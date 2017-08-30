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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8858) зарплата (1741) Кабмин (10510) прокурор (983) оклад (9)

 Кабмин уменьшил оклад генпрокурора с 59 до 37 тыс. грн

деньги зарплата

Кабинет министров Украины установил размер должностного оклада генерального прокурора в сумме 37 тыс. грн, первого заместителя – 34 тыс. грн, заместителя – 32 тыс. грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ.

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Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное постановление среди принятых правительством без обсуждения.

Согласно проекту решения, имеющемуся в распоряжении агентства, правительство установило вышеуказанные размеры окладов и одновременно отменило норму, согласно которой оклад генпрокурора ранее составлял 18,5 минимальных заработных плат (на сейчас 59,2 тыс. грн), первого зама - 15,8 минимальных зарплат (50,56 тыс. грн), зама - 14,8 минимальных зарплат (47,36 тыс. грн).

Вместе с тем, Кабмин увеличил оклады других должностных лиц прокуратуры: начальника департамента генеральной прокуратуры с около 3,6 тыс. грн до 10 тыс. грн; заместителя главного военного прокурора и замначальника департамента - с около 3,4 тыс. до 9,7 тыс. грн. Такой же оклад установлен для зама руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.

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Также правительство увеличило оклад старшего следователя и следователя по особо важным делам с около 3 тыс. грн до 7,5 тыс. грн и с 2,2 тыс. грн до 7,1 тыс. грн, соответственно.

Увеличены и должностные оклады прокурорам областей с 3-3,3 тыс. грн до 8,7-9,4 тыс. грн в зависимости от области. Следователям областных прокуратур с 1,6 тыс. до 5,66 тыс. грн

Кроме того, Кабмин увеличил надбавки прокурорам за классные чины: государственного советника юстиции Украины с 160 грн до 3,2 тыс. грн, госсоветника юстиции 1 класса - со 150 грн до 3 тыс. грн, 2-го класса - 145 грн до 2,8 тыс. грн, 3-го класса - с 140 грн до 2,6 тыс. грн, старшего советника юстиции - с 135 грн до 2,4 тыс. грн, советника юстиции - с 130 грн. до 2,2 тыс. грн, младшего советника юстиции - с 125 грн до 2 тыс. грн, юриста 1-го класса - с 120 грн. до 1,8 тыс. грн, 2-го класса - 115 грн до 1,6 тыс. грн, 3-го класса - 110 грн до 1,4 тыс. грн.
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Та ему та зарплата, на мелкие расходы...он не обидится если ее вообще не будет!
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Вот бы простым украинцам такую зарплату.
Мы б тогда и питались так как предписывал министр финансов.
Кабмин уменьшил оклад генпрокурора с 59 до 37 тыс. грн - Цензор.НЕТ 157
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Ну если брать данные с статьи, то ниче там особенного нет. 1,6 тыс. до этого дня был должностной оклад следователя ОБЛАСТНОЙ прокуратуры + 125 грн., берем среднее звание майора. Ну кидают им там премии, надбавки, но это же на усмотрение "барина", тоесть надо быть "угодным", да и насколько знаю, мегапремии Юга дает только ГПУ, все остальные в пролете. + на пенсию идут исключительно эти 1,6 тыс. Теперь, спец пенсию им отменили. Пропахать следователем до 62-х что бы выйти на пенсию насчитанную с 1,6? Это при том, что когда он выбирал 15-20 лет назад профессию были совершенно иные условия? К тому же, ни личного времени, постоянна зависимость от работы, общение исключительно с "отбросами". Если ты конечно там не на высокой должности...
Короче, кому оно на... надо? "Золотые часы" для прокурорских прошли, и закончились они лет 10-ть назад. Впрочем как и для всех иных гос.структур, за редким исключением (Кашники в СБУ и т.п.)
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Це не зарплата, а лише одна її складова - посадовий оклад. Вся зарплата може бути в рази більшою від оклада.
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Так и есть, все в суме, примерно 8-10 тыс. для низовых.
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Да ты прав, это пахари в хорошем смысле слова, об исключениях я не буду говорить, они везде есть. Вот я и уточнил - "Вот бы простым украинцам такую зарплату. "
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ну пахари или нет, это везде по разному. При таких зарплатах, человек явно не будет работать с удовольствием и в полную силу. Хотя бы потому, что его голова будет занята простым вопросом, на что жить...
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Почему? Он семь раз поднимал зарплату. Прокурорские говорили что врет, а оно вон как, не врал, просто поднимал исключительно себе...
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Хотят добавляют, хотят отнимают, но больше прибавляют, а народу раз в год на 10 гривен и будьте довольны. Они хозяева жизни.
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оклад уменьшил, надбавки и доплаты увеличил...
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Кроме того, Кабмин увеличил надбавки прокурорам за классные чины:
- с 160 грн до 3 200 грн,
- с 150 грн до 3 000 грн,
- с 145 грн до 2 800 грн,
...
гулять, так гулять ! Источник: https://censor.net.ua/n453385
как в том старом анекдоте:
"... гори весь крым - п@#$а рулем ! ..."
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Уменьшить до средней по стране. И без фокусов, в смысле доплат за то и се
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Там и так меньше средней по стране выходит. Конечно реальной средней, а не статистической. У нас швея на фабрике (опытная) больше десятки получает, выходит что больше следователя областной прокуратуры.
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Только почему-то под швейной фабрикой не паркуется столько элитных иномарок, как под областной прокуратурой.
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Хрен его знает. Под закарпатской областной я элитных особо не наблюдаю. А те что есть, судей хозяйственного судей (они водном здании). Есть служебные, дорогие, но я не считаю что обл.прокурор должен на Таврии ездить.
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ой не могу! только алкаш по недомыслию слегка тронул "людых друзив" припиздента с шоблой, как шоколадные "санкции" не замедлились, бугага
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с 59 до 37 тыс. грн...

