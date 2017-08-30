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 Общество, Здоровье
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Все про:медицина (1606) Минздрав (1431)

 Семейный врач сможет получать на свою практику до 700 тыс. гривен в год, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения Украины уверены, что в течение первых двух недель работы новой сессии парламента депутаты рассмотрят ключевые законопроекты по медреформе № 6327 и 6604 и примут их, запустив тем самым реформы в отрасли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава.

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Если законопроекты вступят в силу уже этой осенью, то с 1 января 2018 г. у семейных врачей начнется переходный период на новую систему финансирования, который продлится до 2020 года.

В первое время финансирование пациентов, которые были приписаны к семейному врачу ранее, еще сохранится, но будет постепенно уменьшаться. Параллельно будет расти доля финансирования тех, кто подписал с врачом декларацию и был включен в электронный реестр пациентов.

По расчетам Минздрава, на каждого пациента в 2018 году семейный врач будет получать в среднем 370 гривен. Прежние расчеты, согласно которым на каждого пациента приходилось по 210 грн, изменены.

В эту сумму не будут входить анализы и другие диагностические услуги, на что предполагается предусмотреть отдельный бюджет.

При этом, годовой тариф за пожилого человека (65+) и малыша - вдвое выше, нежели на молодого здорового мужчину 25 лет.

Врач первичного звена может работать с государственной службой здоровья в двух статусах - как ФЛП и как наемный работник.

В первом случае прибыль врача эффективной семейной практики с двумя тысячами пациентов может доходить до 18 000 гривен, медсестры - до 12 000 гривен. Но поскольку средний тариф колеблется, то если, к примеру среди пациентов будут дети до 5 лет или пенсионеры в возрасте 65+, тариф будет почти вдвое выше. Это означает, что врач первичного звена с двумя тысячами пациентов будет получать в год на свою практику около 700 000 гривен.

Как обещают в Минздраве, лицензионные условия будут упрощены, а прибыль врач сможет получать на собственный счет.

Если врач работает как наемный работник, то о своей зарплате он должен договариваться со своим руководством.

В дальнейшем эти суммы будут возрастать. Так, в бюджетной резолюции на 2019 заложена сумма в среднем по 450 гривен в год на пациента.

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Цікаво що буде в реальності.
А так цифра хороша звичайно...
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В реальности будет так, что хорошие врачи действительно будут нарасхват и с хорошими заработками, а многим придётся задуматься о смене профессии и переквалифицироваться в медсестёр/братьев и в санитарок/ов. Но появится надежда, что человека с воспалением лёгких не будут лечить от коклюша.
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а за теорию?
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и шо будет делать эта 2000а пациентов, если хотя бы четверть из них заболеет одновременно в периоды эпидемий? какова "пропускная способность" такого врача в день? и ежели из этих 700тыс вычесть зп помощников, комуналку, аренду и прочее - сколько ему останется?...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСемейный врач сможет получать на свою практику до 700 тыс. гривен в год, - Минздрав
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