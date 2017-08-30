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 Политика Украины
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Все про:Львовщина (1600) образование (1589) Порошенко (13657) школа (1798)

 Сегодня именно здесь место украинского Президента, - Порошенко на открытии школы во Львовской области

порошенко

Президент Петр Порошенко во время открытия школы во Львовской области назвал образование главным приоритетом Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"Почему сегодня именно здесь есть место украинского Президента? Некоторые подумают, что открытие школы якобы абсолютно рядовое событие. Нет, это демонстрация приоритетов Украины. Что является приоритетом для Украины? Образование. Чем является образование? Это ключ к успеху, успеху Украины и успеху украинцев. Это очень хорошие и важные традиции", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Китай планируют обмениваться студентами педагогических вузов

Напомним, что ранее Петр Порошенко посетил Донецкую область с рабочим визитом, где открыл 3 школы. Во время визита школьники спели гимн Украины, который президент назвал самым лучшим.
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самий кращий президент за всю історію україни
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До Стюарта і Фантома. Живу недалеко від цієї школи. Був на відкритті. Відкриття школи - велике свято для всієї округи. Радість для батьків і дітей. Присутність на відкритті президента - щастя для місцевих жителів і це було написано на лицях батьків і дітей. Хто вам(Ст і Фан) дав право лити гімно на свято кількох тисяч людей? Для вас, касабів, святом вважається роздача дурняка з лопати?
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Порохобот, а ты не в курсе в строительство скольких школ обошелся ненужный визит офшорника? Тогда счастье появилось бы и у мешканцив других округ. А ты бы удовлетворился и фотокарточкой. Чы щастя в тебе лічно поцілувати пєсок, по которому он ходіл?
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Я порохобот? А ти, суко продажна, х-лосос, х-лобот, касаб, мокша андрофагішна. Від тебе смердить трупом і гноївкою. Слава Україні! Смерть ворогам.
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А ну скажи, что тот, кто вкладывает деньги в экономику Козлостана такое же хуйло как и Хуйло. И мы посмотрим кто тут хуйлобот. А вообще, возьми ватман и напиши на нем содержание своего жополизского комента и выйди с ним на улицу Львова. Потом расскажешь сколько раз тебе расквасили пыку. И потом, порохобот, ты за своим истеричным визгом так и не ответил - в ремонты скольких школ обошелся визит с ножыцями твоего упыря?
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так що цій сраколизці говорити, коли воно на зарплаті. Хоча спостерігається позитивна динаміка по зменшенні затрат на візит : стіни нема із сітки, як в Одесі.
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Публічні висери таких х-лоюля-холопів, за два роки до виборів, позбавляють Україну інвестицій на мільярди доларів. І ви це добре знаєте. Тому лиєте гімно всюди де присутній президент України. Читай, продажний, книгу Л.Кучми: "Україна не росія". Перший Майдан був помаранчевим. Другий - горіли покришки і летіли коктейлі молотова та гинули кращі сини України. Третій - масово виріжуть вас касабських виродків по всій території України. Напрошуєтесь - напроситесь
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продажная ты тварь, с чего про тимошенко вспомнил, лучше расскажи, как сынуля минометчик в сингапур смотался ...
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Порохобот, ты опять истеришь и увиливаешь от ответов. Что касается инвестиций, то понятно, что их отсутствие не из-за мега коррупции шоколадных воров, а из-за их критики 95% ми украинцев. М-да. Похоже, что у Гани Гебельсовны буа еще и третий сынок, и он загубывся десь у Львови.. Теперь по поводу кныжок. Любимый порохобатами и рыгоботами автор Кучма стал причиной народных протестов из-за убийства Гии Гонгадзе и ты своим шамканьем и жополизством только паскудишь имя его жены. Из-за кучминого стпвленника начались 2 Майдана. И третий, которого вы так боитесь, тоже будет из-за еще одного его кудрявого выкормыша. Только дожить до него у тебя есть только один шанс - если ты не будешь публично высказывать свои соевые мысли, бо львивяны тебя порвут. Так шо гавкай только в интернете. А про ватман забудь. А то я буду чувствовать вину за смэрть порохотролля
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Граждане , подскажите мне кто по рангу должен открывать школу!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
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враховуючи, що всі припізденти були гавнюками - то так
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А чего ж ты мил человек пишешь Украина с маленькой буквы ? Уж не кацап ли ты?
