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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13656) Донбасс (15900) Антитеррористическая операция (17364) перемирие (1019)

 Благодаря "школьному перемирию" уже четверо суток на фронте мы не имеем ни одной боевой потери, - Порошенко

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отмечает отсутствие боевых потерь в рядах украинских военнослужащих на Донбассе за 4 последние суток, во время которых действует "школьное перемирие".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: За минувшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 21 раз открывали провокационный огонь, - штаб

"На сегодняшний день четверо суток на фронте мы не имеем ни одной боевой потери", - заявил Порошенко в ходе церемонии открытия общеобразовательной школы в с.Наварив Пустомытовского района Львовской области в среду.

Президент подчеркнул, что боевые потери отсутствуют благодаря "школьному перемирию", которое было инициировано украинской стороной во время переговоров в "Нормандском формате".

Как сообщалось ранее, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала меньшее число нарушений режима прекращения огня на Донбассе по сравнению с предыдущими сутками.
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Почему шоколадные упыри не отключают украинскую мобильную связь в Лугандоне?
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мало того. провайдеры не отключили оптические магистрали в лугандон. "триолан" в частности. и никто кабель не рубанет...
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ПОРОШЛО ИМЕЕТ ВВИДУ ШО ВПОПУЧЛЕНЦЫ СЛУЧАЙНО НИ В КОГО НЕ ПОПАЛИ
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ну так и в крысме "Воля" себя уверенно чувствует...
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Рискну сделать оптимистическое предположение . Возможно , таким образом наши спецслужбы имеют возможность контролировать мобильный трафик в Ордило (разговоры слушать и т.п.) .
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Закройте этого пи.. пиарщика Накаркает же п...
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вальцман, как плохая примета, если оно вякнуло - жди беды и больших жертв на фронте..
повезло пукину с поросенко..
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Президент подчеркнул, что боевые потери отсутствуют благодаря "школьному перемирию", которое было инициировано украинской стороной во время переговоров в "Нормандском формате"
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Угу, все террористы в школу пошли. Затишье всегда перед бурей. и ето хуже всего когда присыплется бдительность и потом вражеская ДРГ заходит в тыл.
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Странная логика этого .... раз потерь нет, а обстрелы продолжаются, значит все нормально, договоренности соблюдаются???!!! Вот .......
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А рядом статья: "Лупили из СПГ. Потом пулеметы работали. Два дня они нас шлифовали. Потом затихли", - бойцы ВСУ о провокациях российских террористов возле Новотроицкого. https://censor.net.ua/video_news/453389/lupili_iz_spg_potom_pulemety_rabotali_dva_dnya_oni_nas_shlifovali_potom_zatihli_boyitsy_vsu_o_provokatsiyah


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Прям спаситель какой-то.Скрлько ещё будет "перемирий" на твоём сроке?
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а я думал благодаря тем воинам , которые готовы дать отпор в любую минуту ... а оказывается благодаря перемирию организованному Пэ и ко . УРя товарисчи !
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Пора делать следующий шаг. Совместные с лугандонами чемпионаты по шахматам и строевые смотры, а также конкурсы патриотической песни и игра в Зарницу.
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в белорашке продолжаеться магкая анексия и оккупация
Через Оршу продолжает двигаться российская военная техника.
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там лукашеныч как обычно все решиит и все сделает
как там он говорил
Главное здоровье а все осатльнео купим
ахахаххаха
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Скоро скажет,какой путин молодец,что так хорошо повлиял не трактористов.
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Ну вполне логично. Раз оккупанты - армия Козлорылии, а значит она подчиняется своему главнокомандующему В. В. Хуйлу. Следовательно это благодаря его приказу якобы прекращен обстрел и следовательно убийства наших Воинов. Ждем-с теперь благодарной телеграммы от его липецкого вассала
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Благодаря "школьному перемирию" уже четверо суток на фронте мы не имеем ни одной боевой потери, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7992

