 В Украине появится мобильный сервис по поиску пропавших детей

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Украине сначала в пилотном режиме, а затем полноценно заработает информационный сервис по поиску пропавших детей. Меморандум о создании проекта в среду, 30 августа, подписали Нацполиция и оператор мобильной связи "Киевстар".
Сообщается, что в рамках проект Нацполиция разработает модуль поиска детей, тогда как мобильный оператор путем смс-сообщений будет информировать своих абонентов о пропавших детях, если они находились рядом с местом исчезновения ребенка.
"Этот модуль по своему функциональному назначению дает возможность вносить, обрабатывать и обмениваться информационными данными о пропавших детей. В свою очередь, компания "Киевстар" с помощью услуги, функционирующая на базе смс-сообщений, поможет правоохранительным органам Украины оперативно сообщать о пропавших детей абонентов мобильного оператора, которые могли находиться рядом с местом исчезновения", - говорится в сообщении.
Сервис сперва будет функционировать в пилотном режиме на территории Киева. Его запуск ожидается 15 сентября.
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