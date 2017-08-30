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 Политика Украины
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Все про:авто (4531) Газ (8802) цены (2121) Антимонопольный комитет (206) сжиженный газ (11)

 АМКУ о подорожании газа на АЗС: "Мы не можем заявить однозначно, что есть антиконкурентные согласованные действия. Есть объективные факторы, спровоцировавшие рост"

газ сжиженный

Антимонопольный комитет Украины проверяет ситуацию на рынке сжиженного газа.

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил государственный уполномоченный АМКУ Валерий Полюхович, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня действительно есть резкое подорожание в розничном сегменте рынка. Есть объективные факторы, спровоцировавшие рост, - это уменьшение импорта из России и Беларуси в связи с определенными административными препятствиями, которые созданы в России, и плановыми ремонтами заводов, производящих этот продукт, а также то, что у нас пиковые нагрузки по рынку происходят в августе-сентябре - это сезонный фактор. И у нас происходит постоянный рост потребления этого продукта- это обусловлено тем, что этот продукт дешевле", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гройсман о ситуации на рынке автомобильного газа: "Это диверсия против Украины. Я хочу, чтобы службы, от кого это зависит, навели порядок"

Полюхович отметил, что АМКУ не может пока однозначного заявить об антиконкурентных действиях в связи с подорожанием сжиженного газа.

"На сегодня мы не можем заявить однозначно, что есть антиконкурентные согласованные действия, потому что та информация, которая у нас есть, касается объективных факторов. По субъективным факторам - мы можем говорить лишь тогда, когда получим полный объем информации на наши запросы к ГФС, Госстату, Минэнергоугля", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кубив поручил выяснить причины роста цен на сжиженный газ

Напомним, что вчера премьер Гройсман, комментируя ситуацию на рынке автомобильного газа, заявил: "Это диверсия против Украины. Я хочу, чтобы службы, от кого это зависит, навели порядок"

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Податкова міліція, як інструмент мафії, закривала газові заправки десятками по всій Україні, а тепер раптом виросли ціни на тих заправках які лишились працювати і АМКУ не бачить змови! Потрібен Майдан, мафія тотально контролює всі гілки влади і має бути усунута від керівництва країною!
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И что же "напроверяет" этот АМКУ, если "ноги растут" отсюда?
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Податкова міліція та АМКУ це синоніми слова корупція!
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І як, дурнику, кількість заправок впливає на вартість пального на оптовому ринку. Основні постачальники газу( а також іншого пального)- РФ, РБ. Вони не хочуть укладати угоди з будь-ким ( і певною мірою весь час впливають на ринок України). Цей ринок давно сформований і нових гравців не має. Вони обмежили обсяги постачання ( це траплялося і раніше не раз). Є можливість постачати газ морським шляхом. Але цей процес не скорий. І складна логістика.
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Залізницею можна привезти з Польщі будь яку кількість скрапленого газу! Морським шляхом з Грузії можна поромами привезти будь яку кількість скрапленого газу і це вже робилось під час чергових подорожчань газу! Можна побудувати завод скрапленого газу в Україні! Але справжнє вирішення проблеми це дозволити споживачам ставити в приватних будинках апаратуру зрідження газу для заправки автомобілів, така апаратура є і продається але складно отримати дозвіл на її підключення до газової мережі!
Домашняя газовая заправка.mpg
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стосовно постачальників - вчора в ТСН говорили про те, що на ринку України залишився один імпортер зрідженого газу.....я думаю, що "ноги ростуть" звідси....абсолютна монополія. Поки нам будуть розказувати про сезонний ріст споживання і тому подібну фігню, - якийсь підар наживає мільярди. В Європі газ коштує мінімум в два рази дешевше бензину
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Глядя на бардак в стране, можно смело заявить, что никакого Антимонопольного комитета в стране, где всем заправляют монополии, нет!
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Антикоррупционному бюро еще бы и фортелями на рынке сжиженного газа заняться, стоимость на который за месяц подскочила на 40%. Что безусловно изрядно «порадовало» тех автолюбителей, которые газифицировали своих «скакунов». А все потому, что в результате бурной «деятельности» СБУ (сами знаете кому подчиняющейся), на протяжении уже более трех месяцев заблокирована работа 16 компаний, которые собственно и наполняли большую часть рынка сжиженного газа. И что бы никто даже не сомневался, что основанием стало уже изрядно набившее оскомину своим примитивизмом, ото дежурное - «подозрение в финансировании терроризма», да еще подозрение относительно возможного содержания ядовитых веществ в составе продукта. О как. Зато на энергетической бирже ту же оживились четыре фирмы, которые больших объемов сжиженного газа никогда не импортировали. А именно - «Глуско Украина», «Креатив Трейдинг», Wexler Global LP (Великобритания) и Gikka Limited (Британские Виргинские острова). И кто бы сомневался, что все они предлагают украинскому потребителю сжиженный газ производства российской госкомпании «Роснефть», а связывают эти фирмы с другом Порошенка и кумом Путина … Виктором Медведчуком. Именно последнему приписывают еще и скупку по себестоимости сети заправок «Роснефть» в Украине. А почему собственно и не зайти на рынок сжиженного газа Украины, если твой дружбан и ее «гарант», через подконтрольную СБУ устранит конкурентов, а маломерный кум, соответственно подгонит газ по сходной цене.
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Наше АКМУ хуже ОБСЕ. Глухое, слепое, немое. Монополию Фирташа в производстве минудобрений тоже годами не замечают. И не только эту монополию!
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с 1 октября повышают пенсии,значит с 1 сентября подорожает всё и вся...
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Продажный антимонопольный комитет -- --где НАБУ . На бахче в Херсоне закупают по рублю -- а в супермаркетах продают по 8 . Бля -- ну кто купит за 80 гривен средний херсонский арбуз . Гройсман дави спекулянтов и пидоров путинских --Предателей УКраины . Черниговская область вчера на овощной базе цена арбузов 2.5 - 3 гривны кг . С херов в магазине 8 гривен кг и сразу ??? Заговор и все и все СМИ завизжали продажные журналюги . У нас свободная пресса в УКраине ?? Да продажные ИДИОТЫ и откровенные путинские Предатели УКраины -- на мой взгляд минимум % 40 !!!
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Этот комитет полностью ручной подвластный. Саботажники ещё те. Сколько их развелосьАМКУ, НАЗК, НКРЭКП.....Бабло рубят сцуки....
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А цена на курятину, которая выше, чем в Евросоюзе?
Она тоже спровоцирована объективными факторами?
Ах да, забыл...
Директор птицефабрики заявил, что при зарплате 10-15 тыс. грн., его работники сваливают за кордон на аналогичную работу за бОльшие деньги!
Вот парадокс, так почему у них курятина дешевле?
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Потому что Косюк получил помощи из Бюджета 800 лямов, 42 % от всех дотаций с.х.....Ну на новую яхту не хватает, те уже старые, по 2 года...Шейхи на Лазурном берегу засмеют.
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У нас во всех ценах и на всё заложены яхты, бабы, круизы и т.д. и т.п. самых разных косюков и яценюков.
Наценку нужно убирать вместе с наценщиками! Сучары!
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100% Воруют не с прибыли, а из карманов людей...зарабатывать то не могут.
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О, у нас оказывается есть Антимонопольный Комитет...!! А я подумал было после 3-летней аферы Роттердам +.., что его только создать нужно...
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Кто не работает то ест,учись Студент.Операция Ы :D
у Шурика от слов Феди Верзилы аж кефир с пирожком во рту застряли..
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кажись французская Поговорка, : Мы не настолько богаты,чтобы покупать дешевые вещи...
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Поэтому лобируют типа украинско-китайский автопром с производсвом авто моделей 30-летней давности?
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Какие факторы??? Ответ - осталось 1.5 года...надо бабло рубить, а чуть что потом свалить в зарубежные имения......
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И где эти "рыночные" "обоснованные" цены? Искусственно создали дефицит и накручивают цены по полной программе. Ничего нового в экономике от барыг - завали конкурентов, пользуясь монополией коси бабло, а на остальных насрать, государственная "крыша" прикроет.
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СССУЧАРИ!!!
ДЕФІЦИТ -це коли спочатку товар пропадає з продажу -а потім ростуть ціни на нього!!!
а коли на всіх заправках кожен день ростуть ціни і є газ -
то це значить що вас сссучар вже пора ВІШАТИ!!!!!
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Гройсман назвал резкий рост цен на автогаз "диверсией против Украины" - кто-то явно сп#здел, то-ли Грося то-ли АМКУ
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Так он и с "несправедливой" формулой "Роттердам+" уже второй год разбирается, но никак не разберется, а деньги из карманов украинцев бурным потоком перетекают в карман Ахметова.
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Какая сука, тут всем пытается заткнуть рот?
Ну, давай, назови своё имя.
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Гройсман заявил, что "украинцам нужно ещё немного затянуть пояса"...
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В прошлый раз шоколадный АМКУ озаботился ценой на сигареты. Результат - они вообще пропали, а когда появились стали стоить вполовину дороже.
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Читал «фейсбуки» Сергея Лещенко и Мустафы Найема. Много думал. Оказывается, в стране опять предреволюционная ситуация. Скоро третий майдан. Или четвертый? Уже потерял счет. Все дело в сжиженном или спиз…еном газе, на котором ездят все. Лещенко правильно формулирует вопрос, призывая выйти на акции протеста против президента, который наживается на росте цен на газ.
Логика безупречная: представитель «Блока Петра Порошенко» призывает всех выйти на антипрезидентский митинг. И я ничего не путаю, хотя с трудом привыкаю ко многим национальным особенностям. Европа, х…ле.
За короткий промежуток времени цены на газовых заправках скаканули в среднем на пять гривен. Было 11-12 гривен за литр свежего, хорошо очищенного «голубого золота», а стало 17-18. Мустафа бьет в набат. Лещенко бьет в набат. Россия искусственно создает дефицит топлива в Украине, блокируя его поставку. Логика безупречная: как может агрессор, нарушающий все международные конвенции и нагло вторгнувшийся в Донбасс, аннексировавший к тому же Крым, блокировать поставки газа в европейскую страну? Блокировать поставки чего-либо из РФ - это прерогатива «сотника» Парасюка. В крайнем случае, сгодится и полузабытый Семен Семенченко. Или же крымские татары. Все! Страна, находящаяся под международными санкциями за жестокую агрессию, не имеет никакого права саботировать поставки дешевого газа в Украину. Логично? Абсолютно.
Идем дальше. Зачем проклятый агрессор заблокировал поставки своего никому не нужного газа? Чтобы компании, аффилированные с Виктором Медведчуком и неким Курочкиным (аферист Януковича), могли наживаться на поставках сжиженного особым способом газа из Норвегии, Египта и других стран дальнего зарубежья. Как пишут патриоты, цена газа при этом упадет, а себестоимость наоборот вырастет.

