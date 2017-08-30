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 Политика Украины
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Все про:ассоциация (875) Порошенко (13657) реформы (2781) членство в ЕС (74) Евросоюз (12103)

 "Наши совместные усилия приведут к тому, что Украина будет членом ЕС", - Порошенко

порошенко

Президент Петр Порошенко убежден, что Украина станет успешной страной и будет членом Европейского Союза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом Глава государства заявил в ходе рабочей поездки во Львовскую область во время торжеств по случаю открытия новой общеобразовательной школы-гимназии I-III степеней.

"Наши совместные усилия приведут к тому, что Украина будет членом ЕС и это произойдет потому, что мы, в первую очередь в это верим. И мы вместе меняем государство. Делаем Украину успешной", - отметил Петр Порошенко.

В то же время, глава государства отметил, что есть те, кто не верит в успех нашей страны.

"Так же, как они не верили, когда я говорил, что мы ратифицируем Соглашение об ассоциации, которое было главным требованием Революции Достоинства. Несмотря на безумное противодействие России, референдумы, которые они организовывали, именно в этом году нам это удалось. Уже через два дня - 1 сентября у нас будет праздник не только потому, что дети пойдут в школу. 1 сентября вступает в силу ключевой политический документ для нашего государства - Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом", - отметил он.

Президент отметил, что так же скептики не верили, когда он говорил, что будет обеспечен безвизовый режим для украинских граждан для посещения Европейского Союза: "Большая украинская нация возвращается в европейскую семью".

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"Это наше с вами достижение. Это огромный шаг, рубикон, точка невозврата, которую мы с вами прошли", - подчеркнул Президент и добавил, что все это мы сделали в условиях войны и российской агрессии.

"Я горжусь, что мы с вами сделали за эти три года больше, чем за 20 предыдущих лет", - сказал он.

По словам Порошенко: "Сейчас перед нами стоят задачи, которые четко расписаны в Соглашении об ассоциации - что и когда нам нужно делать".

Он подчеркнул, что Украина должна быть европейской, демократической, свободной.

"Но сейчас наша первая задача - Украина должна быть успешным государством, а украинцы должны быть успешным народом", - отметил Президент.
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Это он полтора года до выборов с каждого утюга уже вещает о своих победах. А что будет перед выборами?))))
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А что он ещё может предложить? Ну кроме дурилок-манилок......Ну может начнёт ради сохранения власти садить своих подельников коррупционеров...Хотя врядли, это клан дорвавшийся до кабинетов Банковой.
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Перед выборами? Перед выборами он снимет Гойсмана, набравшего на себя весь негатив, и снизит в полтора раза завышенные втрое тарифы. Чисто их шняга : купи козу- продай козу. Но аморфной быдломассе этого хватит. К сожалению
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танюша - дело в том, шо все шо он обещал, он сделал - ассоциация подписана и работает,без виз есть - есть - а ведь не кто не верил - а самое главное - есть армия Украины - ну да у тебя все плохо - я понимаю))
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Манави аль Маулид (821 по Р.Х.): "Ожидать честности и правды от иу дея - то же самое, что предполагать невинность у старой проститутки".
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Це ж треба! В дев'ятому сторіччі вже були фошизди і розпалювачі міжноціональноі ворожнечі
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Кем будет Украина Пеця?Это ты член,причём сифилисный,а Украина может быть только полноправным партнёром ЕС в его составе,а ты оставайся членом
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Святослав Стеценко с Sviatoslav Stetsenko.
14 августа в 11:13 ·

Порошенко це не лише ПОП.
Це ще й Кононенко, Грановський і Розенблатт, Рєва і Аваков, Насіров і Носалик, Матіос і брильянтові прокурори, Ахмєтов і Фірташ, Пашинський, Бурбак, Хомутиннік, Бойко, Труханов.
Керівник держави це не його родина, це його команда. Команда мародерів, злодіїв, шахраїв, покидьків.
Порошенко ваш президент? То ми з вами різні народи, які конкурують за виживання на одній території
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Он столько наговорил, что радуешься что на видкрытти отсутствовали детки. Они бы знудылысь
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"Наши совместные усилия приведут к тому, что Украина будет членом ЕС", - Порошенко

С ТАКИМИ ЕВРОПЕЙСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ, ПРИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВО ОБРЕКАЕТ СВОИХ ВОИНОВ, ОТДАВШИХ ЗА НЕГО ЗДОРОВЬЕ, НА ПОДЫХАНИЕ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЛЕЧИТЬСЯ ЗА СВОЙ СЧЁТ - ЧЛЕНАМИ "ЕС" МЫ НЕ БУДЕМ.

https://censor.net.ua/photo_news/453393/75_ojogov_plamenem_vysokovoltnaya_elektrotravma_chmt_ushiby_vnutrennih_organov_ukrainskomu_boyitsu_nechayu

и это в то время когда сотни жирных вороватых чиновников лечат ожирение и пропитую печёнку за госс. счёт... ...

.
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Об этом еще Ющенко балаболил регулярно. Лучше обещать на далекое будущее, ибо за близкое и спросить могут.
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Через две недели ??? Чёй-то Юнкер вчера совсем другие песни пел .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Наши совместные усилия приведут к тому, что Украина будет членом ЕС", - Порошенко
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