ЭТО ПРОРЫВ!!!!
Аж целых 20 тыс сэкономили!!! Ну теперь страна заживет!!
Ради этого стоило бороться!!
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у Генерального прокурора держави (!) платня має бути в еквіваленті 15-20 тис доллярів США на місяць, у заступників - 10, у начальників департаментів - 8 і тд.
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тоді буде зачароване коло:
малі оплати-пошук заробітків-корупція- гальмування економіки-незадоволення народу-ще більше зменшення оплат-ще менші оплати- пошук заробітків- і тд і так вже багато років.
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Ну видите ли... каждый охранник, кассирша или уборщица, считает что ничем не хуже прокурорского
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Конечно не хуже, даже лучше. Охранник, кассирша или уборщица не наносят столько ущерба Украине, как прокурорское кодло, берущее взятки миллионами. Автопарк под областной прокуратурой впечатляет, и это при скромных зарплатах. Их всех надо закрывать по статье "незаконне збагачення", только у нас Закон не работает.
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А може просто з кадрами проблеми? Чому чесна і порядна людина патріот своєї держави не може займати таку посаду за зарплатню скажімо в 20000 грн? Ні, треба блАтного всучити, що б отримував 200000 та ще й крав, а за те Шо його властьімущі поставили на цю посаду вирішував їхні забаганки
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потому что там нет таких зарплат, а честные, как показала практика, за 8 тыс., в наше время, не горят желанием даже в патрульной полиции работать....
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А где столько платят?
Я вам и ответил почему нельзя, потому что платят 8, а не 20. На 20, возможно и нашли бы.
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Да сейчас и молодежь то не сильно хочет трудится... Вот у меня пара с соседнего подъезда. Едут на сезонные работы в Польшу. Побудут там месяца два-три. Осенью приедут, за месяц прогуляют заработанное газ-квас ежедневно (я не скажу, что они алкаши, но шумные ребята), а потом сидят на родительской шее до следующего сезона. А на предприятие их не загонишь...
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Можно узнать, охранник чего, кассир и уборщица где, могут соответствовать уровню прокурора области, или "берущего миллионы" я так понимаю высший генералитет ГПУ?
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Тогда они станут независимы. Кроме того, вы обратите внимание на оклады низовых и молодых, которые со всеми накрутками в районе 8 тыс. получают, и то очень недавно. До этого получали по 3,5...
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Я достаточно хорошо проанализировал менталитет как совка , так и постсовкого периода гомосоветикус и пришёл к выводу : "Как волка не корми , а у медведя всё-равно хер больше ! "
( Воровали и будут воровать независимо от оклада , тут только надежда на передовые западные технологии генной инженерии - массовое внедрение гена "антивор" , иначе толку не будет . )
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нет, надо устранять системные проблемы. Там четкая вертикаль, и она поддерживается майновой зависимостью. Не будешь угоден, будешь жить на одну зарплату, а в наше время, один костюм, что бы им на работу ходить, стоит больше ихней зарплаты... Если поднимут хорошо зарплату низовым, верхи рискуют потерять управление. Вот и причина всего что происходит. Так везде - ментов, СБУ шников, прокурорских, налоговой и т.д.
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Лучше пусть кабмын скажет во сколько раз увеличил премии и надбавки типа "за заслуги","за секретность" и за прочую ересь.Думаю в сумме тысяч 350-400 наберётся.
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Оклад чуток сократили, а премию увеличили до 7 млн. грн. каждому. Минюст уже отработал данную схему.
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Пусть его содержит сынок - владелец киевской переписанной недвижимости.....
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Он не ворует, а крышует, поэтому топор здесь необходим!
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Кабмин уменьшил оклад генпрокурора с 59 до 37 тыс. грн

МАМАЙ КЛАНУСЬ, ШО ОН АБИДИЦЦА И КУШАТЬ СТАНЕТ МЕНЬШЕ...
( на два раза меньше пожрёт в ресторане "Эдем" под Киевом, который шмаляет в небо салютами и днём и ночью на радость едокам в воюющей стране)



.
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Да то на дураков рассчитано , он леваком доберёт в разы больше , да плюс жена Ягуля капусты нашинкует в админе президента .
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А теперь считайте. Зарплата рядового прокурора в пределах 8 тыс. Что платил себе Луценко?
59 кусков это должностной. + у него скорей всего первая форма допуска, а значит еще 20% от этой суммы. еще 12 тыс. Дальше надбавка,в роде бы за особые условия, до 40% от должностного, то есть еще 24 тыс. и наконец, рядовые прокурорские получают 100% премии (иногда по праздникам больше) себе же любимому, в ГПУ, он установил от 400 до 700%. Вот и помножьте полученную сумму на 700...
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Какое то враньё. Юра сам говорил перед камерой что оклад ген. прокурора чуть более девяносто тысяч наверное научились брать пример по вранью со свинособак. что не так?
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Теперь он будет компенсировать потерянное взятками?
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