Поймите меня правильно: я не Тимошенко, чтобы досконально овладевать газовыми схемами и секретами пластической хирургии. Однако вижу железную логику в высказывании лидеров только-только начинающегося майдана: если Кремль заставляет нацию переходить на норвежский газ, то это глобальная зрада, на которой наживаются… Наживаются. Вот! Порошенко и Медведчук. Прямая речь Лещенко. И возразить вообще нечего.
Все прекрасно знают, что дешевый европейский газ, который третий год поставляется в Украину прямиком с расово чистых месторождений Словакии и Венгрии, расположенных на берегах бурного Северного моря, полностью заменил украинцам дорогой и дурно пахнущих фальсификат из «рашки». Поэтому многие стали отказываться от потребления газа вообще, переходя на баллоны для газовых плит. Логично? Безусловно. Лучше экономить на дешевом и доступном европейском газе из той же Норвегии, чем на дорогом и бесполезном из Кремля. В результате ситуация на рынке стабилизировалась, все довольны, заготавливают на зиму дрова и в целях экономии сцут в душах.
И тут коварная газовая блокада Кремля, который не оставляет своих бессмысленных попыток поставить гордую нацию в европейскую позу. Не, ну каков мерзавец?! Автолюбители в шоке. Мустафа Найем заехал на заправку, залил себе что-то в бак, и тут ему выдали чек. Лидер майдана, достаточно смуглый на вид, поскольку в нем течет кровь высокогорных афганских украинцев, не на шутку сбледнул лицом. Вполне логично, что он призвал своих последователей, фоловеров и других обитателей «Инстаграмма» срочно брать легкие летние вещи, чай, другие напитки для протеста против агрессии Медведчука и президента. Логика безупречная.