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поросенко - ты не президент, а брехуйло и национальный херой раши ..
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у вас дуже обмежені знання по історії України
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Уявляю, як в 12 клас ідуть вагітні дівчата. Чи може декретну відпустку надавати в 12 класі?
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прямо так уже все к 12 классу беременные) это изредко, последнее время увеличился возраст когда начинают собираться рожать, во-первых наверное по примеру Европы где не спешат обременяться, создавать семью, вроде, во-вторых из-за далеко не процветающей экономики в стране, низкого уровня жизни, ведь дети очень дорого, вот и стремятся "стать на ноги" самостоятельно прежде чем, а может и нет
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хотя я права и не права в этом, да, в неблагоприятных условиях инстинкт размножение блокируется и работают другие инстикты - самосохранения, так это срабатывает, это нормально, но, например в сытой и благополучной, продвинутой Японии дело с рождаемостью дошло до такой ручки, молодёжь так забила на это и расслабилась, гедонизм, что пришлось принимать меры на государственном уровень, так что не знаю
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Украинцы это поняли и массово выезжают на учёбу в Польшу, где условия намного лучше, чем у нас.
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в приграничных областях уже и хавку оттуда возят- потому что дешевле. покращення.
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Цикаво, президент Польши тоже ездит по воеводствам, чтоб стрички ножницами чиркать? Или он не понимает значимости образования нации?
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Образование - это приоритет Украины и ключ к успеху нашего государства и граждан, - Порошенко.

Выполнение продовольственной программы - один из важнейших шагов развития нашего социалистического государства. Похоже, правда?
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Или вот еще на это схоже: "Учиться! Учиться. Учиться... " (В. И. Бланк)
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открытие школ - действительно не рядовое событие, а сенсационное. Обычно школы сейчас закрывают, и закрывается их больше, чем открывается. Образование разваливается, и лицемерие Порошенко опять не к месту.
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Лицемер
За последние два года в Украине закрыли 267 школ, включая вечерние, специальные и школы-интернаты, сообщает пресс-служба министерства образования и науки
http://korrespondent.net/ukraine/3614950-v-ukrayne-za-dva-hoda-zakryly-pochty-300-shkol
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а де ще рАшенівського заводика бракує?
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нащо? це вирощування покоління для еміграції до Польщі.
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Он что, свои речи из Василия Рыбникова выдергивает или прямо у Захарченки?
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После его брехни и массового ограбления народа Украины, такие изречения нашего негаранта я воспринимаю как лицемерное пиарство, доверие к нему 0.

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Это видно из выполнения вашей программы действияуменьшения финансирования начальной ,средней и высшей школы, уменьшение количества средних и высших учебных заведений(особенно в сельской местности),программы подготовки для дибилов,отмена экзаменов и наконец платное высшее образование.Я все достижения учел?Да такого уродства в сфере образования трудно придумать.Я за Саакашвили только потому,что он за бесплатное государственное образование для КАЖДОГО желающего учиться,причем даже за рубежем.Образование это базис.Есть образование страна будет жить.Вы и вам подобные ее убивают стратегически.
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Той, хто тебе, порохоботику, без роботи залишить, адже ти нічого путного робити не вмієш
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я багато чого вмію, але Порошенко мене не бере до роботи. Але то його проблеми.
Саакашвілі мені також нічого не дасть доброго. Мені про нього стало ВСЕ ясно, коли він попер на Чернігівщину агітувати на виборах, при цьому був Головою Одеської ОДА.
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Кресло под Петром Алексеевичем очень сильно зашаталось, похоже ему уже этой осенью на нем не усидеть!
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а он остановки автобусные открывать не собирается?
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Поучиться что ли решил? Именно в школе... Ну-ну, ему виднее, может и не помешает. А работу как с учебой будем совмещать? Или нового презика возьмем, пока некоторые будут наполняться знаниями?
