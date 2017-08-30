 В Иловайске АТО переросла в Отечественную войну, - Юрий Береза

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге пишет народный депутат, участник боев за Иловайск в 2014-м, экс-комбат батальона "Днепр" Юрий Береза.
По словам Березы, в августе 2014 года задача украинской армии состояла в разъединении военным путем луганских и донецких сепаратистов, блокаде по крайней мере Донецка. Такие действия должны были привести к быстрой капитуляции террористов "ДНР". Освобождение Иловайска должно было стать завершающим аккордом операции по окружению врага. Однако прямое вторжение российских войск в Украину сорвало эти планы.
"… 23 августа 2014 батальонно-тактические группы "братской" России (около 15 000 солдат РФ) вторглись на территорию суверенной Украины. До этого момента они обстреливали нас по всей территории столкновения, не пересекая границы. Россияне окапывались, ждали, стояли на позициях и готовились нас расстреливать.
После тотального отступлении сектора Д, который практически оставил Саур-Могилу, Амвросиевку, отойдя к Мариуполю, кольцо окружения замкнулось", - пишет бывший комбат.
Береза напомнил, что российские офицеры, которые ночью 28 августа давали слово не стрелять по украинским воинам в обмен на пленных, 29-го начали масштабную ликвидацию украинской ударной группировки.
"Мы оказались в страшной мясорубке, аду. Были потеряны лучшие сыновья. Договоренности с российскими кадровыми офицерамы оказались ничего не стоящим фейком. Они методично уничтожали нас в так называемом "коридоре безопасности", гарантированном лично их главнокомандующим Путиным…
Антитеррористическая операция по восстановлению территориальной целостности страны и подавлению сепаратистского мятежа в Донецкой и Луганской областях переросла в Отечественную войну за независимость Украины против российского захватчика. Такой эта дата и войдет в историю.
После Иловайска мир окончательно убедился, что Украина переживает не гражданскую войну, а тотальную российскую агрессию. А наш народ, колебался в своих оценках событий, понял: Россия - это враг, который сделает все, чтобы Украина не стала процветающей и единой страной", - отмечает Береза.
Автор отмечает, что последствия боев за Иловайск еще предстоит осознать. По его словам, Минские Соглашения, "порожденные Иловайском", позволили Украине передохнуть, когда было разбито добровольческое движение. Береза считает, что единственной положительной ролью переговоров в Минске является то, что они стали политическим фундаментом антироссийских санкций.
Береза предлагает искать другие форматы освобождения страны и дальнейшей борьбы с агрессором. В качестве примера он приводит Хорватию.
Экс-комбат предлагает в ближайшем будущем осуществить законодательное регулирование в следующих направлениях:
Завершить вычищение России с бизнес-, информационного, политического, культурного поля Украины.
Признать ОРДЛО территориями, оккупированными РФ.
Ввести с агрессором визовый режим.
Предусмотреть уголовную ответственность за отрицание факта российской агрессии.
Завершить организационный разгром политических и других структур, лояльны стране-агрессору.
По максимума усилить уголовную ответственность за антигосударственную и сепаратистскую деятельность.
Привлечь к ответственности всех, кто "развязал войну". Среди таких лиц Береза называет Вилкула, Бойко, Шуфрича, Мураева, Бондаренко.
2040 26
Материалы по теме: Годовщина Иловайской трагедии
Материалы следствия по Иловайской трагедии в перспективе будут открыты для общества, - Геращенко(39)
"Паника и героизм", - рассказ бойца, вышедшего из Иловайского котла. ВИДЕО(56)
"Причинно-следственная связь гибели военных в Иловайске - действия россиян", - Матиос(127)
Матиос о результатах расследования Иловайской трагедии: Будем и дальше делать все, чтобы отдавшие приказ на военное преступление сидели на скамье суда в Гааге(117)
Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина(0)
Это расследование первый и самый важный шаг к восстановлению международной справедливости - Корбан о докладе ГПУ о трагедии под Иловайском(106)
Иловайская трагедия: Украина передала доказательства военных преступлений в Международный уголовный суд, - ГПУ(38)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вот эти уже спасают.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
С 1992 года - командир взвода; с марта 1993 года - командир путевой роты в железнодорожных войсках ВСУ.
С 1997 года - заместитель командира воинской части в Харькове, позже - заместитель начальника штаба, помощник начальника штаба[5].
В 2003 году оставил службу в Вооружённых силах Украины по собственному желанию в звании майора и занялся коммерческой деятельностью[5].
Во время Оранжевой революции основал и был комендантом протестного палаточного городка в Днепропетровске .
...
в апреля 2014 года сформировал добровольческое подразделение патрульной службы милиции особого назначения - батальон «Днепр-1». В сентябре на базе батальона «Днепр-1» был создан полк[8].
18 апреля 2014 года стал внештатным помощником олигарха и главы администрации Днепропетровской области Игоря Коломойского[9]. За полтора месяца до того Береза, в качестве представителя штаба Национальной защиты, торжественно вручил Коломойскому ключи от здания облгосадминистрации[10][11][12].
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
.
Раком драпал с Иловайска
Юрий Березюзя,
говоря себе ховайся
в щеколатных друзях...
Ответить
*
Вставай стpана огpомная вставай на смеpтный бой.
С фашистской силой тёмною с кацапскою оpдой.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна.
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Дадим отпоp душителям всех украиннских идей.
Hасильникам гpабителям, мучителям палачам людей.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна.
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Hе смеют кpылья кацапские над нашей Pодиной летать.
Поля её пpостоpные не смеет вpаг лапотный топтать.
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
Гнилой фашистско-рассейской нечисти загоним пулю в лоб.
Кацапскому отpодью человечества сколотим кpепкий гpоб
Пусть яpость благоpодная вскипает как волна
Идёт война наpодная, Украинская священная война!
.
СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить