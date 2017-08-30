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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (441) награда (1237) посол (1169) Путин (24176)

 "Украина шокирована вручением дебреценской награды Путину", - посол Украины в Венгрии

путин

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп считает, что Дебреценский университет Венгрии должен отозвать присвоенную президенту России Владимиру Путину почетный знак Civis Honoris Causa во время его визита в страну 28 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в статье "Украина шокирована вручением Дебреценской награды Путину - открытое письмо" для венгерского издания "hvg.hu", перевод которой разместило посольство на своей странице в Facebook.

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"Civis Honoris Causa - награда, присвоенная, согласно информации СМИ, президенту России Владимиру Путину решением 90% членов сената Дебреценского университета... Еще несколько лет назад большинство людей не обратило бы на это внимания, однако после 2014 года имя Владимира Путина является синонимом нарушения международного права, в том числе Будапештского меморандума, временной аннексии Крыма и ведения против соседней дружественной державы, Украины, гибридной войны, которая сегодня лишила жизни более 10 тысяч наших соотечественников... Я верю, что этот титул будет отозван, а поддержка нарушения международного права получит достойную оценку", - написала Непоп.

Дипломат также обратилась к члену сената университета, председателю Комитета докторского и студенческого состава Петеру Кьорьошпарти, который заявлял, что согласен с оккупацией Крыма и не согласен с поддержкой украинского правительства, мол, следует поехать в Закарпатье, чтобы увидеть, какова реальность. Как отметила Непоп, по его мнению, Путин не признан военным преступником, а страны иногда меняют свои границы с помощью войны, более того, Россия не сделала ничего, кроме того, что просто вернула себе территорию, которая всегда ей принадлежала.

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"Я не хочу углубляться в исторический спор относительно того, когда чьим был Крым или любая другая территория, ведь суть не в этом. Для меня стало шоком и поводом для сожаления то, что член сената такого выдающегося учебного заведения в XXI веке согласен с нарушением международного права и пересмотром границ и с тем, что одно государство может безнаказанно нападать на своих соседей, убивать их граждан и аннексировать их территории. Я верю, что ни Комитет, ни другие члены сената не согласны с такой позицией", - отметила руководитель украинского диппредставительства.

Непоп добавила, что Кьорьошпарти "уже завтра" может совершить поездку в Закарпатье, чтобы почтить памятью на могилах воинов венгерского происхождения, отдавших свои жизни и за него, чтобы в Европе господствовали не "зеленые человечки" Путина, а право и демократия.Резюмируя, посол Украины выразила надежду, что демократический дух Дебреценского университета, который она помнит со студенческих времен, и стремление к свободе, которое всегда было присуще венграм, "сильнее, чем временный экономический интерес".

