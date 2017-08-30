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 Экономика
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Все про:рынок (436) тарифы (1490) энергетика (997)

 Украина недостаточно радикально формирует рынки, - экономист

В Украине недостаточно радикально формируются рыночные механизмы тарифообразования.

Об этом в эфире 5 канала заявил заместитель редактора отдела "Бизнес" проекта "Новое время" Олег Гавриш.

"Мы недостаточно радикально формируем рынки, мы все время боимся сделать шаг вперед. Сейчас идут постоянные споры на счет "Роттердам+": стоит его применять, не стоит его применять, что это за формула и так далее и тому подобное. На мой взгляд, сама практика государственного регулирования цен на газ и электроэнергию является крайне негативной и не рыночной. По большому счету нужна биржа", - сказал эксперт.

По мнению Олега Гавриша, глава Национального бюро расследований Украины Артем Сытник, заявивший что формула "Роттердам+" незаконна, неверно трактует принципы ценообразования на уголь.

"Я поясню, почему он так говорит. Потому что он считает, что эта формула должна применяться только в отношении импортного угля, но не в отношении украинского угля. То есть импортный уголь должен по этой формуле, а украинский должен быть по другой формуле. На что украинские добытчики угля резонно спрашивают - а почему и где это написано?" - недоумевает он.

Выходом из сложившейся ситуации Олег Гавриш видит в формировании конкурентного рынка электроэнергии, в котором влияние государственного регулятора на формирование тарифов будет нивелирована.

"Правильно построить такой рынок, при котором в принципе никакие формулы и не будут нужны. Когда не будет решать один человек, глава НКРЭ, или группа товарищей НКРЭ кому какой тариф выставлять", - подчеркнул экономист.



Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О рынке электроэнергии" 8 июня. Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходной период.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.
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вроде мысль и здравая, но насколько реально это все в наших условиях?
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Абсолютно нереально... Рынки-то они организуют, но конкурентов на них не будет... А делить компании-монополисты, как это делается в США и чем должен заниматься АМКУ - это в наших условиях вообще за пределами добра и зла...
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если бы авторы Antitrust laws посмотрели на амку - скончались бы в страшных судорогах
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Вообще-то с сентября заработает офис специального посланника правительства Германии по вопросам децентрализации. Поглядим, что у него получится.
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Пора бы украинцам
задавать себе вопрос, по какому праву кучка ничего в жизни не создавших
проходимцев владеет богатством страны...
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Как же недостаточно радикально? Тарифы регулярно повышаются, все норм... Разве что недостаточно быстро повышаются, но правительство это обязательно исправит...
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а какой у нас рынок? между Ахметкой и Ахметкой?..... откройте рынок уроды для запада
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Открыли....... А не позднее конца сентября должна пройти первая частичная ротация Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Далее поэтапно полная в течении года, включая Вовка. Это они должны запустить механизм исполнения принятого Закона о рынке.
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повністю згідний треба взяти і одним махом підняти всі тарифи на польський рівень ! рік пониють зарплата виросте і країна почне денамічніше розвиватись
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газ в Польше в переводе 13грн на заправках, в Украине 16-16.5 =))) Украина уже динамичнее развивается Караси карасятся, а колоски колосятся.
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звісно бо в нас відбувся зговір постачальників газу ! но факт є фактом треба робити на все загально європейські ціни бо це не діло електрика в три рази дешевша ніж в польші
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ты повышением электроэнергии надеешься увеличить конкурентоспособности страны и увеличения зарплат?
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в отраслі енергетики да ! а як ти хотів ? мають бути ринкові відносини благо порошенко підписав цю реформу !
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придурок, сука... уже на сегодняшний день дешевле везти всё из сраной Польши, получать возврат НДС, чем покупать в Украине по неадекватным ценам из-за таких МАУПских кретинов.
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Свинина 75 грн/кг. НДС на продукты питания 3-7% а не 20%))))
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Опять что-то с тарифами пытаются замутить! Все "реформы" означают повышение тарифов.
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Сейчас идут постоянные споры на счет "Роттердам+": стоит его применять, не стоит его применять, что это за формула и так далее и тому подобное.



Грабительскую формулу «Роттердам +» применяют к 100% угля, хотя по закону - до 3%, - Сытник




«Мы пришли с обыском в НКРЭ. Сначала мы хотели получить все эти документы через временные доступы, но суд отказал. Было принято решение детективами о проведении обыска, в ходе которого были изъяты эти документы », - цитирует Сытника УП .
По словам главы НАБУ, эта формула не соответствует тем реалиям, которые есть в государстве:
«Она (формула - ЭП) применяется к углю, поставляемого из-за рубежа, но по тем документам, которые мы изъяли, только 3% угля официально поставляется из-за рубежа».
Однако, эта формула, говорит Сытник, применяется к 100% угля.
«По нашему мнению, это незаконно и мы после проведения всех следственных действий будем принимать окончательное решение по этому делу», - сообщил антикоррупционер.
«Это производство было зарегистрировано на основании решения суда, мы начали расследование несколько месяцев назад и сейчас мы подошли к тому, что мы действительно видим, что в отношении значительного количества угля применяется незаконно эта формула, - отмечает Сытник. - Мы собрали все достаточные доказательства и в ближайшее время будем принимать окончательное решение ».



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Какие споры могут быть? Все причастные к этому циничному грабежу граждан должны присесть на скамью подсудимых, а про 144 реформы и увеличение надоев пороховате рассказывайте.
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Украина их никак не формирует.Их формируют мультики типа аметова,фирташа,пети и др.гнид.
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давайте определяться на берегу - рынок или все же базар???
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Антимонопольный комитет в Украине все годы независимости зря жрал хлеб с маслом и икрой. Они преступники.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраина недостаточно радикально формирует рынки, - экономист
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