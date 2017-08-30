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 Политика Украины, Происшествия
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 Пострадавший в ДТП с Шуфричем жив и уже отключен от аппарата искусственного дыхания, - прокуратура

дтп

В прокуратуре заявляют о позитивной динамике у сбитого сыном нардепа Шуфрича пешехода.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в прокуратуре Киева.

"Пострадавший в ДТП с Шуфричем жив и уже отключен от аппарата искусственного дыхания", - отметили в ведомстве.

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Напомним, 27 августа вечером сын народного депутата Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобили Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован.

В Сети опубликовано видео оказания первой помощи пострадавшему пешеходу.

Позже полиция открыла дело по факту ДТП с сыном Шуфрича. Сбитый Шуфричем-младшим пешеход в реанимации в тяжелом состоянии без сознания.

На данный момент сыну Шуфрича объявлено о подозрении.

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шуфричи смоются, а оплату за лечение на него повесят.
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еще бы у турму посадить шуфричей и было бы Хорошо
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В тюрьму нельзя, там негде погонять на Бентли!
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следующий шаг, это пострадавший - фуфрич, на которого налетел пешеход..
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Ща бабла отлистают и он скажет шо сам упал.Причём где то на Троещине.
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Судья вздохнул спокойно - одна статья отпала, далее надо отбросить все остальные и мАладой шуфрич летит в Европу, пересидеть негаразды!
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чтоб сынка нардепа отмазать уже прокуратура делает заявление о состоянии здоровъя пациента, вы там проводите свои следственные мероприятия а о состоянии здоровъя медики пусть делают заявления вообще оборзели, прокуратура заявляет о позитивной динамике пациента-пострадавшего, сразу чувствуется безпристрастность
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Вангую...
Шуфрич до выздоровления потерпевшего лечить не будет...
Не исключаю, что поциент умрет, но прич ной смерти признают не ДТП, а ... например, врачебную ошибку... Или осложнение после какой то операции... И сынок вроде уже будет ни при чем...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПострадавший в ДТП с Шуфричем жив и уже отключен от аппарата искусственного дыхания, - прокуратура
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