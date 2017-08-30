EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Политика Украины, Происшествия
  1957  24
Все про:избиение (11176) Харьков (4380) Самопомич (881)

 Неизвестные в Харькове избили депутата облсовета и антикоррупционера Дмитрия Булаха: "Ударили тяжелым предметом по голове сзади, после чего добивали ногами". ФОТО

В среду, 30 августа, в Харькове возле станции метро "Тракторный завод" был избит депутат областного совета от "Самопомочи", глава общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" Дмитрий Булах.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал коллега Буллаха депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк, передает Цензор.НЕТ.

"Только что под подъездом своего дома был сильно избит Дмитрий Булах депутат Харьковского облсовета, глава правления Харьковского антикоррупционного центра. Нападавших было двое. Сначала ударили тяжелым предметом по голове сзади после чего добивали ногами. Травмы серьёзные", - рассказал он и опубликовал фото пострадавшего Булаха.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Такого не было, чтобы Михаил Добкин стоял с российским флагом", - Кернес

Неизвестные в Харькове избили депутата облсовета и антикоррупционера Дмитрия Булаха: Ударили тяжелым предметом по голове сзади, после чего добивали ногами 01

Избитому Булаху оказывают медпомощь.

"Только что в Харькове под собственным подъездом был сильно избит депутат областного совета Дмитрий Булах. Сначала они поливали грязью через два известных телеканала, затем организовали информационную блокаду, потом завели на половину наших депутатов уголовные дела. Теперь они прибегли к физическому избиению и запугиванию. Мне известно, что подобные вещи и провокации планируются еще в отношении некоторых депутатов в Харьковской области от "Самопомочи". Криминалитет в Харькове перешел очередной рубикон. Я требую немедленной реакции от главы Харьковской облгосадминистрации госпожи Юлии Светличной, руководителей правоохранительных органов. Теперь дело чести для руководителей области оказать содействие в привлечении к ответственности исполнителей и заказчиков преступления. Мы не заметили и как вернулись в 2014 год", - заявил нардеп от "Самопомочи" Роман Семенуха.

Информацию об избиении местному изданию "Медиапорт" подтвердили в полиции и сам пострадавший Булах.

Неизвестные в Харькове избили депутата облсовета и антикоррупционера Дмитрия Булаха: Ударили тяжелым предметом по голове сзади, после чего добивали ногами 02

Дмитрий Булах (фото со страницы в Фейсбуке)

По словам Булаха, двое неизвестных напали на него недалеко от метро "Харьковский тракторный завод", когда он шел из дома. Били по голове, по ребрам.

"Думаю, сломаны ребра", - предполагает Булах, добавив, что сейчас ему сложно говорить.

На машине скорой помощи Дмитрия Булаха везут в больницу.

Он связывает нападение со своей деятельностью в общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр". "Да, связываю, не могу сказать, с чем конкретно. Не до этого ещё", - сказал Булах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В центре Харькова обнаружено тело студента-иностранца с ножевыми ранениями, - Нацполиция. ФОТО

Отдел комммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области подтверждает информацию о факте происшествия - информация о пострадавшем в полицию поступила только что от бригады скорой.

Отметим, что Дмитрий Булах активно занимался расследованием фактов коррупции и злоупотреблений среди чиновников региона, народных депутатов, директоров коммунальных предприятий. В частности, Цензор.НЕТ публиковал статью с материалами Булаха: "КООПЕРАТИВНОЕ ДЕЛО. ЗА ЧТО ЛУЦЕНКО ХОЧЕТ ПОСАДИТЬ ДОБКИНА И КЕРНЕСА?".
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Бандиты не дадут себя уничтожить. Потому,что главный бандит - парашенко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну что тут скажешь?...Наверное,нужно калечить Кернеса...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно, почему требуют реакции от главы ОГА Светличной, а не от мэра Кернеса - того, кто должен первым на такое реагировать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Знають сволочі, що відкупляться. Гроші перемагають Закон, на жаль.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Если гроши перемагают,значит нет власти. Значит президент - козел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І хто ж нам його вибрав? З Марсу чи з Венери виборці були?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не реагуйте. Цей Хирскл - психічно хворий, перемкнений на темі «президент - козел». Ні про що інше писати не може.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему бы им не активизироваться ? Если покровитель - президент.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Такое ощущение сцуко што патриотом , украинцем и порядною людиною всё тяжче и тяжче становится быть в Украине...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
С таким презиком на лучшее и не расчитывай.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Развели как котят? предвыборные обещания партии
Предвыборная программа президентской политической силы состоит из блоков, раскрывающих лозунг «жить по-новому». Это понятие включает четыре подпункта - жить свободно, жить в достатке, жить честно, жить безопасно.
1- Что касается свободной жизни то свобода народа зависит от способа его взаимодействия с властью. Дла власти ВСЕ,для народа закон.
2- «Жить в достатке» стали в ТРИ РАЗА БЕДНЕЕ.
3- «Жить честно» Парламентской ассамблеи Совета Европы. резолюция, в которой сказано: Украина - СТАЛА самой коррумпированной страной Европы...
4- «Жить безопасно» - стала одной из самых опасных стран, по заключению того же Совета Европы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
только террор вычистит скотов, которые цинично и методично уничтожают эту прекрасную страну
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Робеспьер так же думал, гильотина доказала, что он заблуждался.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всякая шваль,коллаборанты,ворье разных мастей начали чувствовать себя уверенно! Потому что в стране нет СУДОВОЙ РЕФОРМЫ! Нет адекватных судей патриотов,которые хотели бы изменить страну и бороться с коррупционной системой!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
по почерку работа Партии Рецидивистов.
а кто у нас ее основатель???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во всем виноваты мы с вами! Что во власти,а особенно в ВР сидят моральные уроды,которые убивают нашу страну и нас с вами обокрали и продолжают уничтожать все в стране!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может, это так наываемая "муниципальная милиция" сделала, усиленно проталкиваемая гепаградскими рыгами под руководством кернеса?
В любом случае виновато харьковское быдло, давшее недобитку еще 5 лет поиздеваться над здравым смыслом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дорогой Я, сразу видно, что вы не из Харькова. Слово "быдло" - руссизм, занесенный из вне. У нас о таких говорят "ракло" и "кугутня". Звучит красиво и емко.

 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему сразу Кернес? У нас такое кубло из воров, плутов и выжиг, мама не горюй! Любому наступи на хвост - убьют за свою пайку, не дожидаясь команды "фас" от Гепы. Всё время показывают на тв, как сладко живут по заграницам киевские власти, покажите особняки и квартиры харьковских владельцев ЖКХ - многие киевские начальники будут очень возмущены - не по чину живут эти провинциалы!

Осень на носу, следовательно скоро отопительный сезон с новыми, высокими тарифами и властям не нужны борцы с коррупцией, которые могут вывести людей на площади. Вывод - надо превентивное запугивание, желательно с кровью для большей наглядности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну если Харьков выбирает кернеса, то это следует ожидать....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеизвестные в Харькове избили депутата облсовета и антикоррупционера Дмитрия Булаха: "Ударили тяжелым предметом по голове сзади, после чего добивали ногами". ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти