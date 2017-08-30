АМКУ о подорожании газа на АЗС: "Мы не можем заявить однозначно, что есть антиконкурентные согласованные действия. Есть объективные факторы, спровоцировавшие рост".

"Сегодня действительно есть резкое подорожание в розничном сегменте рынка. Есть объективные факторы, спровоцировавшие рост, - это уменьшение импорта из России и Беларуси в связи с определенными административными препятствиями, которые созданы в России, и плановыми ремонтами заводов, производящих этот продукт, а также то, что у нас пиковые нагрузки по рынку происходят в августе-сентябре - это сезонный фактор. И у нас происходит постоянный рост потребления этого продукта- это обусловлено тем, что этот продукт дешевле", - сказал он.
Полюхович отметил, что АМКУ не может пока однозначного заявить об антиконкурентных действиях в связи с подорожанием сжиженного газа.
"На сегодня мы не можем заявить однозначно, что есть антиконкурентные согласованные действия, потому что та информация, которая у нас есть, касается объективных факторов. По субъективным факторам - мы можем говорить лишь тогда, когда получим полный объем информации на наши запросы к ГФС, Госстату, Минэнергоугля", - добавил он.
Напомним, что вчера премьер Гройсман, комментируя ситуацию на рынке автомобильного газа, заявил: "Это диверсия против Украины. Я хочу, чтобы службы, от кого это зависит, навели порядок"
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Домашняя газовая заправка.mpg
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Она тоже спровоцирована объективными факторами?
Ах да, забыл...
Директор птицефабрики заявил, что при зарплате 10-15 тыс. грн., его работники сваливают за кордон на аналогичную работу за бОльшие деньги!
Вот парадокс, так почему у них курятина дешевле?
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Наценку нужно убирать вместе с наценщиками! Сучары!
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у Шурика от слов Феди Верзилы аж кефир с пирожком во рту застряли..
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ДЕФІЦИТ -це коли спочатку товар пропадає з продажу -а потім ростуть ціни на нього!!!
а коли на всіх заправках кожен день ростуть ціни і є газ -
то це значить що вас сссучар вже пора ВІШАТИ!!!!!
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Ну, давай, назови своё имя.
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Логика безупречная: представитель «Блока Петра Порошенко» призывает всех выйти на антипрезидентский митинг. И я ничего не путаю, хотя с трудом привыкаю ко многим национальным особенностям. Европа, х…ле.
За короткий промежуток времени цены на газовых заправках скаканули в среднем на пять гривен. Было 11-12 гривен за литр свежего, хорошо очищенного «голубого золота», а стало 17-18. Мустафа бьет в набат. Лещенко бьет в набат. Россия искусственно создает дефицит топлива в Украине, блокируя его поставку. Логика безупречная: как может агрессор, нарушающий все международные конвенции и нагло вторгнувшийся в Донбасс, аннексировавший к тому же Крым, блокировать поставки газа в европейскую страну? Блокировать поставки чего-либо из РФ - это прерогатива «сотника» Парасюка. В крайнем случае, сгодится и полузабытый Семен Семенченко. Или же крымские татары. Все! Страна, находящаяся под международными санкциями за жестокую агрессию, не имеет никакого права саботировать поставки дешевого газа в Украину. Логично? Абсолютно.
Идем дальше. Зачем проклятый агрессор заблокировал поставки своего никому не нужного газа? Чтобы компании, аффилированные с Виктором Медведчуком и неким Курочкиным (аферист Януковича), могли наживаться на поставках сжиженного особым способом газа из Норвегии, Египта и других стран дальнего зарубежья. Как пишут патриоты, цена газа при этом упадет, а себестоимость наоборот вырастет.
Поймите меня правильно: я не Тимошенко, чтобы досконально овладевать газовыми схемами и секретами пластической хирургии. Однако вижу железную логику в высказывании лидеров только-только начинающегося майдана: если Кремль заставляет нацию переходить на норвежский газ, то это глобальная зрада, на которой наживаются… Наживаются. Вот! Порошенко и Медведчук. Прямая речь Лещенко. И возразить вообще нечего.
Все прекрасно знают, что дешевый европейский газ, который третий год поставляется в Украину прямиком с расово чистых месторождений Словакии и Венгрии, расположенных на берегах бурного Северного моря, полностью заменил украинцам дорогой и дурно пахнущих фальсификат из «рашки». Поэтому многие стали отказываться от потребления газа вообще, переходя на баллоны для газовых плит. Логично? Безусловно. Лучше экономить на дешевом и доступном европейском газе из той же Норвегии, чем на дорогом и бесполезном из Кремля. В результате ситуация на рынке стабилизировалась, все довольны, заготавливают на зиму дрова и в целях экономии сцут в душах.
