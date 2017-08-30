 Проект госбюджета на 2018 год будет внесен в парламент 15 сентября, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"15 сентября мы внесем в Парламент проект закона о госбюджете на 2018 год", - сказал глава правительства.
Напомним, ранее Гройсман заявил, что в проекте государственного бюджета на 2018 год будет заложено повышение заработных плат преподавателям в учебных заведениях.
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ХОТЯ ЕМУ ЕЩЁ ПОЛ-ГОДА ТОМУ НУЖНО БЫЛО ОГЛАСИТЬ ОТЧЁТ О РАБОТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
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Турчинов подчеркнул, что оборонный бюджет в 2018 году "будет не менее 5% от валового внутреннего продукта".
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http://uainfo.org/blognews/1504077353--vy-do-sih-por-eshchyo-ne-ponyali-kakie-tsinichnye-moralnye-urody.html
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нет, чтобы людей пожалеть - "...будет внесен ..."
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