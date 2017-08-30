 Пострадавший в ДТП с Шуфричем жив и уже отключен от аппарата искусственного дыхания, - прокуратура

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в прокуратуре Киева.
"Пострадавший в ДТП с Шуфричем жив и уже отключен от аппарата искусственного дыхания", - отметили в ведомстве.
Напомним, 27 августа вечером сын народного депутата Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобили Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован.
В Сети опубликовано видео оказания первой помощи пострадавшему пешеходу.
Позже полиция открыла дело по факту ДТП с сыном Шуфрича. Сбитый Шуфричем-младшим пешеход в реанимации в тяжелом состоянии без сознания.
На данный момент сыну Шуфрича объявлено о подозрении.
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Шуфрич до выздоровления потерпевшего лечить не будет...
Не исключаю, что поциент умрет, но прич ной смерти признают не ДТП, а ... например, врачебную ошибку... Или осложнение после какой то операции... И сынок вроде уже будет ни при чем...
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