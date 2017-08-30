 С начала года в Украине пропали более 5 тыс. детей, - Нацполиция

С начала 2017 года в полицию поступил 5075 заявлений о пропаже детей, заявил замглавы Нацполиции Константин Бушуев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
По словам Бушуева, количество заявлений о пропаже детей в этом году превысило показатели 2015 года и почти догнало данные за 2016 год, однако полиция стала чаще возвращать пропавших детей домой.
"Если в 2015 году в Нацполицию поступило более 4,5 тысячи сообщений об исчезновении детей, то в прошлом году таких сообщений было около 6 тыс. За 8 месяцев этого года в полицию уже поступило 5075 сообщений о пропаже детей. Следует сказать, что мы имеем определенную положительную динамику в части их розыска", - заявил он.
Замглавы Нацполиции отметил, что на исчезновение детей влияет социально-экономическая ситуация в стране, а несовершеннолетние часто склоняются к бродяжничеству.
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В Великобритании, с населением в 63 миллиона человек, ежегодно регистрируется 140 тысяч случаев исчезновения детей (383 - в день). В 10-миллионной Бельгии в сутки, в среднем, пропадают 4 ребенка. В США в 2014 году список пропавших детей в возрасте до 18 лет увеличился до 466 тысяч 949! В Германии ежегодно исчезает 100 тысяч детей, в Бразилии - 45 тысяч, в Австралии - 20 тысяч
Ссылки:"Missing Children Europe":http://missingchildreneurope.eu/
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Нет ни одной страны в мире где бы не пропадали дети. Украина не может быть исключением из подобных проишествий. Украина не маленькое село и количество в 5-6 тыс. регистраций о пропавших детях среди 40 миллионой. страны - это даже меньше чем во многих других странах.
Каждый день в Украине умирает 10 -12 младенцев, а в ДТП гибнут 13 человек По данным Госкомстата, в стране в день умирает около 1500 человек. Это 70-80 человек в час.
В Киеве в день умирает около 60 человек в день.
Страшные цифры, правда...? - но это статистика нашей повседневной жизни. В ней что то можно исправить что- то нет поскольку невозможно абсолютно избавится от всех бед, аварий, и происшествий. и природных факторов жизни.
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Видите в случайных событиях происки врагов, (того же порошенко и власти) выстраиваете сложные теории заговоров (того же порошенко и власти) и т.д.
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НА ОРГАНЫ ПОД КРЫШЕЙ МЕНТОВ
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5000 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ !
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а де реакція влади, суспільства, "активістів"?
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