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Каждый год количество школ в Украине сокращается на примерно на 300 шт. Не могу понять что он там открывает? Какую-то школу, созданную на базе двух закрытых?
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Предвыборная компания стартовала...Трындеть он умеет...и при этом никого не слушает, кроме своих лизожопов что он отец нации и мессия.
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Ахаха)))

Эту школу?
Сегодня именно здесь место украинского Президента, - Порошенко на открытии школы во Львовской области - Цензор.НЕТ 1046 Потому как младшенькие трое эту заканчивали, в Шропшаеровской области что на Великобританщине.
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Учитывая отрицательную демографию(одну из наихудших в мире) и массовое бегство населения от "жити по-новому" на заработки за бугор, то школы очень скоро совсем не понадобятся..Даже торжественно открытые..
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с сегодняшнего дня, выражая гражданскую позицию, я обязуюсь публиковать из открытых источников любую информацию о гражданине п.а. порошенко изобличающию его противоправную деятельность на должности Президента Украины, направленную на личное его обогащение и во вред Народу Украины! ____________________"Автогаз национального позора. Схема Медведчука-Порошенко На самом деле, наезды СБУ на бизнес - это не только тема сжиженного газа для авто. За последние месяцы ко мне как депутату поступают десятки обращений о том, как СБУ атакует конкретные предприятия или целые отрасли. По данным бизнес-омбудсмена Альгирдаса Шеметы, в этом году число жалоб бизнеса на СБУ непропорционально больше, чем на других правоохранителей. Поэтому лишение СБУ несвойственных ей функций расследования экономических преступлений является политической задачей для парламента. А история со сжиженным газом - яркой иллюстраций того, куда заводит желание заработать с использованием СБУ в качестве подмастерья по сколачиванию коррупционного капитала.
Нынешний коллапс на рынке автогаза является прямым результатом действа в двух актах, где желание озолотиться на нищих украинцах превысило долг служения народу.
Акт 1
Эта история началась с того, как в ноябре 2016 года на границе Украины были остановлены эшелоны цистерн со сжиженным газом, который стал очень популярным из-за его дешевизны. Собственно, водители вкладывались в установку газооборудования и через несколько месяцев отбивали потраченное, а дальше ездили со значительной экономией. Эта значительная разница между ценой газа и бензина привлекла рейдеров и коррупционеров. Если покупают за 10 гривен за литр, будут покупать и за 15 - а разница ляжет в правильный карман.
На момент вмешательства СБУ рынок автогаза был демонополизирован, в нем участвовали десятки, если не сотня, игроков с долями 3-8 процентов. Но, неизвестно на какой сходке, с осени прошлого года этот рынок Порошенко решил "подарить" Виктору Медведчуку. А СБУ вместо борьбы с возможной угрозой нацбезопасности при монополизации рынка Медведчуком, этой монополизации всячески способствовала.
Все началось с того, что департамент "К" СБУ (так называемый департамент по борьбе с коррупцией) начал уголовное производство в отношении 16 трейдеров по подозрению в финансировании терроризма. После чего Энергетическая таможня ДФС по требованию спецслужбы остановила оформление газа.
Время шло, подтверждения финансирования терроризма не находили - более того, оказалось, что многие заблокированные трейдеры поддерживали украинскую армию и добровольческие батальоны, строили им жилье, финансировали центры реабилитации и так далее. Поэтому блокаду трейдеров СБУ продолжила под новым поводом - необходимости провести экспертизу содержимого в цистернах сжиженного газа на наличие "сильнодействующих и отравляющих веществ". Само по себе это абсурд, но сработало. Правда, никто забор проб на это не делал, цистерны месяцам стояли в отстойниках на железнодорожных станциях.
После этого креатив СБУ пошел еще дальше - они потребовали у УкрЗализницы проверить колесные пары в поездах на предмет взрывчатки.
Последним аккордом зачистки рынка стало введение Степаном Кубивым как министром экономики персональных санкций на этих трейдеров по представлению СБУ. Это представление лично подписывал заместитель главы СБУ и глава управления "К" (борьба с коррупцией) одиозный Павел Демчина - креатура "того самого" Грановского, который является смотрящим Порошенко за спецслужбой, прокуратурой и судами.
