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 Политика Украины
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 Кабмин принял проект постановления о выплатах пострадавшим на Майдане

рева

Речь идет об участниках акций протеста, которые получили телесные повреждения средней степени тяжести.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, 30 августа на заседании Кабинета министров Украины, министр-соцполитики Андрей Рева внес на рассмотрение Кабмина проект постановления о внесении изменений о порядке выплат пострадавшим и раненным на Майдане.

"Необходимо обеспечить надлежащую организацию выплаты одноразовой помощи членам семей лиц, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в общественных акциях протеста, которые состоялись в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года. Ппроект предполагает приведение постановлений кабинета министров в соответствие со статьей 2 Закона Украины "Об установлении госпомощи пострадавшим участникам массовых акций протеста и членам их семей", - сказал он.

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По словам Ревы, к членам семей относятся не только те, кто проживает в зарегистрированном браке, но и те, кто проживает в одном доме и такой регистрации не имеет.

Правительство приняло это решение единогласно.
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три, почти четыре года понадобилось, чтобы подготовить проект о выплатах героям революции, благодаря которым эти политики пришли к власти! Стыд и позор, казалось бы элементарные вещи, но тянутся годами. эффективность и КПД Рады и правительства меньше нуля
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послушать, то все проблемы должны были решить в первый день или неделю, после любого действия пишут "почти nn года понадобилось, чтобы..."
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А потом, по другому постановлению того же правительства соевых мародеров из-за внезапно появившихся доходов, их всех лишат т. н. субсидий. И деньги налогоплательщиков мимо родственников Майдана плпвно перетекут в карманы Ахметова и других настоящих победителей Революции гидности
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Кабмин принял проект постановления о выплатах пострадавшим на Майдане

"Кабмин принял проект постановления"
- ЕЩЁ ПРИНИМАЙТЕ ПРОЕКТ ДНЯ ПРИНЯТИЯ...

- ПОТОМ ПРОЕКТ КЕМ ПРИНЯТИЯ...
- ПОТОМ ПРОЕКТ В КАКОЙ ДЕНЬ ЛУННОГО КАЛЕНДАРЯ ПРИНИМАТЬ...
= ПОТОМ ПРОЕКТ СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫДЕЛИТЬ...
- ПОТОМ ПРОЕКТ НАЛИЧНЫМИ ИЛИ БЕЗНАЛИЧНЫМИ ИЛИ ГРОЙСМАНОВСКИМИ "ЖИВЫМИ" (с) ...
- ПОТОМ ПРОЕКТ ....
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УЖЕ ДАВНЫМ ДАВНО НАДО БЫЛО ПРИНЯТЬ И РАССЧИТАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ ОТДАЛИ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ А ТО И ЖИЗНЬ, ЧТО БЫ ВЫ УСЕЛИСЬ ВОЗЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОРЫТА !!!
или ждёте пока все они вымрут или вы получите статус "попередников" и разбежитесь по виллам-домишкам в другие страны.

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Они приняли проект.Всем срочно премии.И через сколько лет ждать выплат?10-20.
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Все простые украинцы пострадали в результате их майдана. Неужто нам деньги вернут?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин принял проект постановления о выплатах пострадавшим на Майдане
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