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 Политика Украины
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 Суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки отца (обновлено)

шуфрич дтп

Шевченковский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о взятии Нестора Шуфрича-младшего под домашний арест.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Суд учел, что Шуфричу-младшему инкриминируется неумышленное преступление. Суд отметил, что прокуратура не предоставила документы и медицинские справки о телесных повреждениях потерпевшего.

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Суд учел социальные связи подозреваемого, в частности беременность жены и позитивные характеристики. Суд признал, что молодой человек обоснованно подозревается в совершении ДТП, а тяжесть телесных повреждений подлежит доказыванию в ходе следствия.

Также суд обязал подозреваемого сдать паспорта для выезда за границу, являться по вызову следователя, без разрешения не менять место жительство и др.

Напомним, 27 августа вечером сын народного депутата Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобили Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован.

В Сети опубликовано видео оказания первой помощи пострадавшему пешеходу.

Позже полиция открыла дело по факту ДТП с сыном Шуфрича. Сбитый Шуфричем-младшим пешеход в реанимации в тяжелом состоянии без сознания.

На данный момент сыну Шуфрича объявлено о подозрении.


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такая вот прокуратура...
"прокуратура не предоставила документы и медицинские справки о телесных повреждениях потерпевшего"

"тяжесть телесных повреждений подлежит доказыванию в ходе следствия"

- скоро объявят, что потерпевший выздоровел и чувствует себя лучше чем до аварии...
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такой дебильный и продажный суд признает что потерпевший сам бросился под машину чем нанёс материальный ущерб автомобилю бентли и моральный ущерб шуфричу и должен компенсировать волнения жены шуфрича на 8 месяце беременности.
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Суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки отца (обновлено).

Пипец, апофеоз соевого правосудия. Нет слов, одни маты...
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...суд учел социальные связи подозреваемого, в частности беременность жены ... Источник: https://censor.net.ua/n453428

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Да здравствуют украинские суды, самые лучшие суды в МИИИИИРЕЕЕЕЕЕ!!!
Суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки отца - Цензор.НЕТ 2164

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отпустил Шуфрича-младшего на поруки отца (обновлено)
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