 "Украина шокирована вручением дебреценской награды Путину", - посол Украины в Венгрии

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в статье "Украина шокирована вручением Дебреценской награды Путину - открытое письмо" для венгерского издания "hvg.hu", перевод которой разместило посольство на своей странице в Facebook.
"Civis Honoris Causa - награда, присвоенная, согласно информации СМИ, президенту России Владимиру Путину решением 90% членов сената Дебреценского университета... Еще несколько лет назад большинство людей не обратило бы на это внимания, однако после 2014 года имя Владимира Путина является синонимом нарушения международного права, в том числе Будапештского меморандума, временной аннексии Крыма и ведения против соседней дружественной державы, Украины, гибридной войны, которая сегодня лишила жизни более 10 тысяч наших соотечественников... Я верю, что этот титул будет отозван, а поддержка нарушения международного права получит достойную оценку", - написала Непоп.
Дипломат также обратилась к члену сената университета, председателю Комитета докторского и студенческого состава Петеру Кьорьошпарти, который заявлял, что согласен с оккупацией Крыма и не согласен с поддержкой украинского правительства, мол, следует поехать в Закарпатье, чтобы увидеть, какова реальность. Как отметила Непоп, по его мнению, Путин не признан военным преступником, а страны иногда меняют свои границы с помощью войны, более того, Россия не сделала ничего, кроме того, что просто вернула себе территорию, которая всегда ей принадлежала.
"Я не хочу углубляться в исторический спор относительно того, когда чьим был Крым или любая другая территория, ведь суть не в этом. Для меня стало шоком и поводом для сожаления то, что член сената такого выдающегося учебного заведения в XXI веке согласен с нарушением международного права и пересмотром границ и с тем, что одно государство может безнаказанно нападать на своих соседей, убивать их граждан и аннексировать их территории. Я верю, что ни Комитет, ни другие члены сената не согласны с такой позицией", - отметила руководитель украинского диппредставительства.
Непоп добавила, что Кьорьошпарти "уже завтра" может совершить поездку в Закарпатье, чтобы почтить памятью на могилах воинов венгерского происхождения, отдавших свои жизни и за него, чтобы в Европе господствовали не "зеленые человечки" Путина, а право и демократия.Резюмируя, посол Украины выразила надежду, что демократический дух Дебреценского университета, который она помнит со студенческих времен, и стремление к свободе, которое всегда было присуще венграм, "сильнее, чем временный экономический интерес".
Как сообщалось, президент России Владимир Путин 28 августа посетил Венгрию. Прибыл он туда только на несколько часов, где в Будапеште встретился с премьер-министром страны Виктором Орбаном и побывал на открытии чемпионата мира по дзюдо.Как сообщил глава МИД Венгрии Пейтер Сийярто, повестка дня переговоров была расширенной, главными темами пленарной рабочей встречи стали энергетическое сотрудничество и поддержка торгово-хозяйственных связей между двумя странами.
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Спасибо Вам венгерские "друзья".
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Венгры начали забывать по ходу историю
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наивные..
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нуиков
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Путин пообещал Венгрии 12 000 000 000 $ на строительство АЭС- Пакш !
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И второе - каждый сам за себя!
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По данным СБУ на Донбассе 30 тыс сепаров.Кого сдерживают?
Европа уже и так шатко относится к Украине,а после подобных пафосных высказываний и сование носа как бы вообще не послали.Медвежья услуга короче.
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Намекаешь что Германия и Франция резко впишутся за венгров?
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УСПАКОЙТЕСЯ !!!
МОЖИТ ЭТО ЕМУ АВАНСОМ... ПОСМЕРТНО )))))
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Надо просто ославить эту хабзу перед всем ученым и университетским миром, учитесь у раши.
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Почетный гражданин Венгрии, члена НАТО, бомбит Украину.
Странно это.
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PS Потрібно було свого часу і їм влаштувати "волинський варіант" і мали би спокій, як з поляками (хай би собі скавчали за поребриком).
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