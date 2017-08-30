 В Украине вводят обязательный весогабаритный контроль на дорогах, - Укртрансбезопасность

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня на заседании Кабинета министров Украины председатель Укртрансбезопасности Михаил Ноняк сообщил о введении на дорогах страны весогабаритного контроля до конца текущего года.
По словам Ноняка, контроль помогут осуществлять передвижные спецлаборатории, которые смогут работать не только по габаритно-весовому контролю, но и по другим видам контроля и проверок.
"Это будет офис на колесах, который может ездить по всей территории Украины. До конца года мы получим 78 таких комплексов", - пояснил Ноняк.
На данный момент в Украине не хватает подобных весовых комплексов - их около 30.
Решением правительства были внесены изменения в порядок осуществления габаритно-весового контроля и снял ограничение на движение при высоких температурах воздуха в дневное время тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, скоропортящихся грузов, живых птиц и животных.
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