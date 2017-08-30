 ProZorro будет автоматически определять потенциально сомнительные тендеры, - Нефедов

Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По многим показателям мы можем определить тендеры, которые вызывают подозрения. Хотим отсечь в автоматическом режиме аукционы, к которым есть вопросы… Хотим также, чтобы на их реагировали правоохранительные органы", - сказал он в ходе презентации инструмента риск-индикаторов в среду.
По словам первого замминистра, блокирование тендера может произойти при срабатывании одновременно нескольких риск-индикаторов.
М.Нефедов также сообщил, что в Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект, который расширяет компетенцию Государственной аудиторской службы. Документ прошел рассмотрение профильного комитета.
"И там прямо прописан инструмент риск-индикаторов", - уточнил он.
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Из почти сотни госкомпаний прибыль в прошлом году получили лишь пять, - Нефедов(51)
В ProZorro зафиксирована миллионная закупка, - Нефедов. ИНФОГРАФИКА(11)
"Те конкурсы, которые уже состоялись, скорее, были успехом, чем наоборот", - Нефедов об отборе руководителей госпредприятий(19)
"Стоимость всех госактивов составляет 1 трлн 604 млрд грн", - замглавы Минэкономразвития Нефедов(19)
Украинская реформа, которую признали даже таксисты(0)
Украинская система электронных закупок GoGlobal запущена в Молдове, - замминистра Нефедов(10)
Кабмин утвердил порядок функционирования набсоветов на госпредприятиях: первые планируем сформировать в "Укрпочте", "Укрэнерго" и "Укрзализныце", - Нефедов(17)
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любой програмер эту систему так настроит, что он государству еще и должен будет !
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кто "он" ?
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Собачье сердце М.А.Булгаков
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Журналисты тыкали носом прокуратуру в систему "прозоро". Там явно была коррупция, а толку никакого. Прокуратура и другие (кроме журналистов) и не смотрят "прозоро"
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властьимущихпид()ровпредставителей "элиты"
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Нынешний коллапс на рынке автогаза является прямым результатом действа в двух актах, где желание озолотиться на нищих украинцах превысило долг служения народу.
Акт 1
Эта история началась с того, как в ноябре 2016 года на границе Украины были остановлены эшелоны цистерн со сжиженным газом, который стал очень популярным из-за его дешевизны. Собственно, водители вкладывались в установку газооборудования и через несколько месяцев отбивали потраченное, а дальше ездили со значительной экономией. Эта значительная разница между ценой газа и бензина привлекла рейдеров и коррупционеров. Если покупают за 10 гривен за литр, будут покупать и за 15 - а разница ляжет в правильный карман.
На момент вмешательства СБУ рынок автогаза был демонополизирован, в нем участвовали десятки, если не сотня, игроков с долями 3-8 процентов. Но, неизвестно на какой сходке, с осени прошлого года этот рынок Порошенко решил "подарить" Виктору Медведчуку. А СБУ вместо борьбы с возможной угрозой нацбезопасности при монополизации рынка Медведчуком, этой монополизации всячески способствовала.
Все началось с того, что департамент "К" СБУ (так называемый департамент по борьбе с коррупцией) начал уголовное производство в отношении 16 трейдеров по подозрению в финансировании терроризма. После чего Энергетическая таможня ДФС по требованию спецслужбы остановила оформление газа.
Время шло, подтверждения финансирования терроризма не находили - более того, оказалось, что многие заблокированные трейдеры поддерживали украинскую армию и добровольческие батальоны, строили им жилье, финансировали центры реабилитации и так далее. Поэтому блокаду трейдеров СБУ продолжила под новым поводом - необходимости провести экспертизу содержимого в цистернах сжиженного газа на наличие "сильнодействующих и отравляющих веществ". Само по себе это абсурд, но сработало. Правда, никто забор проб на это не делал, цистерны месяцам стояли в отстойниках на железнодорожных станциях.
После этого креатив СБУ пошел еще дальше - они потребовали у УкрЗализницы проверить колесные пары в поездах на предмет взрывчатки.
Последним аккордом зачистки рынка стало введение Степаном Кубивым как министром экономики персональных санкций на этих трейдеров по представлению СБУ. Это представление лично подписывал заместитель главы СБУ и глава управления "К" (борьба с коррупцией) одиозный Павел Демчина - креатура "того самого" Грановского, который является смотрящим Порошенко за спецслужбой, прокуратурой и судами.
Только после громкого резонанса, после обращений в посольства и НАБУ, после круглых столов, после брифингов в Раде, после выступлений с трибуны, поле депутатских обращений сперва Минэкономики сняла санкции, а затем СБУ отпустила товар, который блокировала три с половиной месяца. Я лично водил трейдеров к Кубиву, чтобы он посмотрел в глаза людей, которых он одним росчерком пера на представление СБУ лишил бизнеса, украинцев - рабочих мест, а Медведчука - конкурентов.