https://charter97.org/ru/news/2017/8/30/261325/

В России офицеров и солдат запаса массово призывают на военные сборы
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Дійсно гарна новини- наші Воїни потрібні нам живими та здоровими. Бо роботи в них ще багато.
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Благодаря твоему параду,сука...Ато разраслось до масштабов полноценной войны. Вместо того,чтобы тогда все силы направить на уничтожение тогда еще гостки отморозков. Притормозил ребят,падла,чтобы расия своих подтянула. За Иловайск вообще молчу. Ответишь за все.
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осталось в конституцию вписать автономную республику лугандон и все будет в шакаладе
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Алье, у вас там русские остались? :D



Forbes назвал десять богатейших семей России
По данным издания, первое место в этом рейтинге занимают Гуцериевы с состоянием в $9,91 млрд. В семейном бизнесе появились два новых партнёра: сын основателя группы Михаила Гуцериева Саид и племянник Билан Ужахов.

На втором месте расположились Ротенберги, обладающие $4,2 млрд. Причём большая часть этой суммы - у Аркадия Ротенберга. По данным Forbes, оставшиеся $1,7 делят между собой его брат Борис и сын Игорь.
Третье место - за братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми, возглавляющими совет директоров "Промсвязьбанка". Их состояние оценивается в $2,7 млрд.
На четвёртой строчке - совладельцы ТАИФ Айрат и Радик Шаймиевы. Они владеют по $1,1 млрд. Пятое место досталось братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым с общим состоянием в $1,75 млрд. За ними следуют Рахимкуловы ($1,6 млрд), Бажаевы (($1,45 млрд), Саркисовы ($1,4 млрд), Шамаловы ($1,32 млрд).

О!!!!!
Замыкают первую десятку богатейших семей России братья Зубицкие (полячишки, что-ли ? ) их мать с состоянием в $950 млн.
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абрамовичи и усмановы и моногие бывшие россияне из списка Forbes, давно уже граждане Британии, потому их в том списке нет.
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Ну так продлить его навсегда. Вот и войне конец
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вертушки активизировались
надеюсь не на госпиталь пошли
и петр алексеевич говорит правду
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так подпиши с ними "шоколадное перемирие" - может тогда и войне конец (бо слипнется!)
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перемирие по порошенковски- это когда по ВСУ безнаказанно лупят, со всех видов оружия и гибнут солдаты, а ответку низзя.
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А сколько погибло во время "хлебного" перемирия ? Чем "школьное" лучше ? Названием ?
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украинец=СЛАВЯНИН поставил на место рассиянца из ПИДР за"понаехали тут" ✡ время подонков ✡

https://www.youtube.com/watch?v=6T6UY_g3gEY
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Это благодаря российской рукожопости и профессионализму наших военных. А провокационные обстрелы наших войск продолжаются.
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Логика у Педро Миротворца пипец: главное -заморозить конфликт на время, чтобы похвастаться, а про то, что скоро начнется снова, и будут потери-ни гу-гу. Любитель вялотекущей войны.
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"уже "четверо суток на фронте мы не имеем ни одной боевой потери" - ФРОНТ на войне, в АТО фронта не бывает...главноторгующий, где то ты соврамши.
А если серьёзно, то очень затянуто это "АТО", уже ТРИ года...представьте через два года будет обьявлено "юбилейное" пятилетнее перемирие.
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Зрадоботы, вы соскучились по новостям о 20+ погибших ежедневно? Вам весело было летом 2014 года, наверное?
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осталось хуйлу рашен на полотенце признательно паднести...
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Хряк какой то йоб...тый. Как пару дней никого не убили - так воно бегом бежит на телеэкраны рассказывать, какой замечательное перемирие он устроил.
А как погибает 3-5-8 украинских солдат за один день, так сидит молча как обосранный, ни соболезнований не выскажет, ничего.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБлагодаря "школьному перемирию" уже четверо суток на фронте мы не имеем ни одной боевой потери, - Порошенко
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