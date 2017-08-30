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 Общие потери России от западных санкций составили 9,5 трлн рублей, - Явлинский

санкции

Общие потери России от западных санкций до введения США нового пакета ограничений составили 9,5 трлн рублей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление российской партии "Яблоко".

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"Санкции лишний раз показали технологическую зависимость России в самых разных отраслях и уязвимость российской экономики, что наглядно подтвердил скандал с незаконной поставкой газовых турбин Siemens в Крым. Глава политкомитета "ЯБЛОКА", доктор экономических наук Григорий Явлинский оценивает общие потери от санкций в 9,5 трлн рублей - и это до введения США нового пакета ограничений, который еще больше затрудняет доступ к кредитам российским банкам и компаниям в целом ряде отраслей промышленности, в том числе в нефтегазовом секторе. Кроме того, теперь санкции будут накладываться на американских инвесторов, которые вложат деньги в строительство российских экспортных трубопроводов. Все это не предвещает ничего хорошего энергетическим проектам России в Европе, в частности "Северному потоку-2". Очевидный вред наносит и ответное продуктовое эмбарго России, спровоцировавшее резкий рост цен на продукты питания. Даже по официальным данным, первые два года санкций привели к повышению цен на 30%", - говорится в сообщении.

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"Очевидно, что новые санкции отразятся не столько на российской элите, бизнесе и персонах из санкционных списков, сколько на экономике в целом - а, следовательно, на рядовых гражданах. Дальнейшая изоляция России может затормозить развитие страны на десятки лет, как это было с Ираном. Причем, у стран Запада есть еще внушительный набор рычагов давления: запрет на продажу сырья в Евросоюз и США, отключение от системы обмена банковскими данными SWIFT, заморозка счетов в западных банках. В этом случае Россия будет окончательно отрезана от инвестиций, будут тормозиться все крупные сырьевые проекты, сократятся масштабы экспорта углеводородов - а это приговор для сырьевой российской экономики", - подчеркнули в российской партии "Яблоко".

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Также российские либералы напомнили, что западные санкции введены в связи с оккупацией Крыма, военной агрессией на Донбассе, уничтожение малайзийского рейса МН-17. Для урегулирования ситуации партия "Яблоко" предлагает "урегулировать правовой статус Крыма, инициировав проведение международной конференции по этому вопросу", "прекратить поддержку сепаратистских сил на Донбассе, передать контроль над границей Украине, согласиться на ввод в регион миротворческих сил ООН для предотвращения мести и расправы над населением", а также "объявить план прекращения военного участия России в гражданской войне в Сирии".
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схрена сраный рубль как был 0.42 так и остался?
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А Вы думаете, в РФ сумасшедший спрос на гривну?
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Общие потери России от западных санкций составили 9,5 трлн рублей, - Явлинский.