В итоге этой блокады, никаких нарушений выявлено не было. Правда, перед трейдерами даже никто не извинился, хотя они потеряли огромные деньги на аренде железнодорожный цистерн, которые простаивали по три с половиной месяца, на курсовой разнице, на отвлечении оборотных средств, на адвокатов. Для примера, один из заблокированных тогда трейдеров, "СВГ Плюс", сосчитал свои убытки в 6 млн гривен и судится за их компенсацию. Другой пример - "УкрГазПетролеум": в августе 2016 он импортировал 4200 тонн сжиженного газа, а в августе 2017 - ноль. Их счета до сих пор арестованы, компьютеры и документация изъяты, одна проверка приходит за другой - хотя уже даже и забирать нечего.
Акт 2
Следом за зачисткой рынка руками СБУ, в игру на стороне путинского кума Медведчука вступили российские власти. Федеральная служба технико-экспортного контроля установила, что единственным поставщиком газа для Украины будет "Роснефть", а его получателем - компания "Протон Энерджи", зарегистрированная в Швейцарии (адрес регистрации не должен вводить в заблуждение, так как печально известный посредник РосУкрЭнерго тоже был прописан в кантоне Цуг). Получить свою квоту поставок в Украину попытался также перебежчик Сергей Курченко, который во времена Януковича "сидел" на сжиженном газе, однако так и не начал работать - ему, в отличие от Медведчука, СБУ не давало зеленый свет.
Сейчас весь объем сжиженного газа "Роснефти" продается прокладке "Протон Энерджи". При чем, делается это на эксклюзивных условиях: как говорят злые языки, российская монополия отдает ресурс "Протону" по формуле "котировка Аргус минус 23 долларов", а "Протон" продает украинским трейдером с комиссией "котировка Аргус плюс 25". В итоге, главная прибыль операторов этой схемы накапливается на счетах "Протон Энерджи". Возникший дефицит газа можно долго объяснять проблемами, которые возникли у посредника - но, в том то и дело: если бы Украину не положили под Медведчука, то его проблемы не стали бы нашими проблемами!
Схема реализовывается через его младшего партнера - владельца (по документам) компании "Протон Энерджи" гражданина Израиля Нисана Моисеева (программа "Схемы" Радио Свобода снимала даже, как они вдвоем прилетали в Киев на частном самолете Медведчука и, прощаясь, поцеловались). Текущие же политические вопросы "закрывает" многолетний соратник Медведчука и его брата, депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак. Понятно, что ни Козак, ни Моисеев никогда не смогли бы получить такие условия, если бы у них не было вышестоящей крыши.
Итог передела рынка таков: ноябре прошлого года, до введения санкций, структуры Медведчука ("Креатив") имели 1 процент рынка импорта сжиженного газа, а с мая и до сих пор порядка 30-40 процентов рынка импорта. Одновременно упали доли компаний, которые были под следствием СБУ, закончившегося ничем - они упали с 30 до 11 процентов.
Вся эта история - тотальный позор СБУ, а исполнительный продюсер схемы Павел Демчина, которого словили за руку, подал на меня и Давида Сакварелидзе в суд.
Но главная проблема в том, что речь идет не о самодеятельности Демчины, а исполнение команды Банковой. В разгар весеннего кризиса по импорту сжиженного газа вышло заявление главы администрации президента Порошенко Игоря Райнина, который поддержал блокаду независимых трейдеров.
Надо прекратить себя обманывать. Зачистка рынка сжиженного газа не могла быть сделана без санкции Порошенко. И, зная действующего президента, трудно поверить, что он дал добро перекроить отрасль и вывести Медведчука в лидеры без получения "чаевых".
Тем более перед этим компания "Протон" получила добро от Антимонопольного комитета Украину на покупку сети заправок, находившихся в собственности "Роснефти" (на которую наложены международные санкции!) и работавших под брендами Formula, ТНК, "Золотой гепард", "Смайл". И еще: сжиженный газ - лишь одно направление Медведчука. Он также является "крестным отцом" схемы поставок дизеля, купленного в "Роснефти" по аналогичной дискнонтной программе, с прокачкой его по нефтепродуктопроводу на Новоград-Волынский. Выходит, что украинские потребители не только финансируют путинского кума. Условия Медведчука убивают конкуренцию на рынке дизеля. И, к сожалению, с этой схемы в чей-то хорошо обставленный кабинет на Банковой тоже заносят откат.
Понятно, что так дальше жить нельзя. Еще более понятно, что никогда украинские коррупционеры добровольно не отказывались от кормушки. Поэтому украинские граждане или объединятся в борьбе за честную власть - или эта власть будет наживаться на нас и дальше. с. лещенко
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А ВНУТРИ ЕТОГО АВТАМАТА БУДЕТЬ СИДЕТЬ КАРЛИК И...
И РЕШАТЬ ВОПРОСЫ ЗА БАБЛО
.
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