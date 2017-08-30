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 Политика Украины
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 В одной из школ Херсонщины откроют первый крымскотатарский класс

татары флаг крымские

В поселке Новоалексеевка Херсонской области, граничащей с аннексированным Россией Крымом, откроют класс на крымскотатарском языке обучения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии рассказал постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

"Это первый класс на крымскотатарском языке обучения на материковой Украине", - подчеркнул он.

Борис Бабин отметил, что намерен посетить торжественное открытие крымскотатарского класса 1 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Между оккупацией Крыма и Донбасса нет никаких различий", - Волкер

"В Геническом районе компактное расселение крымских татар. Там проживают, прежде всего, жертвы вторичных депортаций: люди, которые возвращались в 70-годах в Крым, не могли туда попасть или их повторно депортировали. И они оседали у Крыма. На ближайших железнодорожных станциях в Крым: Новоалексеевка. Партизаны. И так далее. Они связаны с Крымом, к ним также будет особое внимание представительства", - отметил Бабин.
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Татары такие же коренные жители Украины,как и украинцы,имеют полное право учить свой язык
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а после школы куда они поступать будут? В какой крымскотатарский ВУЗ?
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Какой выберут))В Украину негры ездят учиться,они тоже Украинского не знают.
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да, есть иностранные факультеты на немецком, английском и т.д. На татарском факультеты врядли сделают
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Ты о них волнуешься,как Хуйло о русскоязычных?Они сами разберутся
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Ну ведь им то никто не запрещает Украинский или английский учить.
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ну так а смысл тогда обучения на татарском? Достаточно было бы уроков по татарскому языку, а все дисциплины на государственном украинском
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Почему тебя так волнует их обучение ?Это твоё дело?
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Хорошо если вообще в Польшу не уедут,там никого не спрашивают,на каком языке они говорят,главное учаться на польском и больше половины студентов украинцы в восточных областях Польши
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Богдан из Суботова
- російськомовний, з "нулем" у послужному списку, навіщо цей дешевий тролінг? Цікаво, куди зможе поступити випускник кацапської школи? Кримськоі татари здібні до вивчення української мови і зможуть вступити до будь-якого українського вишу. Плюс до турецького. Плюс до арабського. Плюс до англійського. Ще є запитання?
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Есть) А каким образом плюс к арабскому и английскому?)
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Сформулюй українською мовою, троль "із Суботова". Бував я в Суботові, чомусь не зустрів там жодної кацапомовної людини.
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Учить свой язык это одно. Пусть учат. Здесь речь идёт об обучении на крымскотатарском(математика,физика,химия)
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может потому, что не так давно глава администрации херсонщины бодро отрапортовал, что 100% первых классов переведено на украинский язык обучение и вышиватные тролли в едином порыве обрадовались "перемоге"
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Не ссорьтесь девочки, они поедут поступать в Турцию .
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Gabriel Monte - ну так я и радуюсь... - считаю нужно дать им автономию в пределах бывшего Крымского Ханства... - почему бы нет? Нормальные люди...- помочь построить мечети, медресе, собственные силы правопорядка и дать пару славянских рабов для подъема...., как и было в Крымском Ханстве в то время...
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Это ты про рабов рассказывал russiatoday?
Если они решат построить мечеть- то это их полное право или только тебе надо церковь ,а другим нет?Или ты из тех,кто поддерживает депортацию татар в 1944? Что ещё им запретило,может размножаться?Какие ещё идеи есть?
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Є, але не ідея: або ти і оці татари стають УКРАЇНЦЯМИ,або нах з пляжу!.
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Лучше нах с пляжа ты,с дебилов толка нет никакого
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Не понимаю зачем изначально разделять народы проживающие в Украине? Пускай учатся со всеми вместе, а свой язык если хотят учат на отдельном уроке.
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Это твои кураторы в Москве разделяют народы в Украине. У нас нет в отличии о фашитской россии этой проблемы, как у вас с бурятами, тувинцами, казанскими татарами, Кавказом и т.д.
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Лишь бы украинский знали на уровне и не считали чужим.
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Татар в Новоалексеевке несколько тысяч живет уже много- много лет и только сейчас открыли класс. Позор!
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главное не давать им здесь на Херсонщине зделать второй Крым, а то про*бут как и тот !!!
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Разве в Крыму была их автономия?их там было 12% ,а армия сдалась украинская в Крыму
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Минулого року, відпочиваючи в Генічеську, помітила, що на кожній торговій точці татар був вивішений український прапор. Було приємно.
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В Херсонской области всегда было достаточно много татар и хули ерничают здесь пронумерованные боты здесь я не понимаю. Татары Украина с вами - я не верю что бред про вас здесь пишут реальные украинцы,
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Задача троллей разжечь рознь татар и украинцев,этоиих ФСБшные друзья мечети в Крыму жгли,но провокация не получилась,татары не повелись
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В Украине живут украинцы ! Хватит делить людей на татар евреев и т.д. ! Кто хочет изучать древние языки пускай записываются в кружки !
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Это не древний язык,а живой татарский ,ты им не указывай ,нацист
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Я по взглядам космополит а нацист как раз ты !
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ну русских то тоже"всегда было" и поболее..но не так давно глава администрации херсонщины бодро отропортовал, что 100% первых классов переведено на украинский язык обучение и вышиватные тролли в едином порыве обрадовались "перемоге"
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Фосфорная Горловка‏ @natohawks 28 авг.ЕщеТак выглядит школа в освобожденном от российских террористов Покровске (бывш. Красноармейск) ...а ведь тут могли быть духовно-скрепные руины
В одной из школ Херсонщины откроют первый крымскотатарский класс - Цензор.НЕТ 1731
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М-да ... Не уберегли ребятёнков ... Вот же ж циничный оскал Киевской хунты ...
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Законы физики знаете? "Сила действия равна противодействию...". Давили силой в России поляков, латышей, литовцев, эстонцев, финнов... Поляки давили украинцев, до 1939-го... Чем кончилось? Украинцев никогда не давили в Канаде, США, Аргентине. Результат видите?

