EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Политика Украины, Экономика
  1849  8
Все про:продажа (437) ФГИ (484) ядерное топливо (134)

 Украина продала свою долю в совместном с РФ и Казахстаном предприятии по производству ядерного топлива, - ФГИУ

топливо ядерное

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины сегодня, 30 августа, продал государственный пакет акций в компании "Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Фонда, об этом сообщил глава ФГИ Дмитрий Парфененко.

Читайте также: На ЧАЭС проводят "холодные" испытания хранилища отработанного ядерного топлива

На открытом аукционе были проданы 33,3% акций ЧАО "Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива" ("УкрТВС") за 47 млн 799,9 тыс. грн.

В ФГИУ отмечают, что это в 51,9 раза выше начальной цены. Всего в аукционе принимало участие шесть компаний. Стартовая цена составляла 921 тыс. гривен.

Победителем аукциона стало ООО "Вайс Трейд", г. Киев.

"Фонд надеется, что эта история будет со счастливым концом, покупатель заплатит за пакет, и он перейдет в руки частных владельцев, потому что государство не имела никакой выгоды от управления им", - отметил глава Фонда Дмитрий Парфененко.

Украинско-казахстанско-российское закрытое акционерное общество "УКРТВС" было создано и зарегистрировано в сентябре 2001 г. Учредителями выступили Фонд госимущества Украины, АО "НАК "Казатомпром" и российская компания "ТВЭЛ".

Читайте также: Порошенко рассчитывает на увеличение доли поставок ядерного топлива Westinghouse до 55%

В начале августа 2017 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) объявил конкурс по приватизации принадлежащих ему 33,3% акций предприятия.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
- Остап Ибрагимыч, когда же мы будем делить наши деньги? (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рашисты случаино не завозят ядерные отходы в Донбасс . Кто нибудь проверял наличие веществ в почве , воде?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
даа.. там Правый Сектор с автоматами и дозиметрами свободно ходит по Донбассу и проверяет?

Как проверить пока там русский мир?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это слишком уж дико. Украина платит деньги (и не малые) за вывоз отработанного топлива АЭС в Рашку, а Рашка грузит его на Донбасс?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина продала свою долю в совместном с РФ и Казахстаном предприятии по производству ядерного топлива, - ФГИУ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти