 Пока Сущенко за решеткой, Курбатова нам нужна как обменный фонд, - журналист о задержании СБУ сотрудницы "Первого канала" РФ

Об этом главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов написал на своей странице в Facebook.
"47-летнего журналиста агентства Укринформ Романа Сущенко незаконно задержали в Москве, обвинили в шпионаже и бросили в тюрьму. Требую, чтобы из солидарности с нашим коллегой, СБУ прекратила отпускать и выдворять российских журналистов, которые приезжают чтобы выполнять задачи по информационной войне против Украины. Она сама себя задокументировала - проникла в Украину без официальной аккредитации, снимала лживые сюжеты, получала за это деньги. Теперь для обмена на Сущенко российских пропагандистов надо бросать в тюрьму", - написал он.
"Нужен визовый режим c РФ, чтобы полностью отсечь вот такую агентуру. А пока Сущенко за решеткой, Курбатова нам нужна как обменный фонд", - подчеркнул журналист.
Как сообщалось ранее, "Первый канал" РФ заявил, что журналистка Анна Курбатова задержана в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины.
Напомним, 2 октября 2016 года члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.
Позже Лефортовский суд Москвы 25 января оставил украинского журналиста под стражей - до 30 апреля, затем до 30 июня, а позже до 30 сентября. Сущенко предъявлено обвинение якобы в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает.
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голосашашечки, нам - ехать. И "определенный круг" - это злые биндеравцы што ле?
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Читая строчки пропускаешь..или вообще статью не читал а только заголовок?
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