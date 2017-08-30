EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Политика Украины, Происшествия, За рубежом
  613  10
Все про:Грузия (3475) Кабмин (10510) лес (425) пожар (3514) ГСЧС (1346)

 Кабмин принял решение направить в Грузию спасательную авиацию для тушения пожаров

гройсман

В Грузии горят леса: украинские спасатели отправятся на помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 30 августа на заседании Кабинета министров Украины, Владимир Гройсман обратился к членам правительства с просьбой поддержать Грузию в тушении лесных пожаров.

Гройсман сообщил, что грузинские партнеры попросили Украину о предоставлении техпомощи в борьбе со стихией.

В свою очередь, Кабинет министров поручил Госслужбе по чрезвычайным ситуациям направить в Грузию спасательную авиацию для тушения пожаров. Правительство утвердило решение.

Напомним, украинские спасатели регулярно участвуют в тушении пожаров за рубежом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман рассказал о работе правительства на ближайший год: "У нас есть пять приоритетов"
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а кабмин еще не решил, когда будут "эвакуировать" грузинских деток с крымского артека?
 показать весь комментарий
Ответить
 
При чём здесь это?
Или поэтому не надо помогать Грузии?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да он 30 серебрянников иудиных зарабатывает, разве не понятно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не смотря на неприятие власти, я поддерживаю это решение, тем более, что, в целом, отношение Грузии к нам не такое как от параши.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Иван Потехин", у Вас ещё совковское мышление не выветрилось? "Друзья в беде познаются...". Грузины знают, чьи ракеты спускали с небес на грешную землю "путинских соколов". Так же, как украинцы знают, что такое "Грузинский легион"... У соседа беда - пожар... Нормальный человек, в этот момент, не "в задницу ему заглянуть..." спешит, а бежит с ведром или багром... А мерить, "у кого толще, у кого длиннее...", потом будем... Грузины - не "кацапня неблагодарная", которым в 2012-м две области потушили, а сейчас не будут - "Горят они синим пламенем...". (Один лётчик-нежинец, сказал : "Полечу в Россию на пожар... Если мне в баки, вместо воды, керосин зальют...").
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как попросили помощи, так и направили... Без просьбы правительства такие вопросы не решаются... Тем более, Украина, да ещё и сейчас - не "мать Тереза"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кабмин принял решение направить в Грузию спасательную авиацию для тушения пожаров
ТАК УСЯ НЕ ДОТЫРЕННАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ, числом в 1 самолёт,
УЛЕТЕЛА ТУШИТЬ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОЖАРЫ !




.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ни хрена Вы не "ЗНАЕТЕ"... Лишь бы языком ляпнуть... Лавры Добчинского покою не дают? Ребята делают своё дело, как могут... А то - "тыреная", "недотыреная"... Вас бы в кабину, да полетали там, с ними,где идёшь, как по минному полю, то не знаю, сколько бы штанов сменили... Трепло диванное!!!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
+ Gaydamaka Kozak
Не ерепенься! Где надо я в своё время побывал... А разворованные чиновниками целые пром. отрасли и пропитые военные ресурсы никакого отношения к полётам в кабине самолёта ЧС не имеют !
И то, что каждый человек зарплату и рисковую работу выбирает самостоятельно -так же не имеет отношения к жируюшим чиновникам нарубившим бабла на распродажах народного имущества, а именно об этом и речь в моём комменте.
Не знаю Добчинский я или нет, но то, что Вы князь Лев Николаевич Мышкин - не оспоримо.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин принял решение направить в Грузию спасательную авиацию для тушения пожаров
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти