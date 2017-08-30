 Кабмин принял решение направить в Грузию спасательную авиацию для тушения пожаров

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 30 августа на заседании Кабинета министров Украины, Владимир Гройсман обратился к членам правительства с просьбой поддержать Грузию в тушении лесных пожаров.
Гройсман сообщил, что грузинские партнеры попросили Украину о предоставлении техпомощи в борьбе со стихией.
В свою очередь, Кабинет министров поручил Госслужбе по чрезвычайным ситуациям направить в Грузию спасательную авиацию для тушения пожаров. Правительство утвердило решение.
Напомним, украинские спасатели регулярно участвуют в тушении пожаров за рубежом.
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Или поэтому не надо помогать Грузии?
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ТАК УСЯ НЕ ДОТЫРЕННАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ, числом в 1 самолёт,
УЛЕТЕЛА ТУШИТЬ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОЖАРЫ !
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Не ерепенься! Где надо я в своё время побывал... А разворованные чиновниками целые пром. отрасли и пропитые военные ресурсы никакого отношения к полётам в кабине самолёта ЧС не имеют !
И то, что каждый человек зарплату и рисковую работу выбирает самостоятельно -так же не имеет отношения к жируюшим чиновникам нарубившим бабла на распродажах народного имущества, а именно об этом и речь в моём комменте.
Не знаю Добчинский я или нет, но то, что Вы князь Лев Николаевич Мышкин - не оспоримо.
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