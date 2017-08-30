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 Экс-начальника мариупольской милиции Моргуна за участие в "ДНР" заочно приговорили к 11 годам тюрьмы

Бывший и.о. начальника Мариупольского управления МВД в Донецкой области Олег Моргун приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в террористической организации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приговор Приазовского райсуда Запорожской области от 23 августа. Решение пока не вступило в силу и на него может быть подана апелляция.

Приговор вынесен заочно и будет исполнятся с момента, когда Моргуна удастся задержать. С декабря 2014 года он находится в розыске.

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В мае 2014 году и.о. начальника Мариупольского управления МВД в Донецкой области и полковник милиции Олег Моргун принял участие в общей с представителями "ДНР" прес-конференции, на которой согласился способствовать действиям террористической организации, осуществлять с помощью подчиненных сотрудников милиции общие с представителями "ДНР" патрулирования города. Пресс-конференция проходила в здании Мариупольского управления МВД, где также находились около 50 человек с стрелковым огнестрельным оружием. Но никаких действию по задержанию и разоружению этих лиц начальник милиции не предпринял.

Экс-начальника мариупольской милиции Моргуна за участие в ДНР заочно приговорили к 11 годам тюрьмы 01

Олег Моргун

В октябре 2014 Моргун вышел на пенсию и остался проживать на оккупированной территории.

В марте 2015 возглавил Новоазовскую "районную администрацию "ДНР", а в 2016 по распоряжению главаря "ДНР" Александра Захарченко занял пост "мера" оккупированной Ясиноватой.

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В качестве свидетеля обвинения Моргуна выступила бывшая сотрудница пресс-службы Мариупольской милиции. Женщина присутствовала на общей с представителями "ДНР" пресс-конференции, так как начальник распорядился о проведении видеосъемки. По ее словам, Моргун сам пришел на мероприятие, выступал добровольно и никакого давления на него она не заметила. Свидетель также сообщила, что в помещении находилось много вооруженных людей без опознавательных знаков. О том, что они представляют "ДНР" она узнала позже.



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