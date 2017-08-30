EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  1335  42
Материалы по теме:
Все про:боевик (19092) туберкулез (59) Тымчук (1509)

 У троих террористов "ДНР" обнаружен туберкулез, в том числе и в открытой форме, - ИС

иконка

Командование "ДНР" обеспокоено фактом обнаружения у трех боевиков туберкулеза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"Командование ОК "Донецк" (1-й АК ДНР) обеспокоено фактом обнаружения у 3-х боевиков из "1-й омсбр" и "3-й омсбр" туберкулеза (у одного из них - в открытой форме)", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врачи оккупированного Россией Севастополя обвиняют беженцев с Донбасса в распространении туберкулеза

Также Тымчук отметил, что командование "корпуса" обратилось к главарю "ДНР" с просьбой о формировании в областном противотуберкулезном диспансере (г. Донецк), "выездных бригад" медиков для экстренного обследования личного состава оккупантов как на фронте, так и в тылу.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Взагалі , це переважно хвороба бідних людей , арештантів , бомжів . Мабуть тому він там так і прижився , бо умови сприятливі .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та тубик там,типа насморка,если покопают,то найдут такое что не один мед справочник неописывает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
есть эта новость на Цензоре - ниже по ветке смотри...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Люцифер - да ничего страшного - хорошую новость можно и повторить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Крыму нет туристов и пляжи пустые, если есть там палочки то только от сливаемого в море гавна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а трипера тем не у кого не обнаружили...?задолбали с такими новостями!
 показать весь комментарий
Ответить
 
алкаші кацапські, ви знаєте , що інфекційні захворювання краще поширюються в стаді? не бігайте тут стадом- будете живі і здорові.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Триппер по воздуху не передается, а вот покашляет такое чудо возле тебя и а ля туберкулез у Викторчика
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо закрыть проезд в Украину без карантина. Сеичас начнут от туда туберкулез и спид завозить. Сделать на границе отстойник где приезжающие должны проживать за свои счет , пока не будут результаты анализов (2-3 дня)
 показать весь комментарий
Ответить
 
У троих туберкулезников ДНР обнаружен сепаратизм...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это они еще на ВИЧ у них не брали. Там весь букет в одном флаконе
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бедная Екатерина , от куда ее не увольняют? И где она служит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поварихой в столовке - с таким диагнозом самое то...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Незаменимый человек в бандформированиях в Приазовье.
 показать весь комментарий
Ответить
 
))) Кацапи ТО знають, але чому В а не НА?
Россиян предупредили о распространении туберкулеза в УкраинеКорреспондент.net, Сегодня, 09:41

В Роспотребнадзоре уверяют, что самая опасная ситуация сложилась в Одессе.
Роспотребнадзор предупреждает россиян о распространении туберкулеза в Украине. В российском ведомстве отметили, что о росте заболеваемости туберкулезом Киев официально заявил еще в 1995 году, но "особого прогресса в стабилизации ситуации в стране не наблюдается".
"Международные эксперты отмечают проблемы в статистическом учете заболеваемости, а также обращают внимание, что в ряде регионов страны складывается особенно тяжелая ситуация. Это относится в первую очередь к южным регионам страны - Одесской и Херсонской областям, где регистрируется ежегодно более 100 случаев впервые выявленного туберкулеза на 100 тысяч человек", - заявили в Роспотребнадзоре, добавив, что с 2014 года Украина вошла в пятерку стран с наиболее частыми случаями лекарственно-устойчивого туберкулеза.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну параша еще и не то рассказывала. На самом деле самоя большая заболеваемости туберкулезом в местах где скопление тюрем, недостаток чистой воды и качественного питания... Привет лугандонам
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это новости с ленты сру и корра.
Вот ещё один шедевр за 2016-й

В украинскую армию призвали солдат со СПИДом, туберкулезом и гепатитом С
В частях Вооруженных сил Украины (ВСУ) выявлены больные туберкулезом, гепатитом С, а также ВИЧ-инфекцией, которых призвали в ходе мобилизации. Об этом в четверг, 26 мая, сообщает «Корресподент.net» со ссылкой на главу Военно-медицинского департамента Министерства обороны страны Андрея Вербу.
«В рамках 2-6 волн мобилизации через военкоматы прошли свыше 500 мобилизованных с туберкулезом, 400 - гепатитом С и свыше 120 - ВИЧ-инфекцией. Эти болезни были диагностированы у военнослужащих уже во время нахождения в воинских частях», - отметил он.
Верба отметил, что инфицированные солдаты останутся в рядах ВСУ. «Увольнять мы их не можем, мы должны их пролечить. Срок лечения в среднем - от 3 до 6 месяцев», - сказал он.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да ладно... Всего три???
Туберкулёз и Гепатит C страшно заразные болячки. И в условиях скопления людей передаются моментально. Там где 3, там же и 33.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУ троих террористов "ДНР" обнаружен туберкулез, в том числе и в открытой форме, - ИС
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти