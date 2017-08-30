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 МО РФ резко сократило поддержку ЧВК "Вагнера" с начала года, - росСМИ

вагнер

Министерство обороны России значительно снизило уровень поддержки частной военной кампании (ЧВК) "Вагнера", члены которой участвуют в операциях в Сирии и на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Медузе" рассказал журналист "Фонтанки" Денис Коротков.

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Он сообщил, что по данным его источников, в 2016 году между Минобороны России и ЧВК "Вагнера" "было очень плотное взаимодействие на всех уровнях, и с точки зрения авиационно-артиллерийской поддержки, снабжения вооружением, военной техникой, боеприпасами, эвакуацией раненых".

"Где-то с начала 2017 года резко упала обеспеченность - в первую очередь оружием. И очень, конечно, всех обидело то, что [с того же времени] стало гораздо хуже денежное довольствие. Потому что все части, которые не входят в боевое соприкосновение непосредственно с противником, были переведены на паек 160 тысяч рублей в месяц", - говорит журналист.

Ранее заработная плата наемников, по его информации, составляла 240 тысяч рублей в месяц. По словам Короткова, денежное вознаграждение является немаловажным для большинства членов ЧВК.

"Для большинства [наемников] деньги были очень немаловажной - если не главной - причиной. Кто-то ищет возможности реализовать себя и найти потерянное место в жизни. Для бывшего командира артиллерийского дивизиона есть разница - быть кладовщиком на гражданке или командовать подразделением. 160 тысяч рублей - даже за них готовы ехать и из Донбасса, из России. И поедут", - отмечает он.

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По информации "Фонтанки", к финансированию ЧВК "Вагнер" может иметь отношение близкий к Кремлю петербургский бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин.

В 2014 - 2015 годах наемники "ЧВК Вагнера" присутствовали в Донецкой и Луганской области, после чего их деятельность была перенесена в Сирию.

По информации СМИ, с момента аннексии Крыма это подразделение выполняло роль так называемых вежливых людей и разоружало украинские военные базы, а на Донбассе выполняло зачистки среди боевиков.
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шо, дєнюшка закончілась? все важче вести війни і утримувати окуповані території, далі буде
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Тільки подумати :" ЧАСТНАЯ ВОЕННАЯ кампания "Вагнер" має офіційний статус в кацапії та вербує терористів-найманців.!Расссия,офуеть!
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О ростовских пожарах уже даже не смешно. Быдло-масса ското-паРашии потеряла право называться народом, этой нечистью осталось только ж#пу подтереть.
Что История и сделает.

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Простите .что не в тему.
"Первый канал" РФ заявил о похищении своего корреспондента в Киеве___как думаете. может это быть операцией прикрытия похищения парня из беларусии ??? очень похоже.очень...
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что там, неужели санкции дают о себе знать?)
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Срочно возьму в аренду двух рабов-кацапов на осенне-полевой период.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМО РФ резко сократило поддержку ЧВК "Вагнера" с начала года, - росСМИ
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