Хорошо, но мало. Дай Бог, к концу года за 20 трлн. деревянных перевалит.
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«Если надо, то мы пальцем будем подтираться». Сергей Доренко о том, зачем россиянам ненависть.
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Многие из рабсиян давно решили, что им незачем подтираться. Вообще.
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Да и то верно . Само высохнет и отвалится .
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Все санкции только на пользу - великий экономист современности ВВХ.
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Учитывая то, что кацапам лишние деньги пользы не приносят, а только вредят, то санкции действительно только на пользу. Когда все кацапы будут работать за пайку, тогда их жизнь обретет гармонию.
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все на первый пролет керченского моста ушло!)))
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Бряхня! Владимир Вольфович говаривали, чё всё только на пользу!
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Он не зря насчёт "последнего пакета санкций США" обмолвился. В этом пакете есть конкретный срок: 180 дней на выявление и обнародование всех материальных ресурсов российской элиты за рубежем. После такого обнародования автоматом встанет вопрос - ОТКУДА ВСЁ ЭТО И СТОЛЬКО? Естественно: расследование-арест-конфицкация. А там не только на счетах, но и в виллах-яхтах сотни миллиардов долл, и это уже НЕ государственных денег, а "честно украденных непосильным трудом", владельцами которых явлюяются конкретные лица, в том числе и те - кто имеет влияние на Путина, и при его поощрительстве всё этого награбил.
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Минутка оффтопа. NY Times Square запустили первую 3D рекламу
Общие потери России от западных санкций составили 9,5 трлн рублей, - Явлинский - Цензор.НЕТ 5874
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блин, круто - не петух из дерьма конечно...., но круто...
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Явлинский родом с Западной Украины, чего он в России нашел?
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А если точнее - из Львова .Выехал туда ещё при Совке , видимо .
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Сonqueror - ну так в маскву все лучшие кадры шли..., а там их уже перековывали под идею империи СССР и рузьке мир... Превращали в янычар не помнящих родства...
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9,5 трлн рублей - это 161 млрд $$$!!!
Это 53 взятки Януковича, полученные от Путина!
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чушь собчачья ... ни куда триллионы рублей не терялися ... сколько их напечатали - столько их и есть
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Да хоть камни с неба, главное чтобы царь сказал шо они вяликие
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Россия -- всегда --- все триста лет -- страна рабов --страна господ !!! Из Кремля никогда не убирали ЦАРЕЙ -- не при Грозном Иване -- не при Ленине и Сталине , не при Брежневе не при Ельцине и тем более при Х... ЙЛЕ севастопольско- ленинградским первом , покорителя лебедей , кораблей , кобелей и истребителя с батискафом .И быдлу России по хер и царям тоже --- САНКЦИИ -- одни привыкли чесать яйца где стоять должен холодильник , другим -- за их расейские бабки любой россиянин лижет и будет лизать их волосатые яйца из Кремля . Кто со мной спорить будет на счет КОЗЛОМОРДЫХ ?
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С Петра Первого до 1917 ЦАРИ обитали в Санкт-Петербурге, а не в Кремле
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Просто мозгов нет, совести, а потом и денег...рабы кремлядей.
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Даже если продукты выросли в цене на 30-50 % , хотя скорее всего на 70%,то при этом доходы населения упали у некоторых на 50-70%. И того общее обнищание от 100 до 140%
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Т е если раньше средне статистический кацап мог поесть , заплатить комуналку, купить телевизор и сьездить в отпуск к морю, сеичас он может себе позволить -лето на огороде, оплатить комуналку со слезами на глазах, ну и на бутылку водки всегда деньги наидутся, в краинем случае, можно вспомнить старую совковую систему " сообразим на троих"
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«Какой же убогой позор: России даже нечем ответить на санкции - ведь иностранцы не держат деньги в наших банках, не ездят на наши курорты. Остается только вводить санкции против собственного народа, брать его в заложники, морить голодом, чтобы давить на нервы цивилизованных стран. Это историческое преступление и позор. Огромная бессмысленная страна, которая за много веков существования не сумела произвести ни одного сорта сыра, который мог бы конкурировать с иностранными. Во Франции, Италии, Германии и Англии, к примеру, в каждой - по несколько СОТЕН сортов того же несчастного сыра. Сравните их территорию с территорией России. То же - с автомобилями, лекарствами, компьютерами и т.д. Огромное, бездарное, агрессивное, вечно на всех обиженное место. Страна, ничего не желающая производить, понимать и уважать.» - Евгений Понасенков
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А ты говоришь нечем, можно же еще в качестве ответных санкций , своих баранов начать резать.
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ото ж знову _якщо росія загубила ,то хтось їх знайшов , шкода що не Україна
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Кацапам похер. Лишь бы боярышник был, да в телике плешивый царь рассказывал, как все хорошо
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Как рассея весь мир победила- северная Корея нервно курит в сторонке.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОбщие потери России от западных санкций составили 9,5 трлн рублей, - Явлинский
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