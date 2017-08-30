Общие потери России от западных санкций составили 9,5 трлн рублей, - Явлинский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление российской партии "Яблоко".
"Санкции лишний раз показали технологическую зависимость России в самых разных отраслях и уязвимость российской экономики, что наглядно подтвердил скандал с незаконной поставкой газовых турбин Siemens в Крым. Глава политкомитета "ЯБЛОКА", доктор экономических наук Григорий Явлинский оценивает общие потери от санкций в 9,5 трлн рублей - и это до введения США нового пакета ограничений, который еще больше затрудняет доступ к кредитам российским банкам и компаниям в целом ряде отраслей промышленности, в том числе в нефтегазовом секторе. Кроме того, теперь санкции будут накладываться на американских инвесторов, которые вложат деньги в строительство российских экспортных трубопроводов. Все это не предвещает ничего хорошего энергетическим проектам России в Европе, в частности "Северному потоку-2". Очевидный вред наносит и ответное продуктовое эмбарго России, спровоцировавшее резкий рост цен на продукты питания. Даже по официальным данным, первые два года санкций привели к повышению цен на 30%", - говорится в сообщении.
"Очевидно, что новые санкции отразятся не столько на российской элите, бизнесе и персонах из санкционных списков, сколько на экономике в целом - а, следовательно, на рядовых гражданах. Дальнейшая изоляция России может затормозить развитие страны на десятки лет, как это было с Ираном. Причем, у стран Запада есть еще внушительный набор рычагов давления: запрет на продажу сырья в Евросоюз и США, отключение от системы обмена банковскими данными SWIFT, заморозка счетов в западных банках. В этом случае Россия будет окончательно отрезана от инвестиций, будут тормозиться все крупные сырьевые проекты, сократятся масштабы экспорта углеводородов - а это приговор для сырьевой российской экономики", - подчеркнули в российской партии "Яблоко".
Также российские либералы напомнили, что западные санкции введены в связи с оккупацией Крыма, военной агрессией на Донбассе, уничтожение малайзийского рейса МН-17. Для урегулирования ситуации партия "Яблоко" предлагает "урегулировать правовой статус Крыма, инициировав проведение международной конференции по этому вопросу", "прекратить поддержку сепаратистских сил на Донбассе, передать контроль над границей Украине, согласиться на ввод в регион миротворческих сил ООН для предотвращения мести и расправы над населением", а также "объявить план прекращения военного участия России в гражданской войне в Сирии".
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Хорошо, но мало. Дай Бог, к концу года за 20 трлн. деревянных перевалит.
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Это 53 взятки Януковича, полученные от Путина!
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