Как сообщалось, президент России Владимир Путин 28 августа посетил Венгрию. Прибыл он туда только на несколько часов, где в Будапеште встретился с премьер-министром страны Виктором Орбаном и побывал на открытии чемпионата мира по дзюдо.Как сообщил глава МИД Венгрии Пейтер Сийярто, повестка дня переговоров была расширенной, главными темами пленарной рабочей встречи стали энергетическое сотрудничество и поддержка торгово-хозяйственных связей между двумя странами.
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Ещё одно "дружеское" государство на границе с Украиной и это в стране , где подписали Будапештский меморандум !
Спасибо Вам венгерские "друзья".
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а кто это в 56 году ввел войска в Венгрию? а кто это сделал
Венгры начали забывать по ходу историю
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они думают,что в случае чего русня,проходя через них на запад,оставит их с унитазами..
наивные..
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грузины и молдаване тоже давно забыли ...
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не думал, шо там так много таких ёбнуиков
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Возможно некоторые венгры где-то в глубине души мечтают о Закарпатье, только в открытую пока этого не говорят.
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Так и есть, но страна то небольшая по сравнению с Украиной, поэтому вздумают напасть война закончится в Будапеште
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Орбан хоть и синяк но хуйла крутанул и бабло на церковь и на АЭС,медалька того стоит
Путин пообещал Венгрии 12 000 000 000 $ на строительство АЭС- Пакш !
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Этот Кьорьошпарти наверняка борзеет не просто так, а рамках раскачивания венгерского сепаратизма в Закарпатье. Кстати, уже три года как. В общем, нечего этому удаку там делать. Пусть сидит в своём Дебрецене.
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в Угорщині йоббіки і йоббізм така ж проблема, як у нас даунбасси і кацапізм
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Вот что значит "добровольно отказаться от ядерногго оружия" и похерить армию.Теперь даже Венгрия может сверху пописать на Украину...Что тут скажешь-дебил Кучма сделал Украину никем.И при этом не понёс никакого наказния....
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До чего же тупые эти венгры! Танки на улицах Будапешта, давившие людей видно забылись.
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скоро почнуть казати, що то були українські підрозділи совіцкої армії...
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Чекаємо нової маладої республіки з криками хуйлопамагі.
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"много воли дали вашей сестре при Советской власти" - это я о венграх в Закарпатье, если что...
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Ни хрена Дебреценский университет Украине не должен - это первое!
И второе - каждый сам за себя!
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Мадяри забули 1956 рік? І безчинства совкових військ та КГБ, і підвішування руссіше зольдатен за яйка на ліхтарях?
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Такие высказывания от дип лица...Ну делают ее как минимум смешной.Венгрия член НАТО.Есть кому защищать от зеленых человечков.
По данным СБУ на Донбассе 30 тыс сепаров.Кого сдерживают?
Европа уже и так шатко относится к Украине,а после подобных пафосных высказываний и сование носа как бы вообще не послали.Медвежья услуга короче.
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"Венгрия член НАТО.Есть кому защищать от зеленых человечков."
Намекаешь что Германия и Франция резко впишутся за венгров?
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Пройдет глядишь еще пара тройка лет и Путлеру еще нобелевскую премию мира вручат..Даже не удивлюсь сцуко..
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Ким Чен Ыну не вручали ещё награды эти йобики?
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Ну понятно, что этот ректор на зарплате у пуйла, вот и отрабатывает. Очередной Шредер Лепенович Берлускони.
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Шлюшки путлерівськи є усюди але те добре шо їх не більшисть. Так шо не дивуйтеся.
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С каких пор Дебреценский университет является "таким выдающимся" учебным заведением?
Надо просто ославить эту хабзу перед всем ученым и университетским миром, учитесь у раши.
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Зима на носу ... Возжелала венгерская элита российский газ нашару... Точнее - получать нашару, - а дальше перепродавать.... Подмахивает и изображает стоны как проститутка...
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"Civis Honoris Causa" - почетный гражданин.
Почетный гражданин Венгрии, члена НАТО, бомбит Украину.
Странно это.
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Мадярасы, заплатите и вы за свою тупость когда нибудь цену...
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А вообще, я не понимаю, что Венгрия делает в НАТО? Исключить, да и все дела.
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Угрофін угрофіну - друг, товариш і брат. Чому дивуватися?
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в Венгрии уже умерли все, кто помнит и почувствовал на своей шкуре 50-е годы прошлого века?
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Как говорится ....специально для ВЕНГРОВ без комментов и строго с просторов Роиссии...
"Украина шокирована вручением дебреценской награды Путину", - посол Украины в Венгрии - Цензор.НЕТ 9246
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Мадяри завжди були самі скотами і по-скотському ставилися до Українців. І в часи Австро-Угорщини і після у ставленні до Українців Галичини, Закарпаття і Буковини. І в часи 2 св. війни, коли вірно служили нацистам, і після 2 св. війни, коли так же запопадливо служили москалям. І, як бачимо - зараз. Мадяри завжди мали непомірну пиху поряд з дуже куцими можливостями (у т.ч. розумовими).
PS Потрібно було свого часу і їм влаштувати "волинський варіант" і мали би спокій, як з поляками (хай би собі скавчали за поребриком).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украина шокирована вручением дебреценской награды Путину", - посол Украины в Венгрии
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