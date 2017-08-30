 "Наши совместные усилия приведут к тому, что Украина будет членом ЕС", - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом Глава государства заявил в ходе рабочей поездки во Львовскую область во время торжеств по случаю открытия новой общеобразовательной школы-гимназии I-III степеней.
"Наши совместные усилия приведут к тому, что Украина будет членом ЕС и это произойдет потому, что мы, в первую очередь в это верим. И мы вместе меняем государство. Делаем Украину успешной", - отметил Петр Порошенко.
В то же время, глава государства отметил, что есть те, кто не верит в успех нашей страны.
"Так же, как они не верили, когда я говорил, что мы ратифицируем Соглашение об ассоциации, которое было главным требованием Революции Достоинства. Несмотря на безумное противодействие России, референдумы, которые они организовывали, именно в этом году нам это удалось. Уже через два дня - 1 сентября у нас будет праздник не только потому, что дети пойдут в школу. 1 сентября вступает в силу ключевой политический документ для нашего государства - Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом", - отметил он.
Президент отметил, что так же скептики не верили, когда он говорил, что будет обеспечен безвизовый режим для украинских граждан для посещения Европейского Союза: "Большая украинская нация возвращается в европейскую семью".
"Это наше с вами достижение. Это огромный шаг, рубикон, точка невозврата, которую мы с вами прошли", - подчеркнул Президент и добавил, что все это мы сделали в условиях войны и российской агрессии.
"Я горжусь, что мы с вами сделали за эти три года больше, чем за 20 предыдущих лет", - сказал он.
По словам Порошенко: "Сейчас перед нами стоят задачи, которые четко расписаны в Соглашении об ассоциации - что и когда нам нужно делать".
Он подчеркнул, что Украина должна быть европейской, демократической, свободной.
"Но сейчас наша первая задача - Украина должна быть успешным государством, а украинцы должны быть успешным народом", - отметил Президент.
229 16
Материалы по теме: Подписание ассоциации с ЕС Безвизовый режим с ЕС
У Украины безвиз с ЕС, а россиянам закрывают американские визы. Это точка невозврата, - Порошенко(165)
Каждый день оформляется 22 тысячи биометрических паспортов, - Госмиграция(40)
Официальный журнал ЕС опубликовал информацию о вступлении в силу СА с Украиной с 1 сентября(12)
3 тыс. граждан Грузии, въехавших в Европу по безвизу, не вернулись назад, - МВД(112)
О блоке Авакова и Тимошенко против Порошенко(0)
Зарплаты украинцев в Польше выросли после безвиза, - мониторинг(69)
Ажиотажный спрос на биометрические паспорта сохраняется, - Госмиграция(54)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Святослав Стеценко с Sviatoslav Stetsenko.
14 августа в 11:13 ·
Порошенко це не лише ПОП.
Це ще й Кононенко, Грановський і Розенблатт, Рєва і Аваков, Насіров і Носалик, Матіос і брильянтові прокурори, Ахмєтов і Фірташ, Пашинський, Бурбак, Хомутиннік, Бойко, Труханов.
Керівник держави це не його родина, це його команда. Команда мародерів, злодіїв, шахраїв, покидьків.
Порошенко ваш президент? То ми з вами різні народи, які конкурують за виживання на одній території
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
С ТАКИМИ ЕВРОПЕЙСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ, ПРИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВО ОБРЕКАЕТ СВОИХ ВОИНОВ, ОТДАВШИХ ЗА НЕГО ЗДОРОВЬЕ, НА ПОДЫХАНИЕ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЛЕЧИТЬСЯ ЗА СВОЙ СЧЁТ - ЧЛЕНАМИ "ЕС" МЫ НЕ БУДЕМ.
https://censor.net.ua/photo_news/453393/75_ojogov_plamenem_vysokovoltnaya_elektrotravma_chmt_ushiby_vnutrennih_organov_ukrainskomu_boyitsu_nechayu
и это в то время когда сотни жирных вороватых чиновников лечат ожирение и пропитую печёнку за госс. счёт... ...
.
Ответить
Ответить
Ответить