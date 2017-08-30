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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4337) Порошенко (13657) территориальная община (23)

 Бюджеты развития территориальных общин выросли в 7 раз, - Порошенко

порошенко

Бюджеты развития территориальных общин в Украине выросли в 7 раз, сообщил президент Петр Порошенко в ходе открытия школы во Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"На сегодняшний день бюджеты развития территориальных общин выросли в 7 раз. Это, подчеркиваю, во время войны. Это означает, что когда мы объединились, все у нас хорошо", - сказал он.

Как сообщалось ранее, спецпосланник правительства ФРГ по вопросам реформирования в сфере управления и децентрализации в Украине Георг Мильбрадт считает, что децентрализацию как проект украинцы оценивают крайне позитивно, в особенности на селе.

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Брехливое чучело вылезло снова словопаносить.На свою корысть.
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Цикаво, во сколько раз от брехни вырос бы у него шнобак, если б он жил в сказке про Пиноккио?
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упс... умножение на 6 рисовал художник-лингвист ) заметил постфактум (
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Еще известен достоверный факт. Что если из говна слепить президента ,то получится - гавнопрезидент.
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поросенко - балаболка дешевая, которая дорого обходится народу Украины..
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Но никто не говорит на сколько выросли расходы с ценами по новому на все
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интересно школу хоть новую открыл
или после ремонта который родаки сделали
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Лексеич,какое самоуправление громад,если пол Украины ждут Сралина-Джугашвили или Гитлера?
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интересно школу хоть новую открыл
или после ремонта который родаки летом сделали
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горить попа у зрадоватників корчаця в муках ломки жовч ненависть до україни люба позетивна новина для них обертаєця новим епіліпсичним припадком !!!
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Митяй,собирайся уже в школу,ты позоришь лексеевича своей тупостью и безграмотностью,садись два
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Які "два"? Два - это положительная оценка. Розги, только розги
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мы объединились, все у нас хорошоИсточник:https://censor.net.ua/n453391

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У тебя от этой мантры борщ стал жирней?
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бла , бла , бла ...бля , какой-то новостной спикер а не президент
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Замечательная новость. Надеюсь города и села станут ухоженными как с картинки, с садами школами медучреждениями внедрениями современных технологий и оборудования.
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Всё ясно - Украинцы стали в СЕМЬ раз богаче ? Кто не стал,тот агент пуйла.!!!
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Объясню дуре. Это деньги на развитие, школы сады облагораживание и да без кремлевских воров страна стала однозначно богаче. Или чего хуйло так вцепился в Украину ?! Он миллиарды с нее выкачивал.
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лечится не пробывал?! попробуй пока не поздно!!
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Че за дурь вы там курите пане презердент?
Или вы о своей барыжной общине рассказываете?

Все знают что у вас и ваших липецких партнеров 4й год доходы ростут как на грибы после дождя.

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кто считал? как считал? ..... где это поле чудес?
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хватит демократии и Свободы, пора Хунту строить настоящую Путлерскую или как в Бразилии 30-х годов 20 века, с президентом Варгасом
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ну, не так резко, чувак...
ты пули отливай аккуратнее...
прямо так все в 7 раз выросло...
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По странному стечению обстоятельств народ на столько же обеднел. Так вот у кого все наши деньги.
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Навіть професійний брехун не зміг би нагородити такого як наш гівногарант. Все більше схиляюсь до думки, що Парашенко неадекват. І коли б він був лише директором кондитерської фабрики, хер на нього, я б не куштував тих цукерок сам і не дав би дітям, але ж він наш президент, ще й у період війни. Чого чекати від неадеквата.... ???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБюджеты развития территориальных общин выросли в 7 раз, - Порошенко
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