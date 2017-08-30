 Кабмин уменьшил оклад генпрокурора с 59 до 37 тыс. грн

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ.
Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное постановление среди принятых правительством без обсуждения.
Согласно проекту решения, имеющемуся в распоряжении агентства, правительство установило вышеуказанные размеры окладов и одновременно отменило норму, согласно которой оклад генпрокурора ранее составлял 18,5 минимальных заработных плат (на сейчас 59,2 тыс. грн), первого зама - 15,8 минимальных зарплат (50,56 тыс. грн), зама - 14,8 минимальных зарплат (47,36 тыс. грн).
Вместе с тем, Кабмин увеличил оклады других должностных лиц прокуратуры: начальника департамента генеральной прокуратуры с около 3,6 тыс. грн до 10 тыс. грн; заместителя главного военного прокурора и замначальника департамента - с около 3,4 тыс. до 9,7 тыс. грн. Такой же оклад установлен для зама руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.
Также правительство увеличило оклад старшего следователя и следователя по особо важным делам с около 3 тыс. грн до 7,5 тыс. грн и с 2,2 тыс. грн до 7,1 тыс. грн, соответственно.
Увеличены и должностные оклады прокурорам областей с 3-3,3 тыс. грн до 8,7-9,4 тыс. грн в зависимости от области. Следователям областных прокуратур с 1,6 тыс. до 5,66 тыс. грн
Кроме того, Кабмин увеличил надбавки прокурорам за классные чины: государственного советника юстиции Украины с 160 грн до 3,2 тыс. грн, госсоветника юстиции 1 класса - со 150 грн до 3 тыс. грн, 2-го класса - 145 грн до 2,8 тыс. грн, 3-го класса - с 140 грн до 2,6 тыс. грн, старшего советника юстиции - с 135 грн до 2,4 тыс. грн, советника юстиции - с 130 грн. до 2,2 тыс. грн, младшего советника юстиции - с 125 грн до 2 тыс. грн, юриста 1-го класса - с 120 грн. до 1,8 тыс. грн, 2-го класса - 115 грн до 1,6 тыс. грн, 3-го класса - 110 грн до 1,4 тыс. грн.
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Мы б тогда и питались так как предписывал министр финансов.
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Короче, кому оно на... надо? "Золотые часы" для прокурорских прошли, и закончились они лет 10-ть назад. Впрочем как и для всех иных гос.структур, за редким исключением (Кашники в СБУ и т.п.)
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- с 160 грн до 3 200 грн,
- с 150 грн до 3 000 грн,
- с 145 грн до 2 800 грн,
...
гулять, так гулять ! Источник: https://censor.net.ua/n453385
как в том старом анекдоте:
"... гори весь крым - п@#$а рулем ! ..."
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ЭТО ПРОРЫВ!!!!
Аж целых 20 тыс сэкономили!!! Ну теперь страна заживет!!
Ради этого стоило бороться!!
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малі оплати-пошук заробітків-корупція- гальмування економіки-незадоволення народу-ще більше зменшення оплат-ще менші оплати- пошук заробітків- і тд і так вже багато років.
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Я вам и ответил почему нельзя, потому что платят 8, а не 20. На 20, возможно и нашли бы.
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( Воровали и будут воровать независимо от оклада , тут только надежда на передовые западные технологии генной инженерии - массовое внедрение гена "антивор" , иначе толку не будет . )
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суда - нет
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МАМАЙ КЛАНУСЬ, ШО ОН АБИДИЦЦА И КУШАТЬ СТАНЕТ МЕНЬШЕ...
( на два раза меньше пожрёт в ресторане "Эдем" под Киевом, который шмаляет в небо салютами и днём и ночью на радость едокам в воюющей стране)
.
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59 кусков это должностной. + у него скорей всего первая форма допуска, а значит еще 20% от этой суммы. еще 12 тыс. Дальше надбавка,в роде бы за особые условия, до 40% от должностного, то есть еще 24 тыс. и наконец, рядовые прокурорские получают 100% премии (иногда по праздникам больше) себе же любимому, в ГПУ, он установил от 400 до 700%. Вот и помножьте полученную сумму на 700...
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