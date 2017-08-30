 ГПУ сообщила о подозрении по делу о стрельбе в Княжичах трем должностным лицам Нацполиции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Управлением по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью, Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины по согласованию с процессуальным руководителем сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия, умышленное убийство двух и более лиц и совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, и покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины трем должностным лицам Национальной полиции Украины, которыми было организовано и обеспечено применение 4 декабря 2016 г. огнестрельного оружия в с. Княжичи Броварского района, в результате чего от пулевых ранений погибли 4 сотрудника полиции", - сказано в сообщении.
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В суд подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.
Двое погибших были сотрудниками госслужбы охраны, двое - полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.
По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.
Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.
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