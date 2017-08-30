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 Политика Украины
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 В Иловайске АТО переросла в Отечественную войну, - Юрий Береза

береза юрій

29 августа, День скорби и памяти по погибшим – это грань, за которой украинский народ понял, что мы не являемся братьями с русскими. Нынче Украине необходимо разработать новый план по освобождению своей территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге пишет народный депутат, участник боев за Иловайск в 2014-м, экс-комбат батальона "Днепр" Юрий Береза.

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По словам Березы, в августе 2014 года задача украинской армии состояла в разъединении военным путем луганских и донецких сепаратистов, блокаде по крайней мере Донецка. Такие действия должны были привести к быстрой капитуляции террористов "ДНР". Освобождение Иловайска должно было стать завершающим аккордом операции по окружению врага. Однако прямое вторжение российских войск в Украину сорвало эти планы.

"… 23 августа 2014 батальонно-тактические группы "братской" России (около 15 000 солдат РФ) вторглись на территорию суверенной Украины. До этого момента они обстреливали нас по всей территории столкновения, не пересекая границы. Россияне окапывались, ждали, стояли на позициях и готовились нас расстреливать.

После тотального отступлении сектора Д, который практически оставил Саур-Могилу, Амвросиевку, отойдя к Мариуполю, кольцо окружения замкнулось", - пишет бывший комбат.

Береза напомнил, что российские офицеры, которые ночью 28 августа давали слово не стрелять по украинским воинам в обмен на пленных, 29-го начали масштабную ликвидацию украинской ударной группировки.

"Мы оказались в страшной мясорубке, аду. Были потеряны лучшие сыновья. Договоренности с российскими кадровыми офицерамы оказались ничего не стоящим фейком. Они методично уничтожали нас в так называемом "коридоре безопасности", гарантированном лично их главнокомандующим Путиным…

Антитеррористическая операция по восстановлению территориальной целостности страны и подавлению сепаратистского мятежа в Донецкой и Луганской областях переросла в Отечественную войну за независимость Украины против российского захватчика. Такой эта дата и войдет в историю.

После Иловайска мир окончательно убедился, что Украина переживает не гражданскую войну, а тотальную российскую агрессию. А наш народ, колебался в своих оценках событий, понял: Россия - это враг, который сделает все, чтобы Украина не стала процветающей и единой страной", - отмечает Береза.

Автор отмечает, что последствия боев за Иловайск еще предстоит осознать. По его словам, Минские Соглашения, "порожденные Иловайском", позволили Украине передохнуть, когда было разбито добровольческое движение. Береза считает, что единственной положительной ролью переговоров в Минске является то, что они стали политическим фундаментом антироссийских санкций.

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Береза предлагает искать другие форматы освобождения страны и дальнейшей борьбы с агрессором. В качестве примера он приводит Хорватию.

Экс-комбат предлагает в ближайшем будущем осуществить законодательное регулирование в следующих направлениях:

Завершить вычищение России с бизнес-, информационного, политического, культурного поля Украины.

Признать ОРДЛО территориями, оккупированными РФ.

Ввести с агрессором визовый режим.

Предусмотреть уголовную ответственность за отрицание факта российской агрессии.

Завершить организационный разгром политических и других структур, лояльны стране-агрессору.

По максимума усилить уголовную ответственность за антигосударственную и сепаратистскую деятельность.

Привлечь к ответственности всех, кто "развязал войну". Среди таких лиц Береза называет Вилкула, Бойко, Шуфрича, Мураева, Бондаренко.
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Похоже на политическое заявление, в стиле Верховной Рады. Лучше бы написал что конкретно сделла депутат Береза за три года для расследования этой традегии
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О,давно этого дерьма тут не было,Юрик,закрой хлебало,сЦука трусливая,ты тварь по этому поводу вообще слова не имеешь
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Юрка, сука мусорская, ты - ПАДАЛЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Да ,сейчас отечество наше,нашу родную Украину от таких,как Береза надо реально спасать.
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"...Среди таких лиц Береза называет Вилкула, Бойко, Шуфрича, Мураева, Бондаренко..."

Вот эти уже спасают.
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Парашенко тогда притормозил окружение своим парадом. Дал время врагу зайти и окружить наших. Взаимовыгодное окончание мясорубки.- Рашка занимает территорию.Парашенко уничтожает конкурентов способных свергнуть его при возвращении.
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Він мав поливати гавном Порошенка та Муженка, не згадуючи про Путіна та рашу. Тоді б йому тут в долоні плескали.
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Передачу Марка Греся про полководца Березу и "героическое поведение" под Иловайском посмотри, и не пиши херню
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пацаны на прорыв через котел, а я в другую сторону.
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береза з хеннралом одним кажуть тікали як мерзотники з під Іловайска, покинувши своїх солдат! Так шо молчало б ти юрко...
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Службу проходил на Камчатке, а затем в Калининграде..
С 1992 года - командир взвода; с марта 1993 года - командир путевой роты в железнодорожных войсках ВСУ.
С 1997 года - заместитель командира воинской части в Харькове, позже - заместитель начальника штаба, помощник начальника штаба[5].
В 2003 году оставил службу в Вооружённых силах Украины по собственному желанию в звании майора и занялся коммерческой деятельностью[5].
Во время Оранжевой революции основал и был комендантом протестного палаточного городка в Днепропетровске .
...
в апреля 2014 года сформировал добровольческое подразделение патрульной службы милиции особого назначения - батальон «Днепр-1». В сентябре на базе батальона «Днепр-1» был создан полк[8].
18 апреля 2014 года стал внештатным помощником олигарха и главы администрации Днепропетровской области Игоря Коломойского[9]. За полтора месяца до того Береза, в качестве представителя штаба Национальной защиты, торжественно вручил Коломойскому ключи от здания облгосадминистрации[10][11][12].
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Когда убивали наших солдат береза сидел в кустах наложив при этом в штаны, а сейчас он конечно "герой"!
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Она переросла раньше-с момента обстрела с РОССИЙСКОЙ территори украинских военных.
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Таким, как этот Юрко только в гейском порно на принимающих ролях сниматься.
.
Раком драпал с Иловайска
Юрий Березюзя,
говоря себе ховайся
в щеколатных друзях...
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_ЗА УКРАИНСКУЮ РОДИНУ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ_
*
Вставай стpана огpомная вставай на смеpтный бой.
С фашистской силой тёмною с кацапскою оpдой.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна.
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Дадим отпоp душителям всех украиннских идей.
Hасильникам гpабителям, мучителям палачам людей.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна.
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Hе смеют кpылья кацапские над нашей Pодиной летать.
Поля её пpостоpные не смеет вpаг лапотный топтать.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Гнилой фашистско-рассейской нечисти загоним пулю в лоб.
Кацапскому отpодью человечества сколотим кpепкий гpоб
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
.
СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
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Береза, продвигай свои идеи, большинство украинцев поддержит!
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.он бросил своих подчинённых,и выходил сам с этого ада с тепловизором,не достойный поступок ..командира ..а там пусть его бог судит..хорошо что выбрался от туда живым ..
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Чому на Березу, крім Домового накидують лайно самі нульовки ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Иловайске АТО переросла в Отечественную войну, - Юрий Береза
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