Суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки отца (обновлено).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Суд учел, что Шуфричу-младшему инкриминируется неумышленное преступление. Суд отметил, что прокуратура не предоставила документы и медицинские справки о телесных повреждениях потерпевшего.
Суд учел социальные связи подозреваемого, в частности беременность жены и позитивные характеристики. Суд признал, что молодой человек обоснованно подозревается в совершении ДТП, а тяжесть телесных повреждений подлежит доказыванию в ходе следствия.
Также суд обязал подозреваемого сдать паспорта для выезда за границу, являться по вызову следователя, без разрешения не менять место жительство и др.
Напомним, 27 августа вечером сын народного депутата Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобили Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован.
В Сети опубликовано видео оказания первой помощи пострадавшему пешеходу.
Позже полиция открыла дело по факту ДТП с сыном Шуфрича. Сбитый Шуфричем-младшим пешеход в реанимации в тяжелом состоянии без сознания.
На данный момент сыну Шуфрича объявлено о подозрении.
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"прокуратура не предоставила документы и медицинские справки о телесных повреждениях потерпевшего"
"тяжесть телесных повреждений подлежит доказыванию в ходе следствия"
- скоро объявят, что потерпевший выздоровел и чувствует себя лучше чем до аварии...
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Пипец, апофеоз соевого правосудия. Нет слов, одни маты...
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