 Семейный врач сможет получать на свою практику до 700 тыс. гривен в год, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава.
Если законопроекты вступят в силу уже этой осенью, то с 1 января 2018 г. у семейных врачей начнется переходный период на новую систему финансирования, который продлится до 2020 года.
В первое время финансирование пациентов, которые были приписаны к семейному врачу ранее, еще сохранится, но будет постепенно уменьшаться. Параллельно будет расти доля финансирования тех, кто подписал с врачом декларацию и был включен в электронный реестр пациентов.
По расчетам Минздрава, на каждого пациента в 2018 году семейный врач будет получать в среднем 370 гривен. Прежние расчеты, согласно которым на каждого пациента приходилось по 210 грн, изменены.
В эту сумму не будут входить анализы и другие диагностические услуги, на что предполагается предусмотреть отдельный бюджет.
При этом, годовой тариф за пожилого человека (65+) и малыша - вдвое выше, нежели на молодого здорового мужчину 25 лет.
Врач первичного звена может работать с государственной службой здоровья в двух статусах - как ФЛП и как наемный работник.
В первом случае прибыль врача эффективной семейной практики с двумя тысячами пациентов может доходить до 18 000 гривен, медсестры - до 12 000 гривен. Но поскольку средний тариф колеблется, то если, к примеру среди пациентов будут дети до 5 лет или пенсионеры в возрасте 65+, тариф будет почти вдвое выше. Это означает, что врач первичного звена с двумя тысячами пациентов будет получать в год на свою практику около 700 000 гривен.
Как обещают в Минздраве, лицензионные условия будут упрощены, а прибыль врач сможет получать на собственный счет.
Если врач работает как наемный работник, то о своей зарплате он должен договариваться со своим руководством.
В дальнейшем эти суммы будут возрастать. Так, в бюджетной резолюции на 2019 заложена сумма в среднем по 450 гривен в год на пациента.
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А так цифра хороша звичайно...
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