 Бюджеты развития территориальных общин выросли в 7 раз, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"На сегодняшний день бюджеты развития территориальных общин выросли в 7 раз. Это, подчеркиваю, во время войны. Это означает, что когда мы объединились, все у нас хорошо", - сказал он.
Как сообщалось ранее, спецпосланник правительства ФРГ по вопросам реформирования в сфере управления и децентрализации в Украине Георг Мильбрадт считает, что децентрализацию как проект украинцы оценивают крайне позитивно, в особенности на селе.
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или после ремонта который родаки сделали
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или после ремонта который родаки летом сделали
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У тебя от этой мантры борщ стал жирней?
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Или вы о своей барыжной общине рассказываете?
Все знают что у вас и ваших липецких партнеров 4й год доходы ростут как на грибы после дождя.
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ты пули отливай аккуратнее...
прямо так все в 7 раз выросло...
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