитного склоняют к сотрудничеству со следствием через психологическое давление. При этом, как позже указал адвокат, признание вины Захтея не повлияет на позицию Евгения Панова, который также проходит по этому делу.

Напомним, 10 августа, Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.

Друзья задержанного ФСБ РФ Евгения Панова заявили, что никаких знакомых, рабочих связей в Крыму он не имеет, однако с 8 августа не выходит на связь. Евгений работал водителем на Запорожской АЭС. Служил в отдельном мотопехотном 37 батальоне ВСУ. В прошлом году в августе он был демобилизован. Брат Евгения Панова - Игорь Котелянец - заявил, что Евгений был выкраден в Запорожской области и вывезен в Крым.

В Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины заявили, что реально на сегодняшний день ни одного сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Федеральная служба России на территории Крыма не задерживала.

Позже в МИД РФ назвали имя второго лица, схваченного российскими силовиками за якобы "подготовку терактов в Крыму". Так, кроме Евгения Панова, сотрудники ФСБ РФ задержали Андрея Захтея.

Следователи квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Евгений Панов стал еще одним заложником России, которого похитили и которого Украина должна и будет освобождать.

В начале ноября Захтея вместе с Евгением Пановым, который тоже недавно рассказал о пытках, перевезли в московский СИЗО Лефортово. Там к нему долго не пускали адвокатов, соглашение с которыми заключили их родственники. Лишь в конце ноября к Захтею попали адвокаты Александр Попков и Ильнур Шарапов. 5 декабря Лефортовский суд Москвы продлил Евгению Панову и Андрею Захтею срок ареста до 7 марта 2017 года. Заседания прошли в закрытом режиме.
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Сенцов был осужден за подозрение в терроризме. И хоть он не брал рашистский паспорт , раша заявила что все кто не отказался в течении месяца в 2014 году , получили автоматически. И поэтому он сидит в параше. Значит его тоже можно экстрадировать в Украину
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Раз вышел закон что лишают рашистского гражданства за терроризм.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФигуранта дела "крымских диверсантов" Захтея лишили российского гражданства, - жена
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