Только после громкого резонанса, после обращений в посольства и НАБУ, после круглых столов, после брифингов в Раде, после выступлений с трибуны, поле депутатских обращений сперва Минэкономики сняла санкции, а затем СБУ отпустила товар, который блокировала три с половиной месяца. Я лично водил трейдеров к Кубиву, чтобы он посмотрел в глаза людей, которых он одним росчерком пера на представление СБУ лишил бизнеса, украинцев - рабочих мест, а Медведчука - конкурентов.
В итоге этой блокады, никаких нарушений выявлено не было. Правда, перед трейдерами даже никто не извинился, хотя они потеряли огромные деньги на аренде железнодорожный цистерн, которые простаивали по три с половиной месяца, на курсовой разнице, на отвлечении оборотных средств, на адвокатов. Для примера, один из заблокированных тогда трейдеров, "СВГ Плюс", сосчитал свои убытки в 6 млн гривен и судится за их компенсацию. Другой пример - "УкрГазПетролеум": в августе 2016 он импортировал 4200 тонн сжиженного газа, а в августе 2017 - ноль. Их счета до сих пор арестованы, компьютеры и документация изъяты, одна проверка приходит за другой - хотя уже даже и забирать нечего.
Акт 2
Следом за зачисткой рынка руками СБУ, в игру на стороне путинского кума Медведчука вступили российские власти. Федеральная служба технико-экспортного контроля установила, что единственным поставщиком газа для Украины будет "Роснефть", а его получателем - компания "Протон Энерджи", зарегистрированная в Швейцарии (адрес регистрации не должен вводить в заблуждение, так как печально известный посредник РосУкрЭнерго тоже был прописан в кантоне Цуг). Получить свою квоту поставок в Украину попытался также перебежчик Сергей Курченко, который во времена Януковича "сидел" на сжиженном газе, однако так и не начал работать - ему, в отличие от Медведчука, СБУ не давало зеленый свет.
Сейчас весь объем сжиженного газа "Роснефти" продается прокладке "Протон Энерджи". При чем, делается это на эксклюзивных условиях: как говорят злые языки, российская монополия отдает ресурс "Протону" по формуле "котировка Аргус минус 23 долларов", а "Протон" продает украинским трейдером с комиссией "котировка Аргус плюс 25". В итоге, главная прибыль операторов этой схемы накапливается на счетах "Протон Энерджи". Возникший дефицит газа можно долго объяснять проблемами, которые возникли у посредника - но, в том то и дело: если бы Украину не положили под Медведчука, то его проблемы не стали бы нашими проблемами!
Схема реализовывается через его младшего партнера - владельца (по документам) компании "Протон Энерджи" гражданина Израиля Нисана Моисеева (программа "Схемы" Радио Свобода снимала даже, как они вдвоем прилетали в Киев на частном самолете Медведчука и, прощаясь, поцеловались). Текущие же политические вопросы "закрывает" многолетний соратник Медведчука и его брата, депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак. Понятно, что ни Козак, ни Моисеев никогда не смогли бы получить такие условия, если бы у них не было вышестоящей крыши.
Итог передела рынка таков: ноябре прошлого года, до введения санкций, структуры Медведчука ("Креатив") имели 1 процент рынка импорта сжиженного газа, а с мая и до сих пор порядка 30-40 процентов рынка импорта. Одновременно упали доли компаний, которые были под следствием СБУ, закончившегося ничем - они упали с 30 до 11 процентов.
Вся эта история - тотальный позор СБУ, а исполнительный продюсер схемы Павел Демчина, которого словили за руку, подал на меня и Давида Сакварелидзе в суд.
Но главная проблема в том, что речь идет не о самодеятельности Демчины, а исполнение команды Банковой. В разгар весеннего кризиса по импорту сжиженного газа вышло заявление главы администрации президента Порошенко Игоря Райнина, который поддержал блокаду независимых трейдеров.
Надо прекратить себя обманывать. Зачистка рынка сжиженного газа не могла быть сделана без санкции Порошенко. И, зная действующего президента, трудно поверить, что он дал добро перекроить отрасль и вывести Медведчука в лидеры без получения "чаевых".
