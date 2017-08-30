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 Политика Украины
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Все про:депортация (249) журналистика (2526) пропаганда (2213) Гитлянская (107)

 Российская пропагандистка Курбатова будет принудительно выдворена в РФ, - Гитлянская

курбатова

В Службе безопасности Украины заявляют, что в настоящее время проводится оформление документов для официального выдворения из Украины журналистки российского "Первого канала" Анны Курбатовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала спикер СБ Украины Елена Гитлянская.

Также читайте: Пока Сущенко за решеткой, Курбатова нам нужна как обменный фонд, - журналист о задержании СБУ сотрудницы "Первого канала" РФ

"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Первый канал" РФ заявил о задержании СБУ своей сотрудницы, снявшей репортаж "о гонениях на журналистов в Украине"

"Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", - подчеркнула Гитлянская.

Как сообщалось ранее, "Первый канал" РФ заявил, что журналистка Анна Курбатова задержана в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины.
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Напрасно...Так просто вот взять и отпустить...Козлостан не поймет такой высокой морали
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И шо апять ночью, в мороз августовский ,босая, голая в чемодан- пешком- параша?
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ночью, в мороз августовский ,босая, голая этапом на тернопольскую зону - этот сценарий лучше
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А можна було просто її не пускати в України? Зараз їй "рейтинг" накрутили і буде вона тепер по всіляким ефірам і шоу стрибати як ((((((((((((((
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Какого хера? У нас, что обменный фонд безразмерный?
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ну они же написали что мы играем с кацапами в "правовое государство"
я тоже за то что их надо не отпускать- а задерживать, и потом менять на наших
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А если они завтра возьмут в заложники Харьков и Мариуполь, на что менять будете?
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Надо отзеркаливать действия Мордора.
Пусть найдут у сучки наркотики. А дальше или срок или обмен.
Надо же как-то наших забирать у них.
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Нельзя им уподобляться, дурная слава не к чему. А этои вше теперь не только в Украину путь заказан. Она теперь и ЕС фиг проедет не говоря о США
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Не надо. Выдворение с запретом въезда прочищает вате мозги лучше чем эту дуру сеичас выставляли бы жертвой. Раша тв уже сообщили что их журнашлюха пропала в киеве, ( жертва бендеровцев)а тут хоп и шлюху депортируют , да еще и фиг она теперь в ЕС вьездная. Другие уде будут кумекать, на такую жертву может поити только тупая курица новичек одноразового использования
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Ничего там не прочищает. Завтра приедет другая ! Вот и всё.
А вот арест и срок ускорит обмен на украинцев. И если каждую арестовывать, а не просто депортировать - возможно россиянцы задумаются и перестанут отправлять журнашлюх сюда.
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поросенко не хочет расстраивать своего шефа пукина..
поэтому пусть гниют в застенках пропукинского гестапо наши заложники, а сроссиян - просто отпускают..
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пускай Гитлянская ответит на простой вопрос. Имела ли Курбатова аккредитацию в Украине. Судя по тому что "выдворяют" таки имела. Тогда уже вопрос перенапрявляеться к самой Гитлянской и СБУ. Какого хера и доколе ?
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Это бесчеловечно!!!! Не даёте журнашлюстке из РФ зарабатывать Первым Аналом за доллары!!!! Геноцид!!! Толкаете её опять на грязный путь проституции за маленькие российские деньги!!! А она так мечтала купить себе новые трусы......
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Известный украинский пропагандист Юрий Бутусов заявил, что похищенная СБУ журналистка Первого канала Анна Курбатова нужна украинской власти «как обменный фонд».
«47-летнего журналиста агентства УНИАН Романа Сущенко незаконно задержали в Москве, обвинили в шпионаже и бросили в тюрьму.
Требую, чтобы из солидарности с нашим коллегой СБУ прекратила отпускать и выдворять российских журналистов, которые приезжают, чтобы выполнять задачи по информационной войне против Украины. Она сама себя задокументировала - проникла в Украину без официальной аккредитации, снимала лживые сюжеты, получала за это деньги. Теперь для обмена на Сущенко российских пропагандистов надо бросать в тюрьму», - написал он на своей странице в соцсети.
«Нужен визовый режим c РФ, чтобы полностью отсечь вот такую агентуру. А пока Сущенко за решеткой, Курбатова нам нужна как обменный фонд», - резюмировал украинский пропагандист.
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ты назвал Бутусова "пропагндистом"? зашквар ватный..
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скопировано с ватного сайта(хотя чего обижаться на "пропагандиста", не понимаю)...но суть то от этого не меняется
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кстати да...как то интересно получается, кремлевские каналы у нас уже давно под запретом, а их сотрудники спокойно тут у нас шарятся и не просто шарятся, а свои сюжеты снимают
