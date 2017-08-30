 В одной из школ Херсонщины откроют первый крымскотатарский класс

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии рассказал постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.
"Это первый класс на крымскотатарском языке обучения на материковой Украине", - подчеркнул он.
Борис Бабин отметил, что намерен посетить торжественное открытие крымскотатарского класса 1 сентября.
"В Геническом районе компактное расселение крымских татар. Там проживают, прежде всего, жертвы вторичных депортаций: люди, которые возвращались в 70-годах в Крым, не могли туда попасть или их повторно депортировали. И они оседали у Крыма. На ближайших железнодорожных станциях в Крым: Новоалексеевка. Партизаны. И так далее. Они связаны с Крымом, к ним также будет особое внимание представительства", - отметил Бабин.
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- російськомовний, з "нулем" у послужному списку, навіщо цей дешевий тролінг? Цікаво, куди зможе поступити випускник кацапської школи? Кримськоі татари здібні до вивчення української мови і зможуть вступити до будь-якого українського вишу. Плюс до турецького. Плюс до арабського. Плюс до англійського. Ще є запитання?
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Если они решат построить мечеть- то это их полное право или только тебе надо церковь ,а другим нет?Или ты из тех,кто поддерживает депортацию татар в 1944? Что ещё им запретило,может размножаться?Какие ещё идеи есть?
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«…Ах, Вы не поймете! Я увлечена финляндским освободительным движением и пою на благотворительных спектаклях финляндских студентов. Они так любят свою страну, свой язык, свой народ! За что, за что ваш царь их так угнетает?!
Горько было слушать подобные рассказы. Как еще недавно стоял я на линейке пажеского лагеря в Красном Селе и переговаривался с соседом, дневальным «Финска-Штрелька-Батальон». С какой гордостью носили эти замечательные стрелки свои национальные синие канты вместо русских малиновых, а за бортами мундиров - целую цепочку отличий за отменную стрельбу.
Расформировать финляндские войска - им доверять нельзя, - лишить финнов права служить в русской армии и даже запретить мирному населению носить традиционные финские ножи - вот была политика «мудрых» царских правителей, оскорбивших национальное чувство этого трудового народа если не навсегда, то надолго».
(А.А. Игнатьев, «Пятьдесят лет в строю»).
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А то джемілєви всілякі не раз згадували про "нєплохо би автономію на хєрсонщинє". Кожен спершу за себе дбає і певно лише українці - ой, щоб ніхто нічого поганого не подумав.
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