Помню, именно так начинался один из первых майданов. Ющенко отравился суши, потом всем стало жалко платить 35 евро за «шенген», ну и дальше понеслось. Нет, в настоящее время все довольны, ездят без всяких там виз в Турцию и Одессу на отдых. Появилась уверенность в будущем. Особенно после появления исторического «твита» гаранта нации о том, что «Украина безвозвратно встала на путь реформ». Раньше говорили о безвозвратных потерях, а теперь о реформах. Сразу же планы проведения медицинской, пенсионной, земельной и образовательной реформ заиграли новыми красками! Жизнь стала налаживаться. Народ стал покупать дешевые авто-«бляхи» на эксклюзивных свалках Германии, устанавливать ГБО на машинах третьего, иногда и четвертого поколения. Владельцы «Порше-Кайенов» и «Хаммеров» на газу свысока смотрели на своих бензиновых неудачников. Бах! Каждую ночь пропан (или бутан, не знаю, что они там сжижают в «рашке») стал дорожать на гривну за ночь. Прямо как элитные проститутки на Окружной! Вы представляете, какой гнев начала копить нация на Путина, который прекратил по указке Медведчука и гаранта территориальной целостности поставки своего газа в Украину? Понятное дело, что выразителями этого гнева стали члены президентской фракции Лещенко и Найем. Логично? Я лично не вижу никаких противоречий. Заместитель главы Министерства экономического развития и торговли Максим Нефедов четко и логично объяснил ситуацию на газовом рынке. Оказывается, «цены на честно сжиженный газ с начала текущего года непрерывно падали, а потом стало не хватать цистерн для быстрой смены логистики». Мне лично все ясно. Логика Нефедова, подворачивающего штаны и с помощью палки для селфи входящего в историю нации, является образцовой. Всем понятно, что цистерны специально стырил Путин, поэтому страдают автолюбители Украины. Логика - это целая наука. Особенно в Украине.
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Запихни себе это регианально-кремлёвское "повидло" в топку.
Польша. Цены (розничные) на сжиженный газ на заправках: 1,74-1,98, в зависимости от региона страны. В гривнях это будет 12-14 грн за литр.
Украина, предложение (оптовые цены!) на газ сейчас: 24-29 грн/литр.
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Да,ты редкостный дебиллоид,микроцефал ты наш,ты ж уродик даже ничего не понял,а бьёшь по клавам,у тебя попросту мозги не заложены дизайном Природы,аналовед ты наш
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Весь АМКУ надо отдать под суд... всех до единого... эффективность работы равняется не нулю, а минус 100... потому как именно этот комитет - вместе с ДФС - является фундаментом коррупции в Украине...
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"... а также то, что у нас пиковые нагрузки по рынку происходят в августе-сентябре - это сезонный фактор. И у нас происходит постоянный рост потребления этого продукта- это обусловлено тем, что этот продукт дешевле"
по моему это саботаж !
если вы занете что вам надо ехать в отпуск в августе, то вы покуапете путевку/бронируете отель и балиеты зарнее ?
интересно чем руководствуется ответствнные за это профильные предприятия ?
т.е. они заня что будет пик все ранво не наращивают хапасы а просто пользуются моментов для более быстро обогащения ?
знал но не сделал = САБОТАЖ !
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Объективный фактор № 1:
жадность подорожала!
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АМКУ о подорожании газа на АЗС: "Мы не можем заявить однозначно, что есть антиконкурентные согласованные действия. Есть объективные факторы, спровоцировавшие рост".

Одним словом, и я - не я, и корова не моя. И вообще мы тут в АМКУ сидим и примусы починяем. Разогнать к чертям это кодло и будет больше толку.
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почти из той серии

Алексей Кучеренко
12 ч ·

Скажите честно - вы до сих пор ещё не поняли, какие циничные моральные уроды дорвались до управления страной?!
Вы ещё реально не поняли истинную цену этим клоунам на подтанцовке - Нефедовым, Вовкам, Терентьевым и прочей псевдореформаторской босоте?!
800 млн грн дотации из госбюджета миллиардеру это "с особым цинизмом", как я понимаю?! "А що з ціною на курятину? Вона постійно зростала протягом літа, і зараз кілограм філе коштує практично як кілограм свинини. Ціна філе в українському гіпермаркеті дорівняє 103,1 грн за кілограм. В той же час у Естонії його можна купити по 94,6 грн, у Польщі - 96,5 грн, тобто дешевше ніж в нашій країні.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАМКУ о подорожании газа на АЗС: "Мы не можем заявить однозначно, что есть антиконкурентные согласованные действия. Есть объективные факторы, спровоцировавшие рост"
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