Тем более перед этим компания "Протон" получила добро от Антимонопольного комитета Украину на покупку сети заправок, находившихся в собственности "Роснефти" (на которую наложены международные санкции!) и работавших под брендами Formula, ТНК, "Золотой гепард", "Смайл". И еще: сжиженный газ - лишь одно направление Медведчука. Он также является "крестным отцом" схемы поставок дизеля, купленного в "Роснефти" по аналогичной дискнонтной программе, с прокачкой его по нефтепродуктопроводу на Новоград-Волынский. Выходит, что украинские потребители не только финансируют путинского кума. Условия Медведчука убивают конкуренцию на рынке дизеля. И, к сожалению, с этой схемы в чей-то хорошо обставленный кабинет на Банковой тоже заносят откат.
Понятно, что так дальше жить нельзя. Еще более понятно, что никогда украинские коррупционеры добровольно не отказывались от кормушки. Поэтому украинские граждане или объединятся в борьбе за честную власть - или эта власть будет наживаться на нас и дальше. с. лещенко"
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А ми ще з кацапів сміємося (про водонапорну колонку в Томську). Тут президент відкриває районні школи - відремотовані і це вже ПЕРЕМОГА.
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не відремонтовану, а новозбудовану. Її обіцяли збудувати ще при твойому мавпоподібному Брежневу.
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Вчера в Некрасовке (Новая Москва) открыли самую большую школу в России - на 2 400 школьников, площадью больше 30 тыс. кв.м, Несколько корпусов суперсовременной техникой.

Для открытия хватило и мэра...

https://youtu.be/SEjBCdC_hFk
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Показухой интересуешься? Молодец, садись 5!
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Хуйлу ніколи, він відкриває нічні хокейні турніри.
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Ну, как же ж там без него? Ведь без этого же торжественного обрезания с последующей нажираловкой по случаю приезда щеколатного хряка ни одна школа толком не сможет учить детей... Вот молодца! Достаточно участвовать в церемониях и обещать. Фсё. Ну, и воровать еще непременно. Ах, да... Перво-наперво кровавые договорняки с пукиным утрясти.
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При королевских дворах были разные должности: постельничий, дворецкий, конюший и т.д. Но открывальщика всего и вся - это только у нас. Хоть бери и в Конституции пропиши.
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1 сентября день начало 2-й мировой войны, а в Украине День знаний, какое лецимерство!
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ПРОПОЗИЦІЯ: Залишити в цій школі Петю Рошена директором з президентснкою платнею. Назад до Києва НЕ ПУСКАТИ!!!
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У меня тут возле дома кто-то выбоину на дороге строительным мусором засыпал, вот жду Петю...
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стоимость строительства школы сейчас (и со времён овоща) завышена от реальных цен, процентов на 40!!!
школы просто золотые!!!!
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Президент еще какой страны открывает то мост, то школу? Ему больше не чем заняться?
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В Дании тоже открывают школи и мосты , в присутствии самой Королевы! И что тут такого ?
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Фосфорная Горловка‏ @natohawks 28 авг.ЕщеТак выглядит школа в освобожденном от российских террористов Покровске (бывш. Красноармейск) ...а ведь тут могли быть духовно-скрепные руиныСегодня именно здесь место украинского Президента, - Порошенко на открытии школы во Львовской области - Цензор.НЕТ 7193
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Семимильными шагами мы движемся к открытию водопроводной колонки с оркестром и патриотическими печнями. Ведь кто же, если не он? Какие тут вообще могут быть альтернативы? Встаем с колен!
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Лиза Богутская (С)
Петр Алексеевич.
Тут идут горячие споры о том, что вы начали серийно, как маньяк, открывать больницы, мосты, садики, школы, радиовышки и т.д.
Народ уже хочет вас приглашать на свадьбы. Ну там, поздравить молодых, выпить, закусить... Спеть при надобности.
Но это такое, под настроение.
Я вот что вам предлагаю. Это будет самое сильное ваше открытие. Его даже на Западе оценят. Кстати, даже можете пригласить Марию Максакову спеть по случаю.
