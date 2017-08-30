 С момента оккупации в Крыму зафиксированы 44 случая исчезновения проукраински настроенных граждан, - правозащитник Ташева

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом заявила правозащитник и координатор общественной организации "Крым.SOS" Тамила Ташева.
По ее словам, впоследствии были освобождены 17 украинских граждан, двое были осуждены оккупационными властями и отбывают наказания в местах лишения свободы, а шестеро были найдены мертвыми.
"В целом, если говорить о фактах насильственных исчезновений, мы говорим о 18 исчезнувших на сегодняшний день на территории Крыма, большинство из них - крымские татары. За все время с начала оккупации Крыма было 44 случая насильственных исчезновений на территории Крыма. В 38 случаях выявлены факты, которые указывают на участие государственных органов России в совершении данных преступлений", - заявила она.
Сообщается, что прокуратура Крыма открыла четыре уголовных производства по факту исчезновения в Крыму украинских граждан, а Нацполиция - 42. Кроме того, следственным органам известно как минимум о десяти людях, причастных к исчезновениям.
Напомним, в мае президент Петр Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины крымскому татарину Решату Аметову. Крымчанин вышел на одиночный пикет к зданию Совета министров в Симферополе в период оккупации Крыма Россией. В этот же день он исчез, а 16 марта тело Аметова было обнаружено со следами насильственной смерти. После этого в Крыму началась волна преследований всех "проукраински" настроенных крымчан.
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