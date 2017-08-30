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 Политика Украины
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Все про:армия (8088) зарплата (1741) военнослужащие (3935) Полторак (932)

 "Новый порядок начисления денежного довольствия военнослужащим повысит социальную справедливость", - Полторак

полторак

Полторак заявил о росте выплат военнослужащим.

Как сообщает Цензор.НЕТ сегодня, 30 августа на заседании Кабинета министров Украины, правительство одобрило порядок выплат военнослужащим.

Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак отметил, что речь идет о новой философии обеспечения военнослужащих и восстановления социальной защиты и справедливости.

"Это революционное решение, и хотел бы поблагодарить всех, кто работал над ним, - сказал генерал армии Украины Степан Полторак. - Порядок начисления денежного довольствия военнослужащих не менялся во времена Советского Союза. В основу денежного содержания входили оклады по воинскому званию и должности. То, что предлагается сегодня - значительно повысит защиту и социальную справедливость. Мы отходим от того, как было, когда 10-15% обеспечение - это то, что уходит на пенсию, а дальше - 17 надбавок, которые являются непрозрачными и неэффективными", - сказал Министр обороны Украины.

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В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что следующим шагом будет рост пенсий для военнослужащих.

"Сразу после принятия общей пенсионной реформы, следующий шаг - новое законодательство по обеспечению пенсий военнослужащим. Это также наш приоритет. Нам нужно двигаться от решения к решению. Нет никаких оснований полагать, что проблемы, которые накопились десятилетиями, мы не решим. Уверен, мы все решим. Ситуация изменится, и люди это почувствуют", - подчеркнул Владимир Гройсман.
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Дай Бог!
Именно на Армию Украины должны сейчас тратить максимум финансовых резервов!
Считаю что пора выпускать облигации Государственного займа для физических лиц.
Считаю что городские и областные бюджеты ОБЯЗАНЫ взять шефство ( как материальное, так и финансовое) над частями ВСУ расположенными в городах и областях.
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Та не спішіть, тільки четвертий рік війни йде...
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а если зарубают пенсионную реформу - фсе?
опять волонтеры и меценаты выручат???
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Обыкновенная скотина. Без совести, чести и гордости.
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полторак забагато їсьть у порівнянні з німцями...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Новый порядок начисления денежного довольствия военнослужащим повысит социальную справедливость", - Полторак
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