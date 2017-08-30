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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4337) ВР (22919) Кабмин (10510) Гройсман (3333)

 Проект госбюджета на 2018 год будет внесен в парламент 15 сентября, - Гройсман

гройсман

Кабинет Министров Украины в рамках выполнения требований законодательства планирует 15 сентября внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона Украины "О государственном бюджете на 2018 год".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"15 сентября мы внесем в Парламент проект закона о госбюджете на 2018 год", - сказал глава правительства.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Оборонный бюджет 2018 года должен обеспечить финансирование приоритетных задач обороны и безопасности страны, - Турчинов. ВИДЕО

Напомним, ранее Гройсман заявил, что в проекте государственного бюджета на 2018 год будет заложено повышение заработных плат преподавателям в учебных заведениях.

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РАЗ КУКАРЕКНУЛ - РАБОТАЕТ.... НЕ ЗРЯ МАЦУ ЖРЁТ...
ХОТЯ ЕМУ ЕЩЁ ПОЛ-ГОДА ТОМУ НУЖНО БЫЛО ОГЛАСИТЬ ОТЧЁТ О РАБОТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
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Да всё как всегда,15-го сеньтября внесут,его хер кто увидит,тут же отзовут,а принимать будут в канун Нового года ночью
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Это наша традиция! Нельзя же нарушать старинные обычаи!
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Если этого не сделать, то на чём пиариться депутанам пару-тройку месяцев.? С 16 сентября начнётся забег по телеканалам и с треском рвущиеся на груди рубахи с воплем как они не будут голосовать ЕСЛИ.................. (нужное вставить).
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Тут грося сеню обскакал однозначно,хоть подать бюджет как положено и то уже перемога,хотя принимать будут как обычно,в последний момент и под утро
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Еще одно чмо из кучерявой шоблы. Каждый день их у власти ,тормозит страну на десятилетия.
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Вот где торги начнутся! Интересы кланов....Главное чтобы гидранту Ляшку на пожарные машинки дали.
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Ну прямо трудятся аки пчела...всё хотят успеть перед началом бунта, беджет внести, ёлку начать ставить... В бюджете не забудьте Ляшку выделить милярд, а то опять заволает про антинародный бюджет, скотыняка!
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Бюджет -- это кормушка! А осенью надо в ВРУ "голосовать правильно за нужные законы". Так что это - ПРОСТО БАРТЕР! Вы нам - нужные нам законы, мы вам - доступ к кормушке!!! Как-то так вижу...
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Общее финансирование оборонного бюджета на следующий год должно составлять не менее 162,7 млрд гривен.

Турчинов подчеркнул, что оборонный бюджет в 2018 году "будет не менее 5% от валового внутреннего продукта".
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"Вы до сих пор ещё не поняли, какие циничные моральные уроды дорвались до управления страной?!"
http://uainfo.org/blognews/1504077353--vy-do-sih-por-eshchyo-ne-ponyali-kakie-tsinichnye-moralnye-urody.html
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ну, прям, конан-варвар беспощадный какой-то !
нет, чтобы людей пожалеть - "...будет внесен ..."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроект госбюджета на 2018 год будет внесен в парламент 15 сентября, - Гройсман
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