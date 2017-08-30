EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Политика Украины
  4979  28
Материалы по теме:
Все про:информационная война (491) пропаганда (2213) Россия (72054) Сущенко (279)

 Пока Сущенко за решеткой, Курбатова нам нужна как обменный фонд, - журналист о задержании СБУ сотрудницы "Первого канала" РФ

курбатова

СБУ необходимо прекратить отпускать и выдворять российских журналистов, которые приезжают, чтобы выполнять задачи по информационной войне против Украины.

Об этом главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов написал на своей странице в Facebook.

Также читайте: "Первый канал" РФ заявил о задержании СБУ своей сотрудницы, снявшей репортаж "о гонениях на журналистов в Украине"

"47-летнего журналиста агентства Укринформ Романа Сущенко незаконно задержали в Москве, обвинили в шпионаже и бросили в тюрьму. Требую, чтобы из солидарности с нашим коллегой, СБУ прекратила отпускать и выдворять российских журналистов, которые приезжают чтобы выполнять задачи по информационной войне против Украины. Она сама себя задокументировала - проникла в Украину без официальной аккредитации, снимала лживые сюжеты, получала за это деньги. Теперь для обмена на Сущенко российских пропагандистов надо бросать в тюрьму", - написал он.

"Нужен визовый режим c РФ, чтобы полностью отсечь вот такую агентуру. А пока Сущенко за решеткой, Курбатова нам нужна как обменный фонд", - подчеркнул журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хельсинская комиссия США внесла Сущенко в список политзаключенных Кремля

Как сообщалось ранее, "Первый канал" РФ заявил, что журналистка Анна Курбатова задержана в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины.

Напомним, 2 октября 2016 года члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.

Также читайте: Хельсинкская комиссия Конгресса США к лету признает Сущенко политзаключенным, - адвокат Фейгин

Позже Лефортовский суд Москвы 25 января оставил украинского журналиста под стражей - до 30 апреля, затем до 30 июня, а позже до 30 сентября. Сущенко предъявлено обвинение якобы в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Причем визовый режим между Украиной и рашкой к Германии?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Легко набрать голосов у определенного круга электората.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нам - не голосашашечки, нам - ехать. И "определенный круг" - это злые биндеравцы што ле?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не сЪели ? Да ,что ж это за бандеровцы в СБУ такие не решительные? Прям . не знаю даже
 показать весь комментарий
Ответить
 
да, фонд надо пополнять... конечно много за эту лахудру не дадут, но мож еще кого...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А давайте этого "журналиста" разберем на органы. Хунта мы или нет?!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я за то , что бы вообще запретить россиянам посещать Украину , до тех пор , пока вор не вернёт Крым и Донбас !
 показать весь комментарий
Ответить
 
я за то что бы запретить на лет 150 хоть вернут територии хоть нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ніяких російських журналістів у нас нема! Російські журналісти це взагалі міф.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самый большой интерес во всём этом имеет место один вопрос, имела ли Курбатова аккредитацию в Украине. Ответ на этот вопрос расставляем многое на свои места. Итак, кто в курсе ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Она сама себя задокументировала - проникла в Украину без официальной аккредитации, Источник: https://censor.net.ua/n453427

Читая строчки пропускаешь..или вообще статью не читал а только заголовок?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ещё такой вопрос , почему российских пропагандистов называют журналистами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я про це вже говорю пару років, досить бавитись в демократію пора воювати з загарбниками і відповідати АНАЛОГІЧНО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вони то сколько от свинособак. Шо ей сделается? Трахнут, голову отрежут и всего делов то..У них куча таких. Нет надо шум поднимать..
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПока Сущенко за решеткой, Курбатова нам нужна как обменный фонд, - журналист о задержании СБУ сотрудницы "Первого канала" РФ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти