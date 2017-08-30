 МО РФ резко сократило поддержку ЧВК "Вагнера" с начала года, - росСМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Медузе" рассказал журналист "Фонтанки" Денис Коротков.
Он сообщил, что по данным его источников, в 2016 году между Минобороны России и ЧВК "Вагнера" "было очень плотное взаимодействие на всех уровнях, и с точки зрения авиационно-артиллерийской поддержки, снабжения вооружением, военной техникой, боеприпасами, эвакуацией раненых".
"Где-то с начала 2017 года резко упала обеспеченность - в первую очередь оружием. И очень, конечно, всех обидело то, что [с того же времени] стало гораздо хуже денежное довольствие. Потому что все части, которые не входят в боевое соприкосновение непосредственно с противником, были переведены на паек 160 тысяч рублей в месяц", - говорит журналист.
Ранее заработная плата наемников, по его информации, составляла 240 тысяч рублей в месяц. По словам Короткова, денежное вознаграждение является немаловажным для большинства членов ЧВК.
"Для большинства [наемников] деньги были очень немаловажной - если не главной - причиной. Кто-то ищет возможности реализовать себя и найти потерянное место в жизни. Для бывшего командира артиллерийского дивизиона есть разница - быть кладовщиком на гражданке или командовать подразделением. 160 тысяч рублей - даже за них готовы ехать и из Донбасса, из России. И поедут", - отмечает он.
По информации "Фонтанки", к финансированию ЧВК "Вагнер" может иметь отношение близкий к Кремлю петербургский бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин.
В 2014 - 2015 годах наемники "ЧВК Вагнера" присутствовали в Донецкой и Луганской области, после чего их деятельность была перенесена в Сирию.
По информации СМИ, с момента аннексии Крыма это подразделение выполняло роль так называемых вежливых людей и разоружало украинские военные базы, а на Донбассе выполняло зачистки среди боевиков.
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Что История и сделает.
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Едет крыша не спеша.
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"Первый канал" РФ заявил о похищении своего корреспондента в Киеве___как думаете. может это быть операцией прикрытия похищения парня из беларусии ??? очень похоже.очень...
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