Вы можете поехать 10 числа на пункт пропуска Краковец и с цветами и хлебом- солью встретить Михаила Саакашвили. Речь заготовите о демократии и верховенства права.
Прикиньте, как это будет резонансно!
А представляете, сколько людей приедет вас поддержать? Это не 15 человек на мосту. И даже не старшая группа в детском саду!
Это точно такая же возможность, как была у Януковича в Вильнюсе, после чего вы на трактор полезли.
Петр Алексеевич.
Закончите свою каденцию достойно.
Понимаю, что это уже практически не возможно, но если хорош
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Ну ти же всрався і непогано себе відчуваєш...
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+ Люцифер
Идиот! Сегодня именно здесь место украинского Президента, - Порошенко на открытии школы во Львовской области - Цензор.НЕТ 6754
Я школы не открываю, я туда хожу посцать...
А тебе желаю не дрочить и беречь здоровье ))))
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Порошенко открывает мосты на Донбассе, отремонтированные школы там же, присутствует на открытии школ по Украине, а "народ" беспокоится, "А соответствует ли это "Табели о рангах"?...". Вы мне напоминаете тех, кто составлял "роспись" для употребления различного вида форм одежды при императорах российских - даже предписывалось, где, когда и какие штаны одеть - при заложении кораблей - одни, а при высочайшем балу - иные... И даже на балах - если танцуешь - одна одежда, не танцуешь - иная...Читал воспоминания графа А.А. Игнатьева, "Пятьдесят лет в строю" - свихнуться можно...
Делать нечего комментаторам, только Порошенку "в жопу заглядывать..."?! Или, "В чужих руках Х.й всегда толще?! Считаешь, что кто-то что-то плохо делает - возьми, и сделай лучше! А "тявкать из подворотни", а также, "считать чужие деньги - удел завистников, бездельников и лентяев...".
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для мене приємно б прозвучало, що Петя Рошен приїхав до Львова на відкриття заводу з очистки фільтріаційних стоків на Грибовецькому сміттєзвалищі, або на відкрітті низки сміттєпереробних центрів у Львові; а ви захищаєте кримінальну особу, якій Богдан Хмельницький або Петро Сагайдачний відрубали б голову
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Добавлю: у нас Порошенко ничего не открывал, но жители довольны - столько дорожного полотна за год лет "...надцать" не восстанавливали. И это - не "ямочный" ремонт, а реально, новое полотно. Зять мечтает об одном - выспаться, столько работы навалилось...
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скільки угробив молодих патріотів у ато, наскільки збідніло населення України,скільки молоді виїхало працювати за кордон від тотального безробіття, у новинах лише міліонні хабарі , корупціонери і хабарники займають державні пости, стають генералами, жодної реформи не проведено, діти вмирають від раку, бо нема за що лікувати і це дрібота перечисленого, то ті пару кілометрів дороги на яких паше твій зять до великої сраки.
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- Последнее время всё какие-то стрёмные пиар-акции у нашего президента : то где-то на луганщине "открывает" какой-то мост через речку-гнилушку то ещё какую-то хрень даже не третьестепенную....то вот областную школу...государственного масштаба...
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"ДубБук", не "деревенейте" окончательно... "мост через речку-гнилушку" - стратегический, по нему пойдут танки для освобождения Донбасса. Да, даже если не пойдут - неужели плохо, что на Донбасс понемногу возвращается жизнь и Наш с Вами, (и выбранный нами) Верховный представитель, присутствует при этом?
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та не, дорогой, брешешь!
твое место сейчас в окопе под Авдеевкой!
ибо и тебе и твоим сыновьям есть что защищать!!!!
а пацанам там, в окопе, только и осталась что удача и вера, любовь и надежда, Родина и свобода, а остальное - в носовой платочек помещается (это не золото, как Вы подумали и не "боевые", а крестик, иконка, рисунок сына и "фенечка" жовтоблакитна)
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Тянет на номинацию в книге рекордов гиннеса - самый дорогой в мире ленторез.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня именно здесь место украинского Президента, - Порошенко на открытии школы во Львовской области
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