 "Новый порядок начисления денежного довольствия военнослужащим повысит социальную справедливость", - Полторак

Как сообщает Цензор.НЕТ сегодня, 30 августа на заседании Кабинета министров Украины, правительство одобрило порядок выплат военнослужащим.

Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак отметил, что речь идет о новой философии обеспечения военнослужащих и восстановления социальной защиты и справедливости.





"Это революционное решение, и хотел бы поблагодарить всех, кто работал над ним, - сказал генерал армии Украины Степан Полторак. - Порядок начисления денежного довольствия военнослужащих не менялся во времена Советского Союза. В основу денежного содержания входили оклады по воинскому званию и должности. То, что предлагается сегодня - значительно повысит защиту и социальную справедливость. Мы отходим от того, как было, когда 10-15% обеспечение - это то, что уходит на пенсию, а дальше - 17 надбавок, которые являются непрозрачными и неэффективными", - сказал Министр обороны Украины.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что следующим шагом будет рост пенсий для военнослужащих."Сразу после принятия общей пенсионной реформы, следующий шаг - новое законодательство по обеспечению пенсий военнослужащим. Это также наш приоритет. Нам нужно двигаться от решения к решению. Нет никаких оснований полагать, что проблемы, которые накопились десятилетиями, мы не решим. Уверен, мы все решим. Ситуация изменится, и люди это почувствуют", - подчеркнул Владимир Гройсман.