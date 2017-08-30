 Кабмин принял проект постановления о выплатах пострадавшим на Майдане

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 30 августа на заседании Кабинета министров Украины, министр-соцполитики Андрей Рева внес на рассмотрение Кабмина проект постановления о внесении изменений о порядке выплат пострадавшим и раненным на Майдане.
"Необходимо обеспечить надлежащую организацию выплаты одноразовой помощи членам семей лиц, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в общественных акциях протеста, которые состоялись в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года. Ппроект предполагает приведение постановлений кабинета министров в соответствие со статьей 2 Закона Украины "Об установлении госпомощи пострадавшим участникам массовых акций протеста и членам их семей", - сказал он.
По словам Ревы, к членам семей относятся не только те, кто проживает в зарегистрированном браке, но и те, кто проживает в одном доме и такой регистрации не имеет.
Правительство приняло это решение единогласно.
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"Кабмин принял проект постановления"
- ЕЩЁ ПРИНИМАЙТЕ ПРОЕКТ ДНЯ ПРИНЯТИЯ...
- ПОТОМ ПРОЕКТ КЕМ ПРИНЯТИЯ...
- ПОТОМ ПРОЕКТ В КАКОЙ ДЕНЬ ЛУННОГО КАЛЕНДАРЯ ПРИНИМАТЬ...
= ПОТОМ ПРОЕКТ СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫДЕЛИТЬ...
- ПОТОМ ПРОЕКТ НАЛИЧНЫМИ ИЛИ БЕЗНАЛИЧНЫМИ ИЛИ ГРОЙСМАНОВСКИМИ "ЖИВЫМИ" (с) ...
- ПОТОМ ПРОЕКТ ....
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УЖЕ ДАВНЫМ ДАВНО НАДО БЫЛО ПРИНЯТЬ И РАССЧИТАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ ОТДАЛИ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ А ТО И ЖИЗНЬ, ЧТО БЫ ВЫ УСЕЛИСЬ ВОЗЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОРЫТА !!!
или ждёте пока все они вымрут или вы получите статус "попередников" и разбежитесь по виллам-домишкам в другие страны.
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