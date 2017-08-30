 У троих террористов "ДНР" обнаружен туберкулез, в том числе и в открытой форме, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
"Командование ОК "Донецк" (1-й АК ДНР) обеспокоено фактом обнаружения у 3-х боевиков из "1-й омсбр" и "3-й омсбр" туберкулеза (у одного из них - в открытой форме)", - написал он.
Также Тымчук отметил, что командование "корпуса" обратилось к главарю "ДНР" с просьбой о формировании в областном противотуберкулезном диспансере (г. Донецк), "выездных бригад" медиков для экстренного обследования личного состава оккупантов как на фронте, так и в тылу.
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https://censor.net.ua/video_news/453234/dvoe_rossiyiskih_silovikov_likvidirovany_v_hode_operatsii_v_dagestanskom_hasavyurte_video …
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Россиян предупредили о распространении туберкулеза в УкраинеКорреспондент.net, Сегодня, 09:41
В Роспотребнадзоре уверяют, что самая опасная ситуация сложилась в Одессе.
Роспотребнадзор предупреждает россиян о распространении туберкулеза в Украине. В российском ведомстве отметили, что о росте заболеваемости туберкулезом Киев официально заявил еще в 1995 году, но "особого прогресса в стабилизации ситуации в стране не наблюдается".
"Международные эксперты отмечают проблемы в статистическом учете заболеваемости, а также обращают внимание, что в ряде регионов страны складывается особенно тяжелая ситуация. Это относится в первую очередь к южным регионам страны - Одесской и Херсонской областям, где регистрируется ежегодно более 100 случаев впервые выявленного туберкулеза на 100 тысяч человек", - заявили в Роспотребнадзоре, добавив, что с 2014 года Украина вошла в пятерку стран с наиболее частыми случаями лекарственно-устойчивого туберкулеза.
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Вот ещё один шедевр за 2016-й
В украинскую армию призвали солдат со СПИДом, туберкулезом и гепатитом С
В частях Вооруженных сил Украины (ВСУ) выявлены больные туберкулезом, гепатитом С, а также ВИЧ-инфекцией, которых призвали в ходе мобилизации. Об этом в четверг, 26 мая, сообщает «Корресподент.net» со ссылкой на главу Военно-медицинского департамента Министерства обороны страны Андрея Вербу.
«В рамках 2-6 волн мобилизации через военкоматы прошли свыше 500 мобилизованных с туберкулезом, 400 - гепатитом С и свыше 120 - ВИЧ-инфекцией. Эти болезни были диагностированы у военнослужащих уже во время нахождения в воинских частях», - отметил он.
Верба отметил, что инфицированные солдаты останутся в рядах ВСУ. «Увольнять мы их не можем, мы должны их пролечить. Срок лечения в среднем - от 3 до 6 месяцев», - сказал он.
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Туберкулёз и Гепатит C страшно заразные болячки. И в условиях скопления людей передаются моментально. Там где 3, там же и 33.
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Невже це станеться
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