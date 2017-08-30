По указанию руководства КПРФ, коммунисты "Л/ДНР" создают центр пропаганды для граждан ЕС, - ИС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
По его словам, речь идет о создании т.н. "международного коммунистического информационного центра" (информационные площадки и интернет-ресурсы).
"Первоочередными задачами данного центра являются увеличение количества сторонников деятельности "Л/ДНР" среди граждан европейских стран, проведение мероприятий по признанию "Л/ДНР" в странах ЕС, формирование негативного имиджа Украины.
Финансировать указанные информационные мероприятия будет КПРФ", - написал Тымчук.
1002 19
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
"Четыре тысячи лет назад горняки Донбасса добывали уголь, строили поселки и развивали человеческую цивилизацию", - спикер "народного совета ЛНР". ВИДЕО(343)
Массовая драка, ДТП и смерть военного: на оккупированном Донбассе отметили День шахтера, - ГУР(24)
Двух "депутатов народного совета ЛНР" убили в оккупированном Луганске(205)
Пункт пропуска "Станица Луганская" перейдет на новый график работы с 1 сентября(16)
Украинские военные могут взять Докучаевск в кольцо и провести "зачистку" - Тымчук(0)
Гражданский подорвался на растяжке террористов вблизи реки Северский Донец, - ГУР(10)
Российские военные убили местного жителя в Донецкой области, - ГУР(43)
Ответить
Ответить
Наша Канада @NashaCanada 29 авг.
Зачем Кремлю военизированные отряды на территории США? https://www.slavicsac.com/2017/08/25/russian-special-forces-usa/ …
Ответить
Ответить
Ответить
ніякої ідейності , так само як і в теперішній Рашці
Ответить
Молодцы, блин. Нужным, понимаешь, делом занимаются. Это все равно, что заниматься открытием пунктов по завозу песка в Сахаре.
Ответить
А что, экстремалы и мазохисты на это точно поведутся...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
тогда вопро срешится еще быстрее !
на добасе станет резервация для "униКАЛьных"
ЕС вышлет туда своих ушлепков, наши уже там собрались.
закрыть забор и нахер !
а Украине еще пусть заплатят как за хранилище ИДИОТОАКТИВНЫХ отходов !
на беньги ЕС построим стену (не как Яценюк) и все... и пусть они там будоражат рашу на границе
Ответить
Ответить
Ответить