«…Ах, Вы не поймете! Я увлечена финляндским освободительным движением и пою на благотворительных спектаклях финляндских студентов. Они так любят свою страну, свой язык, свой народ! За что, за что ваш царь их так угнетает?!
Горько было слушать подобные рассказы. Как еще недавно стоял я на линейке пажеского лагеря в Красном Селе и переговаривался с соседом, дневальным «Финска-Штрелька-Батальон». С какой гордостью носили эти замечательные стрелки свои национальные синие канты вместо русских малиновых, а за бортами мундиров - целую цепочку отличий за отменную стрельбу.
Расформировать финляндские войска - им доверять нельзя, - лишить финнов права служить в русской армии и даже запретить мирному населению носить традиционные финские ножи - вот была политика «мудрых» царских правителей, оскорбивших национальное чувство этого трудового народа если не навсегда, то надолго».
(А.А. Игнатьев, «Пятьдесят лет в строю»).
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а вот интересна будет позиция троллей)если б было сообщение о классе на русском, была бы 100% зрада, на крымскотатарском это всего лишь процентов на 50)))
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"Богдан із Суботова", ану, скажимені, що на Черкащині називають "кабакою", "коновкою", "баняком". Перевіримо, наскільки ти "черкащанин"...
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он ольгинец и агент кремля, точно говорю, дай ему вышиватную проверку на патриотизм)))
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"Серж Ли", если он действительно из Субботова, то, значит, черкащанин. Расшифровка этих трёх слов для него не нужна. Он в этой среде вырос, это у него в крови должно сидеть. А если не ответит, то пусть "ник" меняет - "спалился" "тролль"... Терпеть не могу, когда, прикрываясь славными именами, "муть гонят"... (Одна вон, "выпендриться" решила, в "Одноклассниках" - снялась на фоне цветущего поля рапса и голубого неба и подписала: "Здравствуй, русское поле...". Третий год к родне не ездит - так "вчистили" земляки: "Яке тобі "руське поле", підстилка кацапська?!" Пыталась оправдаться: "Да это же просто слова из известной песни...". "Знать не знаємо, ідь у Кацапщину і там ці пісні співай... Їм співай, а нам не треба... Щоб і ноги в селі не було!...").
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а в гугле нет расшифровок этих слов?а вот если бы спросил "чей крым", а тролль бы не ответил по сути, то значит точно ольгинец)))
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Але щоб і по-нашому вміли говорити/писати.
А то джемілєви всілякі не раз згадували про "нєплохо би автономію на хєрсонщинє". Кожен спершу за себе дбає і певно лише українці - ой, щоб ніхто нічого поганого не подумав.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ одной из школ Херсонщины откроют первый крымскотатарский класс
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