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да чего вы распетушились она не представляет ни какой ценности для обменного фонда ценны те кто владеет секретной информацией - а она просто никому не нужная дура
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ну если кореспондентка перовго зомобоящика не нужна то посидит как "не нужная" - тем более наши задержанные по липовым предлогам там тоже "никому не нужны"
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"Стоять, Зорька!!!" Так её же уже "хахлы похитили!!!" Бл..ь! Ну, "как в воду глядел...".
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А за что её высылают? Ничего не понятно - что она нарушила?
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за вранье ее высылают и пропаганду сепаратизма - и правильно делают "на войне как на войне
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Видите ли, журналист ( ещё со времён СССР) - очень специфическая профессия, подразумевающая аффилирование с организациями совершенно иного профиля. С одной стороны, она не могла в таком случае отказаться от командировки в Киев (военная дисциплина, понимаете), с другой - возможно, правительство Украины приняло решение о невозможности нахождения в Украине работников определённых иностранных правительственных организаций.
Извините, если что; объяснил как сумел.
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из той же серии, почему у нас под запретом оказались кремлевские каналы--ведут антиукраинскую пропаганду
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За сотрудничество с каналом занимающимся распятием мальчиков.
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Глянь на список своих настоящих хозяев; сугубо коренные, православные фамилии:
http://ktovkurse.com/a-vy-kurse/semya-gutserievyh-stala-bogatejshej-v-rossii-po-versii-forbes
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Выдворение из страны,оформление соответствующих документов,это тоже работа.Ну и на том спасибо!
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Хотя бы пару подсрачников дали ей на дорожку, чтобы охоту отбить засылать сюда этих пропагандонов.
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Вот сволочи. Сколько мне ещё в очереди стоять за вторым рабом? А они тут выдворяют потенциальную рабочую силу. Что теперь, самой корячиться осенью и огород убирать?
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Ты это -- больше не пей столько.... - вредно для здоровья....
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пиздец, они наших ребят в тюрьму на 10-15-20 лет, а наши органы просто домой отпускают... может еще и за билет с наших налогов заплатили?
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ну зато точно можно сказать, что мы не такие, как рашисты)
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Мы более тупые и пытаемся гопника остановить рассказами про гуманизм и человеколюбие? Отличная стратегия проигрыша в войне.
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ты предлагаешь стать на одну доску с гопником?в любом случае это не поможет выиргать войну...хотя какая война?у нас же ато против пророссийских сепаратистов
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Короче надо вводить визовый режим. Хватит шастать.
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тьфу, значит за нее не дают и ломаного гроша...
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Да ,кацапня, где бы она не была везде гадит.Синоним ей га...но.Куда не брось, в мед, воду ,водку,в Украину, везде все вывоняет, изгадит. За ,что не берется, кацапня то же самое,сразу все обгадит,сделает по своему по кацапски. Кто бы это не был-фамилия ,должность,артист,режиссер........если кацап,то и проявит себя кацапом.
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Все аккредитованные в Украине рф-журналюги рано или поздно будут либо похищены либо прикончены самой парашей. А потом начнется жуткий ор о том, что это дело рук киевской хунты. Так что всей путлеровской нечисти запретить пересекать границу Украины чтобы не было даже прецедента.
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Блиииннннн..... Шо Вы паритесь?????? Это-Реальная ВОЙНА(((((((((. Попробуйте остановите пьяного "гопника" своей несмелой заявой о том, что вы будете жаловаться в правоохранительные органы, и, после этого-он будет подвергнут общественному порицанию, и изгнан (с негодованием) из существующего социума(((
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Бл....... Ребята!!!!!!!!(( В стране уже 5-7 лет идет РЕАЛЬНАЯ ВОЙНА)))))))
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Срочно возьму в аренду двух рабов-кацапов на осенне-полевой период.
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Ну ,Вы даете!Сейчас же самый ход осенне-полевых работ,рабы в цене!!!Ну, зимой еще куда ни шло....
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Гребанные шоколадно-морковные импотенты, наших граждан постоянно берут в заложники для обмена на убийц и террористов, а "наша" власть способна только скулить по этому поводу и отпускает кацапское гуано обратно на орду.
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Ага)) Мне во двор едет танк, а я выражаю "Крайнюю озабоченность"(((((( Я даже готов постоять с Вами рядом((((((((
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийская пропагандистка Курбатова будет принудительно выдворена в РФ, - Гитлянская
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