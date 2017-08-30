 Неизвестные в Харькове избили депутата облсовета и антикоррупционера Дмитрия Булаха: "Ударили тяжелым предметом по голове сзади, после чего добивали ногами". ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал коллега Буллаха депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк, передает Цензор.НЕТ.
"Только что под подъездом своего дома был сильно избит Дмитрий Булах депутат Харьковского облсовета, глава правления Харьковского антикоррупционного центра. Нападавших было двое. Сначала ударили тяжелым предметом по голове сзади после чего добивали ногами. Травмы серьёзные", - рассказал он и опубликовал фото пострадавшего Булаха.
Избитому Булаху оказывают медпомощь.
"Только что в Харькове под собственным подъездом был сильно избит депутат областного совета Дмитрий Булах. Сначала они поливали грязью через два известных телеканала, затем организовали информационную блокаду, потом завели на половину наших депутатов уголовные дела. Теперь они прибегли к физическому избиению и запугиванию. Мне известно, что подобные вещи и провокации планируются еще в отношении некоторых депутатов в Харьковской области от "Самопомочи". Криминалитет в Харькове перешел очередной рубикон. Я требую немедленной реакции от главы Харьковской облгосадминистрации госпожи Юлии Светличной, руководителей правоохранительных органов. Теперь дело чести для руководителей области оказать содействие в привлечении к ответственности исполнителей и заказчиков преступления. Мы не заметили и как вернулись в 2014 год", - заявил нардеп от "Самопомочи" Роман Семенуха.
Информацию об избиении местному изданию "Медиапорт" подтвердили в полиции и сам пострадавший Булах.
Дмитрий Булах (фото со страницы в Фейсбуке)
По словам Булаха, двое неизвестных напали на него недалеко от метро "Харьковский тракторный завод", когда он шел из дома. Били по голове, по ребрам.
"Думаю, сломаны ребра", - предполагает Булах, добавив, что сейчас ему сложно говорить.
На машине скорой помощи Дмитрия Булаха везут в больницу.
Он связывает нападение со своей деятельностью в общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр". "Да, связываю, не могу сказать, с чем конкретно. Не до этого ещё", - сказал Булах.
Отдел комммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области подтверждает информацию о факте происшествия - информация о пострадавшем в полицию поступила только что от бригады скорой.
Отметим, что Дмитрий Булах активно занимался расследованием фактов коррупции и злоупотреблений среди чиновников региона, народных депутатов, директоров коммунальных предприятий. В частности, Цензор.НЕТ публиковал статью с материалами Булаха: "КООПЕРАТИВНОЕ ДЕЛО. ЗА ЧТО ЛУЦЕНКО ХОЧЕТ ПОСАДИТЬ ДОБКИНА И КЕРНЕСА?".
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Предвыборная программа президентской политической силы состоит из блоков, раскрывающих лозунг «жить по-новому». Это понятие включает четыре подпункта - жить свободно, жить в достатке, жить честно, жить безопасно.
1- Что касается свободной жизни то свобода народа зависит от способа его взаимодействия с властью. Дла власти ВСЕ,для народа закон.
2- «Жить в достатке» стали в ТРИ РАЗА БЕДНЕЕ.
3- «Жить честно» Парламентской ассамблеи Совета Европы. резолюция, в которой сказано: Украина - СТАЛА самой коррумпированной страной Европы...
4- «Жить безопасно» - стала одной из самых опасных стран, по заключению того же Совета Европы
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а кто у нас ее основатель???
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В любом случае виновато харьковское быдло, давшее недобитку еще 5 лет поиздеваться над здравым смыслом.
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Осень на носу, следовательно скоро отопительный сезон с новыми, высокими тарифами и властям не нужны борцы с коррупцией, которые могут вывести людей на площади. Вывод - надо превентивное запугивание, желательно с кровью для большей наглядности.
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