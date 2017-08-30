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 В Украине появится мобильный сервис по поиску пропавших детей

полиция полицейский нацполиция

В Киеве в пилотном режиме сервис заработает с сентября

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Украине сначала в пилотном режиме, а затем полноценно заработает информационный сервис по поиску пропавших детей. Меморандум о создании проекта в среду, 30 августа, подписали Нацполиция и оператор мобильной связи "Киевстар".

Сообщается, что в рамках проект Нацполиция разработает модуль поиска детей, тогда как мобильный оператор путем смс-сообщений будет информировать своих абонентов о пропавших детях, если они находились рядом с местом исчезновения ребенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в Украине пропали более 5 тыс. детей, - Нацполиция

"Этот модуль по своему функциональному назначению дает возможность вносить, обрабатывать и обмениваться информационными данными о пропавших детей. В свою очередь, компания "Киевстар" с помощью услуги, функционирующая на базе смс-сообщений, поможет правоохранительным органам Украины оперативно сообщать о пропавших детей абонентов мобильного оператора, которые могли находиться рядом с местом исчезновения", - говорится в сообщении.

Сервис сперва будет функционировать в пилотном режиме на территории Киева. Его запуск ожидается 15 сентября.
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... и это уже будет 145 реформа ! шах и мат придурки...
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