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Все про:КПРФ (70) пропаганда (2209) Донбасс (15894) Евросоюз (12101) Тымчук (1509)

 По указанию руководства КПРФ, коммунисты "Л/ДНР" создают центр пропаганды для граждан ЕС, - ИС

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По указанию руководства КПРФ, представителями "коммунистических партий" "Л/ДНР" начат информационный проект совместно с функционерами Германской коммунистической партии (DKP) и итальянскими "антифашистами".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

По его словам, речь идет о создании т.н. "международного коммунистического информационного центра" (информационные площадки и интернет-ресурсы).

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ разоблачила схему спецслужб РФ по распространению фейковых новостей об Украине. Инфографика

"Первоочередными задачами данного центра являются увеличение количества сторонников деятельности "Л/ДНР" среди граждан европейских стран, проведение мероприятий по признанию "Л/ДНР" в странах ЕС, формирование негативного имиджа Украины.

Финансировать указанные информационные мероприятия будет КПРФ", - написал Тымчук.
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Товарищи бельгийцы,все записывамся в колхоз,гарантировано гражданство ЛНР
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Вот почитайте о раше боевых отрядах в США и Европе - прозреете..

По указанию руководства КПРФ, коммунисты "Л/ДНР" создают центр пропаганды для граждан ЕС, - ИС - Цензор.НЕТ 1980 Наша Канада‏ @NashaCanada 29 авг.
Зачем Кремлю военизированные отряды на территории США? https://www.slavicsac.com/2017/08/25/russian-special-forces-usa/ …

По указанию руководства КПРФ, коммунисты "Л/ДНР" создают центр пропаганды для граждан ЕС, - ИС - Цензор.НЕТ 7527
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А КПРФ продолжат финансировать кремлёвские карлики. Как у нас раньше Кучма и Янык финансировали Симоненко, Александровскую и других краснопузых политических проституток типа алкоголички Витренчихи.
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комуністи с терористами , терористи с олігархами ,і з ультраправими фашистами _
ніякої ідейності , так само як і в теперішній Рашці
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По указанию руководства КПРФ, коммунисты "Л/ДНР" создают центр пропаганды для граждан ЕС, - ИС.

Молодцы, блин. Нужным, понимаешь, делом занимаются. Это все равно, что заниматься открытием пунктов по завозу песка в Сахаре.
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Будут рекламировать очереди, бесплатные пайки и медуслуги совковых райполиклиник.
А что, экстремалы и мазохисты на это точно поведутся...
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Коммунистов одних мало для продвижения руSSмира, подключите еще московский патриархат. По указанию руководства КПРФ, коммунисты "Л/ДНР" создают центр пропаганды для граждан ЕС, - ИС - Цензор.НЕТ 2722
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Ну усьо. Тепер просвещенная французская публика узнает о гуганской Анне - королеве Франции =)
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Антифашисты ОРДЛО с помощью зюгановских пропагандонов будут рассказывать о том, что аннексия чужой территории, русский мир, терроризм и война это очень хорошо для дальнейшего мирного сосуществования в Европе.
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Ур-р-ря-я-а-а!.... Да здравствует мировая пролетарская р-р-революция!!! Заметили, как "пазлы сходятся"? Четвёртый Рим - в религии, Четвёртый рейх - во власти, Четвёртый Коминтерн - в идеологии...
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ОТЛИЧНО !!!
тогда вопро срешится еще быстрее !
на добасе станет резервация для "униКАЛьных"
ЕС вышлет туда своих ушлепков, наши уже там собрались.
закрыть забор и нахер !
а Украине еще пусть заплатят как за хранилище ИДИОТОАКТИВНЫХ отходов !
на беньги ЕС построим стену (не как Яценюк) и все... и пусть они там будоражат рашу на границе
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Распилят деньги кацапских пенсов да и слиняют.
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где Нюрнбергский процесс над злодеяниями коммунистов против человечества...? приравнять к нацизму и преследовать по всему миру!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо указанию руководства КПРФ, коммунисты "Л/ДНР" создают центр пропаганды для граждан ЕС, - ИС
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