 Украина недостаточно радикально формирует рынки, - экономист

Об этом в эфире 5 канала заявил заместитель редактора отдела "Бизнес" проекта "Новое время" Олег Гавриш.
"Мы недостаточно радикально формируем рынки, мы все время боимся сделать шаг вперед. Сейчас идут постоянные споры на счет "Роттердам+": стоит его применять, не стоит его применять, что это за формула и так далее и тому подобное. На мой взгляд, сама практика государственного регулирования цен на газ и электроэнергию является крайне негативной и не рыночной. По большому счету нужна биржа", - сказал эксперт.
По мнению Олега Гавриша, глава Национального бюро расследований Украины Артем Сытник, заявивший что формула "Роттердам+" незаконна, неверно трактует принципы ценообразования на уголь.
"Я поясню, почему он так говорит. Потому что он считает, что эта формула должна применяться только в отношении импортного угля, но не в отношении украинского угля. То есть импортный уголь должен по этой формуле, а украинский должен быть по другой формуле. На что украинские добытчики угля резонно спрашивают - а почему и где это написано?" - недоумевает он.
Выходом из сложившейся ситуации Олег Гавриш видит в формировании конкурентного рынка электроэнергии, в котором влияние государственного регулятора на формирование тарифов будет нивелирована.
"Правильно построить такой рынок, при котором в принципе никакие формулы и не будут нужны. Когда не будет решать один человек, глава НКРЭ, или группа товарищей НКРЭ кому какой тариф выставлять", - подчеркнул экономист.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О рынке электроэнергии" 8 июня. Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходной период.
Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.
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Грабительскую формулу «Роттердам +» применяют к 100% угля, хотя по закону - до 3%, - Сытник
«Мы пришли с обыском в НКРЭ. Сначала мы хотели получить все эти документы через временные доступы, но суд отказал. Было принято решение детективами о проведении обыска, в ходе которого были изъяты эти документы », - цитирует Сытника УП .
По словам главы НАБУ, эта формула не соответствует тем реалиям, которые есть в государстве:
«Она (формула - ЭП) применяется к углю, поставляемого из-за рубежа, но по тем документам, которые мы изъяли, только 3% угля официально поставляется из-за рубежа».
Однако, эта формула, говорит Сытник, применяется к 100% угля.
«По нашему мнению, это незаконно и мы после проведения всех следственных действий будем принимать окончательное решение по этому делу», - сообщил антикоррупционер.
«Это производство было зарегистрировано на основании решения суда, мы начали расследование несколько месяцев назад и сейчас мы подошли к тому, что мы действительно видим, что в отношении значительного количества угля применяется незаконно эта формула, - отмечает Сытник. - Мы собрали все достаточные доказательства и в ближайшее время будем принимать окончательное решение ».
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