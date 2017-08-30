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 Происшествия
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Все про:дети (3325) Нацполиция (8531) розыск (631)

 С начала года в Украине пропали более 5 тыс. детей, - Нацполиция

полиция

За прошлый год полиция получила более 6 тыс. заявлений о пропаже детей.

С начала 2017 года в полицию поступил 5075 заявлений о пропаже детей, заявил замглавы Нацполиции Константин Бушуев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По словам Бушуева, количество заявлений о пропаже детей в этом году превысило показатели 2015 года и почти догнало данные за 2016 год, однако полиция стала чаще возвращать пропавших детей домой.

"Если в 2015 году в Нацполицию поступило более 4,5 тысячи сообщений об исчезновении детей, то в прошлом году таких сообщений было около 6 тыс. За 8 месяцев этого года в полицию уже поступило 5075 сообщений о пропаже детей. Следует сказать, что мы имеем определенную положительную динамику в части их розыска", - заявил он.

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Замглавы Нацполиции отметил, что на исчезновение детей влияет социально-экономическая ситуация в стране, а несовершеннолетние часто склоняются к бродяжничеству.
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Что скажете об этих "реформах"

В Великобритании, с населением в 63 миллиона человек, ежегодно регистрируется 140 тысяч случаев исчезновения детей (383 - в день). В 10-миллионной Бельгии в сутки, в среднем, пропадают 4 ребенка. В США в 2014 году список пропавших детей в возрасте до 18 лет увеличился до 466 тысяч 949! В Германии ежегодно исчезает 100 тысяч детей, в Бразилии - 45 тысяч, в Австралии - 20 тысяч
Ссылки:"Missing Children Europe":http://missingchildreneurope.eu/
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Валерий Андреев 761e6ca0 .При чем здесь оправдание? - это статистика.
Нет ни одной страны в мире где бы не пропадали дети. Украина не может быть исключением из подобных проишествий. Украина не маленькое село и количество в 5-6 тыс. регистраций о пропавших детях среди 40 миллионой. страны - это даже меньше чем во многих других странах.

Каждый день в Украине умирает 10 -12 младенцев, а в ДТП гибнут 13 человек По данным Госкомстата, в стране в день умирает около 1500 человек. Это 70-80 человек в час.
В Киеве в день умирает около 60 человек в день.

Страшные цифры, правда...? - но это статистика нашей повседневной жизни. В ней что то можно исправить что- то нет поскольку невозможно абсолютно избавится от всех бед, аварий, и происшествий. и природных факторов жизни.
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ты намекаешь что рошено-реформаторам еще реформировать и реформировать?!
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monah 58f1317c Нет, я намекаю на Вашу паранойю - которая в том, что Вы постоянно выстраиваете монотематические (о порошенко и власти) систематизированные бредовые идеи.
Видите в случайных событиях происки врагов, (того же порошенко и власти) выстраиваете сложные теории заговоров (того же порошенко и власти) и т.д.
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И что значит пропали? И что значит положительная динамика в розыске, при каких обстоятельствах они пропадают?
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а можно ли узнать об этих показателях во времена "злочинной влады"?
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С начала года в Украине пропали более 5 тыс. детей, - Нацполиция

НА ОРГАНЫ ПОД КРЫШЕЙ МЕНТОВ С начала года в Украине пропали более 5 тыс. детей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1986



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Сколько возвращают детей в семью ? Где данные ? Или пропадают и все ? Цензор , вы читаете то , что публикуете ?
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А фото к заголовку статьи - просто великолепно !
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что за положительная динамика (((

5000 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ !
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"чорні трансплантологи"?
а де реакція влади, суспільства, "активістів"?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года в Украине пропали более 5 тыс. детей, - Нацполиция
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