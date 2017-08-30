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 Политика Украины
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 ГПУ сообщила о подозрении по делу о стрельбе в Княжичах трем должностным лицам Нацполиции

перестрелка нацполиция княжичи

Генпрокуратура сообщила о подозрении 3 должностным лицам Нацполиции, которыми организовано и обеспечено применение огнестрельного оружия в с. Княжичи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Управлением по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью, Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины по согласованию с процессуальным руководителем сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия, умышленное убийство двух и более лиц и совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, и покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины трем должностным лицам Национальной полиции Украины, которыми было организовано и обеспечено применение 4 декабря 2016 г. огнестрельного оружия в с. Княжичи Броварского района, в результате чего от пулевых ранений погибли 4 сотрудника полиции", - сказано в сообщении.

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В суд подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Двое погибших были сотрудниками госслужбы охраны, двое - полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.

Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.

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нашли каких то стрелочников низшего звена
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А статтю 348 "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця" їм не інкримінують? Чи ментів вже можна відстрілювати на загальних підставах?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ сообщила о подозрении по делу о стрельбе в Княжичах трем должностным лицам Нацполиции
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