И тут коварная газовая блокада Кремля, который не оставляет своих бессмысленных попыток поставить гордую нацию в европейскую позу. Не, ну каков мерзавец?! Автолюбители в шоке. Мустафа Найем заехал на заправку, залил себе что-то в бак, и тут ему выдали чек. Лидер майдана, достаточно смуглый на вид, поскольку в нем течет кровь высокогорных афганских украинцев, не на шутку сбледнул лицом. Вполне логично, что он призвал своих последователей, фоловеров и других обитателей «Инстаграмма» срочно брать легкие летние вещи, чай, другие напитки для протеста против агрессии Медведчука и президента. Логика безупречная.
Помню, именно так начинался один из первых майданов. Ющенко отравился суши, потом всем стало жалко платить 35 евро за «шенген», ну и дальше понеслось. Нет, в настоящее время все довольны, ездят без всяких там виз в Турцию и Одессу на отдых. Появилась уверенность в будущем. Особенно после появления исторического «твита» гаранта нации о том, что «Украина безвозвратно встала на путь реформ». Раньше говорили о безвозвратных потерях, а теперь о реформах. Сразу же планы проведения медицинской, пенсионной, земельной и образовательной реформ заиграли новыми красками! Жизнь стала налаживаться. Народ стал покупать дешевые авто-«бляхи» на эксклюзивных свалках Германии, устанавливать ГБО на машинах третьего, иногда и четвертого поколения. Владельцы «Порше-Кайенов» и «Хаммеров» на газу свысока смотрели на своих бензиновых неудачников. Бах! Каждую ночь пропан (или бутан, не знаю, что они там сжижают в «рашке») стал дорожать на гривну за ночь. Прямо как элитные проститутки на Окружной! Вы представляете, какой гнев начала копить нация на Путина, который прекратил по указке Медведчука и гаранта территориальной целостности поставки своего газа в Украину? Понятное дело, что выразителями этого гнева стали члены президентской фракции Лещенко и Найем. Логично? Я лично не вижу никаких противоречий. Заместитель главы Министерства экономического развития и торговли Максим Нефедов четко и логично объяснил ситуацию на газовом рынке. Оказывается, «цены на честно сжиженный газ с начала текущего года непрерывно падали, а потом стало не хватать цистерн для быстрой смены логистики». Мне лично все ясно. Логика Нефедова, подворачивающего штаны и с помощью палки для селфи входящего в историю нации, является образцовой. Всем понятно, что цистерны специально стырил Путин, поэтому страдают автолюбители Украины. Логика - это целая наука. Особенно в Украине.
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Польша. Цены (розничные) на сжиженный газ на заправках: 1,74-1,98, в зависимости от региона страны. В гривнях это будет 12-14 грн за литр.
Украина, предложение (оптовые цены!) на газ сейчас: 24-29 грн/литр.
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по моему это саботаж !
если вы занете что вам надо ехать в отпуск в августе, то вы покуапете путевку/бронируете отель и балиеты зарнее ?
интересно чем руководствуется ответствнные за это профильные предприятия ?
т.е. они заня что будет пик все ранво не наращивают хапасы а просто пользуются моментов для более быстро обогащения ?
знал но не сделал = САБОТАЖ !
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жадность подорожала!
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Одним словом, и я - не я, и корова не моя. И вообще мы тут в АМКУ сидим и примусы починяем. Разогнать к чертям это кодло и будет больше толку.
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Алексей Кучеренко
12 ч ·
Скажите честно - вы до сих пор ещё не поняли, какие циничные моральные уроды дорвались до управления страной?!
Вы ещё реально не поняли истинную цену этим клоунам на подтанцовке - Нефедовым, Вовкам, Терентьевым и прочей псевдореформаторской босоте?!
800 млн грн дотации из госбюджета миллиардеру это "с особым цинизмом", как я понимаю?! "А що з ціною на курятину? Вона постійно зростала протягом літа, і зараз кілограм філе коштує практично як кілограм свинини. Ціна філе в українському гіпермаркеті дорівняє 103,1 грн за кілограм. В той же час у Естонії його можна купити по 94,6 грн, у Польщі - 96,5 грн, тобто дешевше ніж в нашій країні.
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