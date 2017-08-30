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 Происшествия, За рубежом
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Все про:война (3276) ЮНИСЕФ (73) вода (42)

 Более 180 миллионов человек лишены доступа к питьевой воде из-за войн и конфликтов, - ЮНИСЕФ

юнисеф

Войны и вооруженные конфликты лишили более чем 180 миллионов человек доступа к чистой питьевой воде.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщают в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

Эксперты Фонда подчеркивают, что враждующие стороны иногда намеренно отрезают целые районы от водоснабжения. Только в Сирии в 2016 году произошло 30 подобных инцидентов.

На северо-востоке Нигерии в результате боевых действий повреждено 75 процентов системы водоснабжения и санитарии. В Южном Судане пострадала половина пунктов водоснабжения.

В Йемене без воды могут остаться крупнейшие города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В трех районах Крыма питьевая вода стала соленой, - оккупационные власти

В ЮНИСЕФ напоминают, что доступ к воде - право, а не привилегия, особенно в условиях конфликта и в чрезвычайных ситуациях.

Отсутствие доступа к чистой воде ведет, в частности, к распространению опасных заболеваний.

В Йемене более 250 тысяч детей болеют холерой. Вспышка заболевания также зарегистрирована в Южном Судане. С июня холерой там заразились 19 тысяч человек.


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В общем радуйтесь Украинцы,доступ к питьевой воде пока не закрыт.
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Очень радуемся, только не знаем кого благодарить... Не подскажешь?
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И каким боком компьютерные деньги к проблем с водой?
В спам?
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И в чем трагедия..?? От чего истерика..??

Это все старо как мир...вернее такая ситуация с момента появления банков ...только раньше деньги были не в компьютерах...а в бухгалтерских книгах.....
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Крим окупована територія в наслідок мокшанської війни з Україною.
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О *ля, напомнили...пойду рыбкам воду поменяю
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В заголовке стоит про какой то вой... Херасе воют, аж вода у людей пропадает!!!
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Пэдро Красногоровку отключил от водоснабжения,а в Донецк воду поставляет,наверно так ему в ООн сказали делать.
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Да ты шо..?? Пэдро взял разводной ключ...и перекрыл кран на Красногоровку..?? Лично или на пару с Гросей...??
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Да сЦарь хароший,он не знает.То бояре из "Вода Донбасса" плахие.
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почему так называемый цивилизованный мир молчит ?

После нападения в пятницу на полицейский пост в штате Ракхайн, в результате которого погибло 12 полицейских и около восьми десятков нападавших, в Мьянме проходит масштабная операция по уничтожению боевиков народности рохинджа. Правда, никто особо не разбирает, кто боевик, а кто нет. Достается мирному населению, включая женщин и детей.



вот так в Мьянме убивают тысячи мусульман
По меньшей мере две тысячи рохинджа перешли границу с Бангладеш, спасаясь от расправы. В свою очередь власти Мьянмы эвакуировали несколько тысяч жителей-немусульман из района боевых действий. Мьянма, еще известная как Бирма, страна с преимущественно буддистским населением, но в штате Ракхайн проживает много мусульман, которых называют рохинджа.
В отличие от монголоидного типа бирманцев-буддистов, рохинджа имеют индийский расовый тип, а исповедуемый ими довольно радикальный вариант суннизма отличает их и от прочих мусульман страны.
Еще с момента создания государства Бирма в середине прошлого века власти отказались признавать в рохинджа отдельный народ и признавать за ним гражданские права: официально они считаются бенгальскими беженцами из Бангладеш. Поскольку когда-то существовали планы отделения мусульманских областей от Бирмы и присоединения их к Пакистану, бирманцы рассматривают проблему рохинджа исключительно через призму борьбы с сепаратизмом.



Клинтон и Аун Сан

Сейчас страну возглавляет Аун Сан Су Чжи, долгие годы боровшаяся за демократизацию в стране, где царил военный режим. Она сама находилась под арестом два десятка лет, и за свою борьбу удостоилась Нобелевской премии мира, но и Аун Сан Су Чжи не поднимает голос в защиту рохинджа.
В Мьянме нет ни одной политической силы, которая бы выступала в их поддержку. Лишенные гражданских прав, трудовых возможностей, проживая в беднейшем штате страны (в развитие местной инфраструктуры власти предпочитают не вкладываться), рохинджа еще больше радикализуются и переходят к терроризму, что подстегивает новый виток репрессий. Большие группы мусульман пытаются покинуть страну, но в соседних государствах им совсем не рады.
Когда осенью 2016 года произошло подобное нынешнему нападение на пограничный пост и власти ввели в штат войска, которые вели себя беспощадно по отношению к мирному населению, за два месяца около 20 тысяч рохинджа убежали в Бангладеш. Но тамошние власти не нашли лучшего решения, чем поселить беженцев на остров Тенгар Чар, который в сезон дождей почти полностью скрывается под водой. В соседнем Таиланде перекрыли сухопутную границу для рохинджа: там свои проблемы с мусульманскими боевиками. Тысячи людей пытаются бежать морским путем, но при этом гибнут.
Гуманитарная и правовая ситуация в штате Ракхайн - большая тайна для остального мира, тут настоящая информационная черная дыра. И на доклад ООН о пытках, массовых изнасилованиях и убийствах, чинимых военными в этом штате, власти Мьянмы ответили, что факты не соответствуют действительности и являются ложью и клеветой. Помимо террора со стороны военных и спецслужб, на который радикальные организации рохинджа отвечают террором, происходят постоянные стычки с ополчением из местного буддистского населения. Вытеснение идет систематическое и всестороннее. Но когда речь идет о выдавливании из страны ни много ни мало миллиона человек, без огромных жертв не обойдется. Уже не обходится. И как их предотвратить, не знает никто. Малайзия и Индонезия согласились принять у себя беженцев-рохинджа, но квоты мизерные - по 5-6 тысяч, в то время как нуждаются в укрытии сотни тысяч людей.
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Так там просто никаких ценных ништяков, вроде нефти, нет... Помните, как в Камбодже треть населения на ноль помножили, и никто не почесался...
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Более 180 миллионов человек лишены доступа к питьевой воде из-за войн и конфликтов, - ЮНИСЕФ

ВСЁ НАСЕЛЕНИЕ УКРАИНЫ (более 4 000 000) УТРАТИЛО ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЩАТЬСЯ С ОДНОКЛАСНИКАМИ И ПРОЧИМИ УСЛУГАМИ ИНТЕРНЕТА, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ КОНТАКТЫ В СВОИХ СТАРЫХ ЯНДЕКС ПОЧТАХ ИЗ ЗА АМБИЦИЙ НАШИХ ПРАВЯЩИХ КОЗЛОВ
Более 180 миллионов человек лишены доступа к питьевой воде из-за войн и конфликтов, - ЮНИСЕФ - Цензор.НЕТ 8816

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И 2 млн крысчан из-за собственного долбое*ства.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБолее 180 миллионов человек лишены доступа к питьевой воде из-за войн и конфликтов, - ЮНИСЕФ
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