 Российская пропагандистка Курбатова будет принудительно выдворена в РФ, - Гитлянская

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала спикер СБ Украины Елена Гитлянская.
"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения", - написала она.
"Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", - подчеркнула Гитлянская.
Как сообщалось ранее, "Первый канал" РФ заявил, что журналистка Анна Курбатова задержана в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины.
5993 70
"Они писали неправдивые материалы", - СБУ запретила двум испанским журналистам въезд в Украину до 2020 года(54)
"Основная версия - хулиганство", - СБУ о взрыве под Кабмином(131)
СБУ выдворила из Украины российскую журналистку Нерсесьян, - Гитлянская(135)
СБУ проводит обыски в редакции "Страна.ua" и в местах проживания некоторых журналистов издания, - Гитлянская(27)
Стрелявший в волонтера гражданин Чабан не имеет и не имел никакого отношения к СБУ, - Гитлянская(44)
"У СБУ есть чем заняться": Спецслужба отвергла обвинения Егора Соболева в слежке(89)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
я тоже за то что их надо не отпускать- а задерживать, и потом менять на наших
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пусть найдут у сучки наркотики. А дальше или срок или обмен.
Надо же как-то наших забирать у них.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А вот арест и срок ускорит обмен на украинцев. И если каждую арестовывать, а не просто депортировать - возможно россиянцы задумаются и перестанут отправлять журнашлюх сюда.
Ответить
поэтому пусть гниют в застенках пропукинского гестапо наши заложники, а сроссиян - просто отпускают..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
«47-летнего журналиста агентства УНИАН Романа Сущенко незаконно задержали в Москве, обвинили в шпионаже и бросили в тюрьму.
Требую, чтобы из солидарности с нашим коллегой СБУ прекратила отпускать и выдворять российских журналистов, которые приезжают, чтобы выполнять задачи по информационной войне против Украины. Она сама себя задокументировала - проникла в Украину без официальной аккредитации, снимала лживые сюжеты, получала за это деньги. Теперь для обмена на Сущенко российских пропагандистов надо бросать в тюрьму», - написал он на своей странице в соцсети.
«Нужен визовый режим c РФ, чтобы полностью отсечь вот такую агентуру. А пока Сущенко за решеткой, Курбатова нам нужна как обменный фонд», - резюмировал украинский пропагандист.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Извините, если что; объяснил как сумел.
Ответить
Ответить
Ответить
http://ktovkurse.com/a-vy-kurse/semya-gutserievyh-stala-bogatejshej-v-rossii-po-versii-forbes
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить