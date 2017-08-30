 Благодаря "школьному перемирию" уже четверо суток на фронте мы не имеем ни одной боевой потери, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На сегодняшний день четверо суток на фронте мы не имеем ни одной боевой потери", - заявил Порошенко в ходе церемонии открытия общеобразовательной школы в с.Наварив Пустомытовского района Львовской области в среду.
Президент подчеркнул, что боевые потери отсутствуют благодаря "школьному перемирию", которое было инициировано украинской стороной во время переговоров в "Нормандском формате".
Как сообщалось ранее, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала меньшее число нарушений режима прекращения огня на Донбассе по сравнению с предыдущими сутками.
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повезло пукину с поросенко..
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Через Оршу продолжает двигаться российская военная техника.
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как там он говорил
Главное здоровье а все осатльнео купим
ахахаххаха
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https://charter97.org/ru/news/2017/8/30/261325/
В России офицеров и солдат запаса массово призывают на военные сборы
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Forbes назвал десять богатейших семей России
По данным издания, первое место в этом рейтинге занимают Гуцериевы с состоянием в $9,91 млрд. В семейном бизнесе появились два новых партнёра: сын основателя группы Михаила Гуцериева Саид и племянник Билан Ужахов.
На втором месте расположились Ротенберги, обладающие $4,2 млрд. Причём большая часть этой суммы - у Аркадия Ротенберга. По данным Forbes, оставшиеся $1,7 делят между собой его брат Борис и сын Игорь.
Третье место - за братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми, возглавляющими совет директоров "Промсвязьбанка". Их состояние оценивается в $2,7 млрд.
На четвёртой строчке - совладельцы ТАИФ Айрат и Радик Шаймиевы. Они владеют по $1,1 млрд. Пятое место досталось братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым с общим состоянием в $1,75 млрд. За ними следуют Рахимкуловы ($1,6 млрд), Бажаевы (($1,45 млрд), Саркисовы ($1,4 млрд), Шамаловы ($1,32 млрд).
О!!!!!
Замыкают первую десятку богатейших семей России братья Зубицкие (полячишки, что-ли ? ) их мать с состоянием в $950 млн.
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надеюсь не на госпиталь пошли
и петр алексеевич говорит правду
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https://www.youtube.com/watch?v=6T6UY_g3gEY
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А если серьёзно, то очень затянуто это "АТО", уже ТРИ года...представьте через два года будет обьявлено "юбилейное" пятилетнее перемирие.
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А как погибает 3-5-8 украинских солдат за один день, так сидит молча как обосранный, ни соболезнований не выскажет, ничего.
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