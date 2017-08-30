 Украина продала свою долю в совместном с РФ и Казахстаном предприятии по производству ядерного топлива, - ФГИУ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Фонда, об этом сообщил глава ФГИ Дмитрий Парфененко.
На открытом аукционе были проданы 33,3% акций ЧАО "Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива" ("УкрТВС") за 47 млн 799,9 тыс. грн.
В ФГИУ отмечают, что это в 51,9 раза выше начальной цены. Всего в аукционе принимало участие шесть компаний. Стартовая цена составляла 921 тыс. гривен.
Победителем аукциона стало ООО "Вайс Трейд", г. Киев.
"Фонд надеется, что эта история будет со счастливым концом, покупатель заплатит за пакет, и он перейдет в руки частных владельцев, потому что государство не имела никакой выгоды от управления им", - отметил глава Фонда Дмитрий Парфененко.
Украинско-казахстанско-российское закрытое акционерное общество "УКРТВС" было создано и зарегистрировано в сентябре 2001 г. Учредителями выступили Фонд госимущества Украины, АО "НАК "Казатомпром" и российская компания "ТВЭЛ".
В начале августа 2017 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) объявил конкурс по приватизации принадлежащих ему 33,3% акций предприятия.
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Как проверить пока там русский мир?
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Не думаю...(с)
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